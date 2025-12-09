S-a stabilit țintarul fazei a doua a campionatului național de fotbal

17:00

Tot ce este ilegal în spațiul offline trebuie să fie ilegal și în mediul online - aceasta ar trebui să devină una dintre noile reguli pentru protejarea spațiului informațional din R. Moldova, susține Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente (API). Potrivit lui, percepția greșită potrivit căreia libertatea de exprimare în mediul online ar însemna lipsă totală de responsabilitate generează probleme majore - de la dezinformare până la discurs de ură și discriminare.