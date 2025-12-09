R. Moldova, printre cele mai fragmentate din Europa: 2026 trebuie să marcheze trecerea la amalgamarea normativă

21:50

Atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au avut loc în weekendul trecut, au afectat distribuția de energie electrică, motiv pentru care Republica Moldova a fost nevoită să solicite energie electrică de avarie din România – o intervenție tehnică urgentă ce ar putea costa „300 - 400 de euro pe megawatt”, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că acest lucru a fost posibil datorită sincronizării celor două state în același sistem electroenergetic și a fost esențial pentru menținerea stabilității și acoperirea consumului intern.