Sindicatele insistă pe ajustări salariale urgente: „Valoarea de referință trebuie să fie majorată cu minimum 6.8%”

19:50

Negocierile privind încheierea războiului din Ucraina pe baza planului de pace propus de Statele Unite au intrat în impas din cauza Donbasului, a declarat pentru Politico un înalt oficial european. Potrivit acestuia, „americanii insistă” ca Kievul să se „retraga într-un fel sau altul” din regiune, transferând Rusiei teritoriile rămase pe care Moscova nu a reușit să le cucerească, scrie publicația The Moscow Times.