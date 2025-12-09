Studiu | Peste o treime din candidatele la alegerile din 2025 au fost victime ale violenței
Moldova1, 9 decembrie 2025 21:00
Violența împotriva femeilor din politică continuă să fie o barieră extrem de mare pentru democrație. Cinci la sută din femeile care au candidat la alegerile parlamentare din 2025 au raportat forme de violență chiar în ziua alegerilor, 2% - incidente care au vizat familia, iar 35 la sută au afirmat că au fost afectate. Pe lângă violența psihologică, fizică, economică, s-a dezvoltat și alt tip de violență – cea în mediul online, arată datele unui studiu, elaborat de UN Women, cu sprijinul Suediei, prezentat marți, 9 decembrie, la Chișinău.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
21:10
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri, renovate cu sprijinul UE: investiții de peste 4.2 milioane de lei # Moldova1
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE). În total, nouă localități au beneficiat de astfel de renovări, iar investițiile s-au ridicat la peste 4.2 milioane de lei.
21:10
Comisarul european pentru justiție: „Trebuie să existe o tragere la răspundere pentru crimele Rusiei în Ucraina” # Moldova1
Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, susține că poziția Uniunii Europene rămâne aceea că Rusia trebuie să răspundă pe deplin pentru crimele comise în Ucraina, iar blocul comunitar urmărește să devină membru fondator atât al Tribunalului special pentru investigarea crimei de agresiune împotriva Ucrainei, cât și al Comisiei internaționale pentru cererile de despăgubire ale Ucrainei.
Acum 30 minute
21:00
Studiu | Peste o treime din candidatele la alegerile din 2025 au fost victime ale violenței # Moldova1
Violența împotriva femeilor din politică continuă să fie o barieră extrem de mare pentru democrație. Cinci la sută din femeile care au candidat la alegerile parlamentare din 2025 au raportat forme de violență chiar în ziua alegerilor, 2% - incidente care au vizat familia, iar 35 la sută au afirmat că au fost afectate. Pe lângă violența psihologică, fizică, economică, s-a dezvoltat și alt tip de violență – cea în mediul online, arată datele unui studiu, elaborat de UN Women, cu sprijinul Suediei, prezentat marți, 9 decembrie, la Chișinău.
Acum o oră
20:30
Tinerii din Republica Moldova aleg să fie onești. Zeci de studenți au participat marți, 9 decembrie, la un flashmob dedicat promovării integrității academice și combaterii fenomenelor precum corupția, copiatul, plagiatul și utilizarea necorespunzătoare a inteligenței artificiale la examene. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale „Aleg să fiu onest. Aleg să fiu onestă! Integritatea începe cu mine”, desfășurată de Ministerul Educației și Cercetării. Participanții au transmis un mesaj comun - schimbarea poate avea loc doar prin asumarea responsabilității personale.
Acum 2 ore
20:00
Militarii Armatei Naționale, mai bine pregătiți pentru misiuni. Au primit noi echipamente de protecție # Moldova1
Efectivul Armatei Naționale va fi mai bine pregătit pentru misiuni datorită unor noi echipamente de protecție din partea Alianței Nord-Atlantice. Militarii au primit căști și costume de protecție, mulaje medicale, tehnică de calcul, unități de transport și mobilier pentru structurile responsabile de recrutarea și menținerea resurselor umane în armată. Donația a fost posibilă datorită Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare.
19:30
Temperatura medie globală este pe cale să depășească pragul de 1.5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale, un record istoric care arată accelerarea schimbărilor climatice, potrivit celor mai recente date ale serviciului european Copernicus, scrie Euronews. Creșterea accentuată a temperaturilor vine pe fondul unui șir de luni extrem de calde.
Acum 4 ore
19:10
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri, renovate cu sprijinul UE, în valoare de peste 4.2 milioane de lei # Moldova1
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE), în valoare totală de peste 4.2 milioane de lei. În total, nouă localități au beneficiat de astfel de renovări. Este vorba de localitățile Mereni, Sireți, Larga, Răzeni, Cărpineni, Tomai, Lalova, Geamăna și Scoreni.
18:40
Renato Usatîi contestă prioritățile bugetului pentru 2026: „Este un fals să fie numit ca fiind al investiților” # Moldova1
Bugetul propus pentru anul 2026 nu este unul „al investițiilor”, așa cum afirmă autoritățile, întrucât proiectul votat de Guvern prevede doar 3% pentru investiții. Totodată, cel puțin 30% din împrumuturile anunțate ar trebui reinvestite pentru a evita „cimitirul economic” al R. Moldova, a declarat deputatul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1.
18:20
INTERVIU | Barbara Massing pledează pentru jurnalism de calitate și educație media, ca antidot împotriva propagandei ruse # Moldova1
Republica Moldova rămâne una dintre cele mai expuse țări la propaganda rusă, în special în mediul online, iar acest fenomen scade din capacitatea publicului de a distinge adevărul de manipulare. Într-un interviu acordat pentru Moldova 1, Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle (DW), post de radio internațional din Germania, a subliniat importanța educației media pentru contracararea manipulării și sustenabilității jurnalismului pentru consolidarea democrației.
18:20
Studiu | Peste o treime dintre candidatele la alegerile din 2025 au fost victime ale violenței # Moldova1
Violența împotriva femeilor din politică continuă să fie o barieră extrem de mare pentru democrație, iar la alegerile parlamentare din 2025 s-a pus multă presiune asupra femeilor. Cinci la sută dintre femeile candidate la ultimele alegeri au raportat forme de violență chiar în ziua alegerilor, 2% - incidente care au vizat familia, iar 35 la sută au afirmat că au fost afectate.
18:10
INTERVIU | Barbara Massing pledează pentru educație media și jurnalism de calitate ca antidot împotriva propagandei ruse # Moldova1
Republica Moldova rămâne una dintre cele mai expuse țări la propaganda rusă, în special în mediul online, iar acest fenomen scade din capacitatea publicului de a distinge adevărul de manipulare. Într-un interviu acordat pentru Moldova 1, Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle (DW), post de radio internațional din Germania, a subliniat importanța educației media pentru contracararea manipulării și sustenabilității jurnalismului pentru consolidarea democrației.
18:00
În Ucraina trebuie să se desfășoare alegeri prezidențiale pentru a confirma parcursul democratic al țării. Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu pentru Politico.
17:50
Ambulanță lovită de un automobil care a intrat pe contrasens, la Cahul: trei membri ai echipei medicale au ajuns la spital # Moldova1
Au acordat asistența necesară unui pacient și l-au transportat la spital, însă, în timp ce se întorceau de la intervenție, autospeciala în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Trei membri ai Punctului de Asistență Medicală Urgentă din localitatea Bucuria, raionul Cahul, au fost spitalizați cu diferite traumatisme, iar șoferul a fost identificat la scurt timp după ce a fugit de la locul accidentului.
17:50
Ana Blandiana, la Chișinău: „Noi, România și R. Moldova, este ca și cum ne-am fi unit, dacă suntem împreună în UE” # Moldova1
Distinsa poetă și luptătoare civică Ana Blandiana, laureată a Premiului „Poetul European al Libertății”, a fost invitata specială a evenimentului „Drumul vieții”, organizat de Biblioteca Națională a R. Moldova, în contextul Zilei Autorului European. În dialogul cu cititorii, poeta a vorbit despre forța lecturii, despre rezistența prin cultură în vremuri tulburi și despre drumul european al Republicii Moldova, pe care îl vede ca pe o continuare firească a aspirației către libertate și demnitate.
17:40
Oamenii de afaceri din România, îndemnați să investească în R. Moldova. „Este o piață în transformare, cu potențial regional important” # Moldova1
Republica Moldova atrage tot mai mult interesul mediului de afaceri din România, iar în prezent peste 1.600 de investitori români sunt activi pe piața moldovenească. Totuși, pentru a fi mai atractivă, R. Moldova trebuie să-și modernizeze legislația fiscală și vamală, să o armonizeze cu cea a Uniunii Europene și să-și îmbunătățească infrastructura, afirmă președintele Asociației Investitorilor din România (AIR), Dan Nuțiu.
17:40
R. Moldova intră în competiția regională pentru atragerea marilor investitori: companiile pot recupera până la 75% din costuri # Moldova1
Cu o schemă de ajutor de stat evaluată la 4 miliarde de lei, Republica Moldova intră în competiția regională pentru atragerea marilor investitori, oferind companiilor posibilitatea de a-și recupera mai mult de jumătate din investiție. Programul promite granturi și facilități fiscale pentru companiile care investesc în producție și creează locuri de muncă, inclusiv pentru investitorii străini.
17:40
Ambulanță lovită de un automobil care a intrat pe contrasens, la Cahul: trei membri ai echipei medicale, grav răniți # Moldova1
Au acordat asistența necesară unui pacient și l-au transportat la spital, însă, în timp ce se întorceau de la intervenție, autospeciala în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Trei membri ai Punctului de Asistență Medicală Urgentă din localitatea Bucuria, raionul Cahul, au fost internați în stare gravă la spital.
17:20
R. Moldova, printre cele mai fragmentate din Europa: 2026 trebuie să marcheze trecerea la amalgamarea normativă # Moldova1
Cu o populație sub 2.5 milioane de locuitori, Republica Moldova rămâne una dintre cele mai fragmentate țări din Europa, având aproape 900 de primării, 32 de raioane și o unitate teritorială autonomă. Anul 2026 ar trebui să marcheze trecerea de la abordarea voluntară la etapa de amalgamare normativă, urmată de organizarea alegerilor locale din 2027 în baza unei noi structuri administrativ-teritoriale.
17:20
Renato Usatîi contestă prioritățile bugetului pentru 2026: „Este numit fals ca fiind al investiților” # Moldova1
Bugetul propus pentru anul 2026 nu este unul „al investițiilor”, așa cum afirmă autoritățile, întrucât proiectul votat de Guvern prevede doar 3% pentru investiții. Totodată, cel puțin 30% din împrumuturile anunțate ar trebui reinvestite pentru a evita „cimitirul economic” al R. Moldova, a declarat deputatul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1.
Acum 6 ore
16:40
R. Moldova se apropie de pragul de 25% energie din surse regenerabile. Capacitatea instalată a ajuns la 930 de MW # Moldova1
Republica Moldova se apropie de pragul de 25% de energie electrică produsă de surse regenerabile. Potrivit Ministerului Energiei, capacitatea totală instalată a ajuns la 930 de MW, cu o creștere de peste 350 de MW într-un singur an, pe fondul investițiilor în energie verde și al sprijinului oferit de partenerii de dezvoltare.
16:20
Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie din România. Ministrul Junghietu: „E mult mai scumpă” # Moldova1
Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie din România, în după-amiaza și în seara zilei de luni, 9 decembrie, din cauza dezechilibrului în sistemul electroenergetic național, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, aceste livrări sunt separate de achizițiile realizate de furnizorul central Energocom prin contracte comerciale sau la bursele de energie și sunt considerabil mai scumpe.
16:10
Sindicatele insistă pe ajustări salariale urgente: „Valoarea de referință trebuie să fie majorată cu minimum 6.8%” # Moldova1
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită ajustări urgente la politicile salariale și fiscale pentru anul 2026. În cadrul unei întrevederi cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, pe 9 decembrie, liderii sindicali au reiterat necesitatea respectării Directivei UE privind salariile minime adecvate, care prevede atingerea unui nivel de cel puțin 50% din salariul mediu.
15:40
Un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost transportat la spital în noaptea de 8 decembrie, după ce a fost salvat dintr-un incendiu izbucnit în locuința sa din satul Floreni, raionul Anenii Noi. Victima a suferit o intoxicație cu produse de ardere și a fost transportată la spitalul raional.
15:30
Parteneriatul cu NATO, reconfirmat la Guvern: Chișinăul mizează pe reziliență și securitate cibernetică # Moldova1
Colaborarea Republicii Moldova cu NATO va continua prin Programul de parteneriat 2025–2028, document care stabilește obiectivele de cooperare bilaterală în domeniul securității și apărării. Printre priorități se regăsesc contracararea amenințărilor hibride, promovarea comunicării strategice și sporirea asistenței în situații de urgență.
15:20
Republica Moldova se apropie de pragul de 25% energie din surse regenerabile. Capacitatea instalată a ajuns la 930 de MW # Moldova1
Republica Moldova se apropie de pragul de 25% de energie electrică din surse regenerabile. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței Consiliului Sectorial pentru asistență externă în domeniul energetic, la care au participat reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, ai instituțiilor energetice naționale, ai Secretariatului Comunității Energetice, ai Comisiei Economice a ONU pentru Europa, PNUD, ai Băncii Mondiale, ai agențiilor internaționale de cooperare și ai companiilor din sector.
Acum 8 ore
15:10
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) inițiază procedura de prelungire a protecției temporare pentru persoanele strămutate din Ucraina, introdusă în 2022 și extinsă de mai multe ori în conformitate cu o decizie a UE. Prelungirea actuală se va aplica până pe 4 martie 2027, oferind sprijin continuu persoanelor strămutate și consolidând solidaritatea față de Ucraina și cetățenii săi.
14:30
Investiții pentru sectorul irigațiilor din R. Moldova: AFD și UE oferă 55 de milioane de euro # Moldova1
Investiții de 55 de milioane de euro pentru modernizarea sistemelor de irigații din Republica Moldova. Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) sprijină sectorul printr-un credit de 40 de milioane de euro, completat de un grant de 15 milioane de euro din partea Uniunii Europene. Proiectul va demara în prima jumătate a anului 2026.
14:10
Fermierii anunță noi proteste în fața clădirii Guvernului: cer sprijin financiar și anularea Legii camerelor agricole # Moldova1
Fermierii acuză „lipsă de reacție” a Cabinetului de miniștri la nevoile agricultorilor și anunță proteste în fața clădirii Guvernului pentru ziua de miercuri, 10 decembrie.
14:10
Echipele din eșalonul superior al campionatului național de fotbal au aflat programul meciurilor din faza a 2-a a competiției. La sediul federației de profil a avut loc tragerea la sorți tradițională.
14:00
„Fiecare copil merită să meargă la școală în satul lui”: PSRM a protestat în fața Guvernului împotriva reformei școlilor # Moldova1
Deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și-au condus marți, 9 decembrie, simpatizanții la un protest organizat în fața Guvernului împotriva reformei inițiate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Manifestanții au acuzat autoritățile de închiderea școlilor și au cerut demisia actualei guvernări.
14:00
Doi minori cu vârste de 2 și 6 ani au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Incidentul s-a produs în seara zilei de 8 decembrie, într-o locuință din satul Șoltoaia din raionul Fălești.
13:50
Fermierii anunță noi proteste în fața clădiriii Guvernului: cer sprijin financiar și anularea Legii camerelor agricole # Moldova1
Fermierii acuză „lipsă de reacție” a Cabinetului de miniștri la nevoile agricultorilor și anunță proteste în fața clădirii Guvernului pentru ziua de miercuri, 10 decembrie.
13:40
Fostul ministru al Culturii, Sergiu Prodan, decorat cu Ordinul „Pentru Merit” de gradul II de ambasadorul Ucrainei la Chișinău # Moldova1
Sergiu Prodan, fostul ministrul al Culturii Republicii Moldova, a fost decorat cu Ordinul „Pentru Merit” de gradul II de ambasadorul Ucrainei la Chișinău. Ceremonia solemnă a avut loc marți, 9 decembrie, la sediul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.
Acum 12 ore
13:10
Un avion militar de transport An-22 s-a prăbușit în regiunea rusă Ivanovo: toți membrii echipajului au murit # Moldova1
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un avion militar de transport de tip An-22 s-a prăbușit în dimineața zilei de 9 decembrie pe teritoriul regiunii Ivanovo din Federația Rusă. Toți cei aflați la bord erau membri ai echipajului, iar, potrivit informațiilor preliminare, nimeni nu a supraviețuit impactului.
13:00
Situație tot mai tensionată între starul echipei FC Liverpool, Mohamed Salah, și antrenorul Arne Slot. Fotbalistul egiptean, care și-a exprimat în public nemulțumirea că a fost lăsat rezervă în 3 meciuri la rând, nu a fost inclus în lot nici pentru partida cu Internazionale Milano din Liga Campionilor. Antrenorul olandez a comentat situația.
12:50
Ratare uluitoare în Superliga românească de fotbal. Claudiu Petrila nu a putut marca dintr-o poziție ideală în meciul disputat de liderul Rapid București pe terenul lui FC Botoșani. Meciul etapei a 19-a dintre FC Botoșani și Rapid București s-a încheiat la egalitate, cu scorul alb de 0:0. În minutul 20, altruist, Alexandru Dobre a trimis balonul în fața porții, iar deși bine plasat, din câțiva metri, Claudia Petrila a ratat în mod incredibil, cu poarta goală.
12:40
Rețea care transporta migranți afro-asiatici spre România, destructurată. Doi moldoveni, reținuți # Moldova1
O rețea care transporta migranți din țări afro-asiatice spre România, pentru a-i ajuta să treacă ilegal în Uniunea Europeană (UE), a fost destructurată la Ungheni. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți, după ce au cerut 4.500 de euro unui cetățean din Nepal pentru traversarea ilegală a frontierei.
12:20
Atenționare pentru moldovenii care călătoresc în Lituania: militarii și poliția desfășoară verificări suplimentare # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească sau să tranziteze Lituania sunt atenționați că se pot confrunta cu verificări suplimentare în contextul Stării de urgență instituire de Guvernul de la Vilnius.
12:10
Războiul hibrid, pus la îndoială de liderul MAN, care cere dovezi de la guvernare. „Ceban a beneficiat de războiul hibrid dus de Rusia împotriva R. Moldova” # Moldova1
Războiul hibrid, invocat constant de guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) ca fiind una dintre principalele amenințări la adresa Republicii Moldova, este pus sub semnul întrebării de primarul municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativă (MAN), Ion Ceban. În cadrul unui briefing de presă susținut pe 9 decembrie, edilul a cerut „dovezi clare” și „rapoarte publice” privind utilizarea fondurilor alocate pentru combaterea acestui fenomen. În același timp, reprezentanții PAS și experții consideră că declarațiile liderului MAN alimentează narațiuni false și pot servi drept paravan pentru crizele cu care se confruntă administrația municipală.
11:50
Și-a abuzat fiica vitregă de la șapte până la 13 ani: bărbat din nordul R. Moldova, condamnat la 25 de ani de închisoare # Moldova1
Un bărbat de 50 de ani din nordul R. Moldova a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual fiica vitregă mai mulți ani la rând. Abuzurile au avut loc în perioada anilor 2019 - 2025 și au început când fetița avea doar șapte ani. Inculpatul și-a recunoscut parțial vina.
11:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că o versiune ucraineană revizuită a planului de pace, elaborată în coordonare cu liderii europeni, în urma întâlnirilor de la Londra și Bruxelles, va fi trimisă Washingtonului în cursul zilei de 9 decembrie.
11:50
Victorie spectaculoasă a lui AC Milan în campionatul Italiei. „Rosso-nerii” au învins pe FC Torino în deplasare cu 3:2 într-un meci în care au fost conduși cu 0:2. Milanezii au revenit pe primul loc în Serie A.
11:30
NOU | Părinții pot recupera de la stat banii plătiți pentru studiile copiilor: până la 16.100 de lei pot fi deduși din impozitul pentru 2025 # Moldova1
Părinții care investesc în educația copiilor pot beneficia, începând cu anul 2025, de deduceri fiscale din impozitul pe venit, în limita a 16.100 de lei anual. Facilitatea este valabilă pentru cheltuielile efectuate pentru grădiniță, școală, universitate, colegiu, școală profesională, precum și pentru instituțiile cu profil artistic, muzical sau sportiv.
11:30
Manchester United a urcat pe locul 6 în clasamentul primei divizii engleze de fotbal. În ultimul meci al etapei a 15-a, „Diavolii Roșii” au învins cu 4:1 în deplasare pe Wolverhampton Wanderers, iar portughezul Bruno Fernades a marcat două goluri. În partida disputată pe Molineux Stadium, Bruno Fernandes a deschis scorul în minutul 25. „Lupii” au restabilit egalitatea într-al doilea minut adițional al primei reprize, prin haitianul Jean-Ricner Bellegarde.
11:00
Acces la expertiză europeană | Patronatele încurajează crearea Platformei Naționale pentru Turism # Moldova1
Patronatele încurajează crearea Platformei Naționale pentru Turism. Președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului din Moldova, Sergiu Manea, evidențiază numeroase avantaje pe care le poate oferi acest instrument de modernizare și digitalizare a sectorul turistic.
11:00
Digitalizarea proceselor ar reduce semnificativ riscul corupției: „Cei care trebuie să o combată sunt, de multe ori, și ei implicați” # Moldova1
Fenomenul corupției se regăsește în toate sectoarele din R. Moldova, oriunde există interacțiune între oameni, iar digitalizarea proceselor ar reduce semnificativ riscul mitei, întrucât mulți cetățeni plătesc pentru ca legea să fie respectată, nu încălcată, afirmă expertul în justiție și drept Alexandru Bot. Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, afirmă, la rândul său, că lupta anticorupție nu poate fi redusă la o singură instituție, necesitând implicarea întregii societăți.
10:50
Circulația troleibuzelor, reluată în sectorul Telecentru al capitalei. Sunt întârzieri de peste 30 de minute # Moldova1
A fost restabilită circulația troleibuzelor care staționau pe șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi, din cauza unei pene de curent, informează Regia Transport Electric Chișinău. Se înregistrează însă întârzieri de peste 30 de minute.
10:30
Pană de curent în sectorul Telecentru al capitalei. Circulația a opt rute de troleibuz este afectată # Moldova1
O pană de curent, produsă în zona străzilor Pan Halippa și Șoseaua Hâncești din capitală, a afectat circulația troleibuzelor în dimineața zilei de marți, 9 decembrie. Numeroase troleibuze staționează la această oră pe Șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi, provocând ambuteiaje, iar unele fac cale întoarsă de pe strada Mateevici pe strada Alexandr Pușkin.
10:20
Corupție la eliberarea permiselor de conducere: CNA și procurorii desfășoară peste 30 de percheziții # Moldova1
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de eliberare a permiselor de conducere în raionul Călărași. O persoană a fost reținută.
10:10
Șoferul care s-a ascuns după ce a comis un accident soldat cu moartea unei tinere, reținut după aproape trei săptămâni # Moldova1
Șoferul în vârstă de 25 de ani, care a provocat un grav accident rutier în noaptea de 20 noiembrie curent, pe drumul Râșcani - Mihăileni, soldat cu moartea unei tinere, a fost reținut pe 8 decembrie și plasat în arest. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Râșcani, Lilia Harea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.