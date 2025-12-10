Ceban, despre compensații: „Ajutorul trebuie să vină egal pentru toți oamenii, indiferent de localitate”

12:30

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a anunțat că viitoarele spitale regionale din Bălți și Cahul ar urma să coste peste 200 de milioane de euro, precizând că termenele de dare în exploatare nu mai corespund cu cele anunțate anterior. Declarațiile au fost făcute după ședința de Guvern, din 10 decembrie. ”Din studiile de fezabilitate care au […] Articolul Spitalele din Bălți și Cahul, mai scumpe și mai întârziate: ministrul Emil Ceban o contrazice pe Nemerenco apare prima dată în Realitatea.md.