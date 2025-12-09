Ambulanță lovită de un automobil care a intrat pe contrasens, la Cahul: trei membri ai echipei medicale au ajuns la spital

Au acordat asistența necesară unui pacient și l-au transportat la spital, însă, în timp ce se întorceau de la intervenție, autospeciala în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Trei membri ai Punctului de Asistență Medicală Urgentă din localitatea Bucuria, raionul Cahul, au fost spitalizați cu diferite traumatisme, iar șoferul a fost identificat la scurt timp după ce a fugit de la locul accidentului.

