Un avion militar de transport An-22 s-a prăbușit în regiunea rusă Ivanovo: toți membrii echipajului au murit
Moldova1, 9 decembrie 2025 13:10
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un avion militar de transport de tip An-22 s-a prăbușit în dimineața zilei de 9 decembrie pe teritoriul regiunii Ivanovo din Federația Rusă. Toți cei aflați la bord erau membri ai echipajului, iar, potrivit informațiilor preliminare, nimeni nu a supraviețuit impactului.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
13:10
Un avion militar de transport An-22 s-a prăbușit în regiunea rusă Ivanovo: toți membrii echipajului au murit # Moldova1
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un avion militar de transport de tip An-22 s-a prăbușit în dimineața zilei de 9 decembrie pe teritoriul regiunii Ivanovo din Federația Rusă. Toți cei aflați la bord erau membri ai echipajului, iar, potrivit informațiilor preliminare, nimeni nu a supraviețuit impactului.
13:00
Situație tot mai tensionată între starul echipei FC Liverpool, Mohamed Salah, și antrenorul Arne Slot. Fotbalistul egiptean, care și-a exprimat în public nemulțumirea că a fost lăsat rezervă în 3 meciuri la rând, nu a fost inclus în lot nici pentru partida cu Internazionale Milano din Liga Campionilor. Antrenorul olandez a comentat situația.
Acum o oră
12:50
Ratare uluitoare în Superliga românească de fotbal. Claudiu Petrila nu a putut marca dintr-o poziție ideală în meciul disputat de liderul Rapid București pe terenul lui FC Botoșani. Meciul etapei a 19-a dintre FC Botoșani și Rapid București s-a încheiat la egalitate, cu scorul alb de 0:0. În minutul 20, altruist, Alexandru Dobre a trimis balonul în fața porții, iar deși bine plasat, din câțiva metri, Claudia Petrila a ratat în mod incredibil, cu poarta goală.
12:40
Rețea care transporta migranți afro-asiatici spre România, destructurată. Doi moldoveni, reținuți # Moldova1
O rețea care transporta migranți din țări afro-asiatice spre România, pentru a-i ajuta să treacă ilegal în Uniunea Europeană (UE), a fost destructurată la Ungheni. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți, după ce au cerut 4.500 de euro unui cetățean din Nepal pentru traversarea ilegală a frontierei.
Acum 2 ore
12:20
Atenționare pentru moldovenii care călătoresc în Lituania: militarii și poliția desfășoară verificări suplimentare # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească sau să tranziteze Lituania sunt atenționați că se pot confrunta cu verificări suplimentare în contextul Stării de urgență instituire de Guvernul de la Vilnius.
12:10
Războiul hibrid, pus la îndoială de liderul MAN, care cere dovezi de la guvernare. „Ceban a beneficiat de războiul hibrid dus de Rusia împotriva R. Moldova” # Moldova1
Războiul hibrid, invocat constant de guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) ca fiind una dintre principalele amenințări la adresa Republicii Moldova, este pus sub semnul întrebării de primarul municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativă (MAN), Ion Ceban. În cadrul unui briefing de presă susținut pe 9 decembrie, edilul a cerut „dovezi clare” și „rapoarte publice” privind utilizarea fondurilor alocate pentru combaterea acestui fenomen. În același timp, reprezentanții PAS și experții consideră că declarațiile liderului MAN alimentează narațiuni false și pot servi drept paravan pentru crizele cu care se confruntă administrația municipală.
11:50
Și-a abuzat fiica vitregă de la șapte până la 13 ani: bărbat din nordul R. Moldova, condamnat la 25 de ani de închisoare # Moldova1
Un bărbat de 50 de ani din nordul R. Moldova a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual fiica vitregă mai mulți ani la rând. Abuzurile au avut loc în perioada anilor 2019 - 2025 și au început când fetița avea doar șapte ani. Inculpatul și-a recunoscut parțial vina.
11:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că o versiune ucraineană revizuită a planului de pace, elaborată în coordonare cu liderii europeni, în urma întâlnirilor de la Londra și Bruxelles, va fi trimisă Washingtonului în cursul zilei de 9 decembrie.
11:50
Victorie spectaculoasă a lui AC Milan în campionatul Italiei. „Rosso-nerii” au învins pe FC Torino în deplasare cu 3:2 într-un meci în care au fost conduși cu 0:2. Milanezii au revenit pe primul loc în Serie A.
11:30
NOU | Părinții pot recupera de la stat banii plătiți pentru studiile copiilor: până la 16.100 de lei pot fi deduși din impozitul pentru 2025 # Moldova1
Părinții care investesc în educația copiilor pot beneficia, începând cu anul 2025, de deduceri fiscale din impozitul pe venit, în limita a 16.100 de lei anual. Facilitatea este valabilă pentru cheltuielile efectuate pentru grădiniță, școală, universitate, colegiu, școală profesională, precum și pentru instituțiile cu profil artistic, muzical sau sportiv.
11:30
Manchester United a urcat pe locul 6 în clasamentul primei divizii engleze de fotbal. În ultimul meci al etapei a 15-a, „Diavolii Roșii” au învins cu 4:1 în deplasare pe Wolverhampton Wanderers, iar portughezul Bruno Fernades a marcat două goluri. În partida disputată pe Molineux Stadium, Bruno Fernandes a deschis scorul în minutul 25. „Lupii” au restabilit egalitatea într-al doilea minut adițional al primei reprize, prin haitianul Jean-Ricner Bellegarde.
Acum 4 ore
11:00
Acces la expertiză europeană | Patronatele încurajează crearea Platformei Naționale pentru Turism # Moldova1
Patronatele încurajează crearea Platformei Naționale pentru Turism. Președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului din Moldova, Sergiu Manea, evidențiază numeroase avantaje pe care le poate oferi acest instrument de modernizare și digitalizare a sectorul turistic.
11:00
Digitalizarea proceselor ar reduce semnificativ riscul corupției: „Cei care trebuie să o combată sunt, de multe ori, și ei implicați” # Moldova1
Fenomenul corupției se regăsește în toate sectoarele din R. Moldova, oriunde există interacțiune între oameni, iar digitalizarea proceselor ar reduce semnificativ riscul mitei, întrucât mulți cetățeni plătesc pentru ca legea să fie respectată, nu încălcată, afirmă expertul în justiție și drept Alexandru Bot. Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, afirmă, la rândul său, că lupta anticorupție nu poate fi redusă la o singură instituție, necesitând implicarea întregii societăți.
10:50
Circulația troleibuzelor, reluată în sectorul Telecentru al capitalei. Sunt întârzieri de peste 30 de minute # Moldova1
A fost restabilită circulația troleibuzelor care staționau pe șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi, din cauza unei pene de curent, informează Regia Transport Electric Chișinău. Se înregistrează însă întârzieri de peste 30 de minute.
10:30
Pană de curent în sectorul Telecentru al capitalei. Circulația a opt rute de troleibuz este afectată # Moldova1
O pană de curent, produsă în zona străzilor Pan Halippa și Șoseaua Hâncești din capitală, a afectat circulația troleibuzelor în dimineața zilei de marți, 9 decembrie. Numeroase troleibuze staționează la această oră pe Șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi, provocând ambuteiaje, iar unele fac cale întoarsă de pe strada Mateevici pe strada Alexandr Pușkin.
10:20
Corupție la eliberarea permiselor de conducere: CNA și procurorii desfășoară peste 30 de percheziții # Moldova1
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de eliberare a permiselor de conducere în raionul Călărași. O persoană a fost reținută.
10:10
Șoferul care s-a ascuns după ce a comis un accident soldat cu moartea unei tinere, reținut după aproape trei săptămâni # Moldova1
Șoferul în vârstă de 25 de ani, care a provocat un grav accident rutier în noaptea de 20 noiembrie curent, pe drumul Râșcani - Mihăileni, soldat cu moartea unei tinere, a fost reținut pe 8 decembrie și plasat în arest. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Râșcani, Lilia Harea.
09:50
În atenția moldovenilor din Marea Britanie! ASP eliberează certificate de model nou pentru preschimbarea permiselor de conducere # Moldova1
Agenția Servicii Publice (ASP) eliberează un nou model de certificat, în limba engleză, pentru a fi prezentat autorităților britanice la preschimbarea permiselor de conducere. Adeverința poate fi ridicată la subdiviziunile teritoriale ale ASP sau la Departamentul de înmatriculare și calificare a conducătorilor auto.
09:30
Bruxellesul a identificat un mecanism care îi permite să ia decizii privind blocarea activelor rusești fără acordul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, scrie publicația Financial Times (FT), citată de The Moscow Times. Această soluție va face posibilă înghețarea lor pe termen nedeterminat, și nu doar reînnoirea măsurii la fiecare șase luni, cum se întâmplă în prezent.
Acum 6 ore
09:20
Autoritățile caută soluții împotriva plagiatului: aproximativ 30% dintre studenți folosesc inteligența artificială pentru lucrările universitare # Moldova1
Aproximativ 30% dintre studenții din Republica Moldova folosesc inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor universitare, însă statul nu dispune, deocamdată, de un mecanism centralizat de depistare a plagiatului. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
09:20
Expert: R. Moldova are nevoie de o creștere economică între 7 și 10% anual pentru a face față provocărilor # Moldova1
Economia Republicii Moldova rămâne vulnerabilă la ritmul lent de creștere, estimat la 2.4% pentru anul viitor, avertizează directorul executiv al Centrului Analitic „Economica”, Marin Gospodarenco. Expertul consideră că proiecțiile bugetare sunt insuficiente pentru nevoile țării și recomandă noi politici pentru creșterea veniturilor.
09:10
Ministrul Energiei, despre preluarea rețelei de benzinării Lukoil Moldova: „Statul nu este interesat” # Moldova1
Decizia Biroului pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) de a extinde derogarea privind activitatea benzinăriilor Lukoil până pe 29 aprilie 2026 se aplică și pentru Republica Moldova și are rolul de a permite negocierile comerciale internaționale pentru vânzarea rețelei, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a explicat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că Guvernul nu intenționează să preia activele rețelei de benzinării din Republica Moldova, iar partea de retail rămâne deschisă operatorilor privați.
08:50
Zelenski a anunțat candidații pentru șefia Oficiului Prezidențial, după plecarea lui Andrii Iermak # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat luni, 8 decembrie, în cadrul unui briefing online, lista candidaților pentru funcția de șef al Oficiului Președintelui, în locul lui Andrii Iermak, care a părăsit postul în urma unui scandal de corupție.
08:40
Primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, se mută la Gracie Mansion din motive de securitate # Moldova1
Primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat luni că își va părăsi modestul apartament din cartierul Queens, cu chirii limitate prin lege, pentru a se muta în luxoasa reședință oficială din Manhattan rezervată edilului-șef, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
08:20
Droguri de peste 1.29 milioane de lei, scoase din circuit într-o singură săptămână în Republica Moldova # Moldova1
Droguri în valoare de 1.294.692 de lei au fost scoase din circuit de oamenii legii, în urma unor acțiuni complexe de prevenire și combatere a traficului de substanțe narcotice, desfășurate la nivel național în perioada 1–7 decembrie.
08:00
Ministrul Educației și Cercetării: Aproximativ 30% dintre studenți folosesc inteligența artificială la lucrările universitare # Moldova1
Aproximativ 30% dintre studenții din Republica Moldova folosesc inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor universitare, însă statul nu dispune, deocamdată, de un mecanism centralizat de depistare a plagiatului. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
08:00
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ. Acces interzis pe moșia Apostolopulo din Saharna, care a aparținut Zemstvei # Moldova1
Mulți oameni vizitează satul Saharna din raionul Rezina pentru a vedea celebra mănăstire, însă puțini știu că, la marginea localității, se află o moșie construită în secolul al XIX-lea. Aceasta a aparținut familiei Apostolopulo, una influentă în sat, care a contribuit semnificativ la viața comunității.
07:30
Putin a semnat un decret privind chemarea rezerviștilor ruși la instruiri militare în 2026 # Moldova1
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret privind chemarea cetățenilor aflați în rezervă la instruiri militare în anul 2026. Documentul a fost publicat luni, 8 decembrie, pe portalul oficial al actelor juridice din Rusia.
Acum 24 ore
21:50
Dorin Junghietu, la Moldova 1: „Conexiunile suplimentare cu România au salvat stabilitatea energetică a R. Moldova” # Moldova1
Atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au avut loc în weekendul trecut, au afectat distribuția de energie electrică, motiv pentru care Republica Moldova a fost nevoită să solicite energie electrică de avarie din România – o intervenție tehnică urgentă ce ar putea costa „300 - 400 de euro pe megawatt”, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că acest lucru a fost posibil datorită sincronizării celor două state în același sistem electroenergetic și a fost esențial pentru menținerea stabilității și acoperirea consumului intern.
21:00
Guvernul pornește cea mai mare licitație eoliană din istorie, cu stocare obligatorie a energiei # Moldova1
Guvernul accelerează lansarea celei mai mari licitații eoliene din istoria țării, cu stocare obligatorie, pentru a respecta termenul-limită impus de Uniunea Europeană. Această etapă este esențială pentru asigurarea unui proces transparent și competitiv, în condițiile în care licitația vizează cea mai mare rundă de proiecte eoliene din istoria țării noastre, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu la emisiunea „În Context” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, astăzi membrii comisiei de licitații s-au întrunit în prima ședință pentru a examina documentația.
20:30
UE ar putea adopta noi reguli pentru returnarea persoanelor care stau ilegal pe teritoriul blocului comunitar # Moldova1
Consiliul Uniunii Europene a ajuns astăzi, 8 decembrie, la un acord asupra unui nou regulament menit să accelereze și să simplifice procedurile de repatriere a persoanelor aflate ilegal pe teritoriul statelor membre. Regulamentul stabilește proceduri comunela nivelul UE, impune obligații stricte pentru cei fără drept de ședere și introduce mecanisme de cooperare între statele UE, inclusiv posibilitatea înființării de centre de acomodare temporară în țări terțe. În cazul nerespectării acestor obligații, statele membre pot refuza sau reduce beneficiile oferite, retrage permise de muncă și aplica sancțiuni penale, inclusiv închisoarea.
19:50
Negocierile privind încheierea războiului din Ucraina pe baza planului de pace propus de Statele Unite au intrat în impas din cauza Donbasului, a declarat pentru Politico un înalt oficial european. Potrivit acestuia, „americanii insistă” ca Kievul să se „retraga într-un fel sau altul” din regiune, transferând Rusiei teritoriile rămase pe care Moscova nu a reușit să le cucerească, scrie publicația The Moscow Times.
19:10
Inspirată de rețetele bunicii, a cucerit Franța, o țară cunoscută pentru tradiția sa gastronomică bogată. Vorbim despre ambasadorul gastronomic al Republicii Moldova, Oxana Crețu, care i-a impresionat pe gurmanzii pretențioși și chiar i-a convins că poate elabora meniuri sofisticate, inclusiv pentru Jocurile Olimpice. În ciuda succesului amețitor, Oxana nu uită niciodată de unde a plecat și revine periodic în Republica Moldova, unde organizează masterclass-uri pentru alți bucătari cu ambiții mari.
18:30
China obligă Malaysia Airlines la plata unor despăgubiri după zece ani de la dispariția zborului MH370 # Moldova1
Un tribunal din Beijing a anunțat luni că a obligat Malaysia Airlines să plătească despăgubiri totale de circa 3,3 milioane de dolari familiilor a opt victime ale zborului MH370, la mai mult de zece ani de la dispariția sa încă neelucidată, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
18:30
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ. Ion Ștefăniță: „Pot genera milioane prin turism, e o lecție pe care refuzăm să o învățăm” # Moldova1
În lipsa unei atitudini publice și a unui mecanism eficient de restaurare și finanțare, Republica Moldova riscă să piardă unele dintre cele mai valoroase monumente istorice ale țării, precum o bună parte din cele 64 de conace istorice, dintre care aproape jumătate aflate într-un stadiu critic de degradare. Avertismentul a fost lansat de expertul în managementul patrimoniului cultural, Ion Ștefăniță, care a salutat inițiativa postului public de televiziune de a desfășura campania „SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ”.
18:10
Ministrul Dan Perciun: Absorbția universității din Cahul de către UTM deschide accesul la o comunitate academică mai puternică # Moldova1
Hotărârea care prevede ca Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) să absoarbă Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ar putea fi luată în scurt timp, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
17:50
Fostă vicepreședintă de Parlament: „Beneficiile integrării în UE trebuie explicate pe înțelesul cetățenilor” # Moldova1
Autoritățile trebuie să explice mai clar cetățenilor beneficiile integrării europene, pentru ca parcursul UE să fie înțeles și susținut ca un proiect al tuturor, nu doar al clasei politice. Declarația a fost făcută de fosta vicepreședintă a Parlamentului, Liliana Palihovici, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
17:50
Dorin Recean, decorat de Ucraina pentru susținerea suveranității și integrității teritoriale a statului vecin # Moldova1
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat de autoritățile de la Kiev cu Ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept” de gradul I. Ceremonia solemnă a avut loc pe 8 decembrie, la sediul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.
17:40
Primăria capitalei anunță noi termene pentru implementarea taxării electronice în autobuze și troleibuze # Moldova1
Un nou termen pentru implementarea sistemului de taxare electronică în transportul public din capitală. Călătorii ar putea plăti cu cardul costul călătoriei începând cu anul 2026, după ce proiectul a trecut prin mai multe etape de testare și analiză, anunță șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană (GDMU) a Consiliului Municipal Chișinău, Dorin Ciornîi.
17:20
Taxe locale mai mari în Chișinău, din 2026. Primăria vrea să colecteze peste 526 de milioane de lei # Moldova1
Mai multe taxe locale din municipiul Chișinău ar putea fi majorate în 2026, autoritățile capitalei propunându-și să colecteze peste 526 de milioane de lei, cu aproape 139 de milioane mai mult decât în 2025. Proiectul de decizie cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2026 se află la etapa consultărilor publice, iar luni, 8 decembrie, a avut loc prima rundă de discuții.
17:00
O bombă de aviație rusească a rănit un locuitor al orașului Belgorod, a avariat o linie electrică, trei case particulare, un restaurant și mai multe automobile. Guvernatorul regiunii însă a declarat că ar fi fost vorba despre un „proiectil neidentificat” venit dinspre forțele armate ucrainene. Aproximativ 15 mii de abonați au rămas fără energie electrică, relatează publicația Astra.
17:00
R. Moldova ar putea avea o nouă Lege a presei în 2026: tot ce este ilegal în spațiul offline trebuie să fie și în mediul online # Moldova1
Tot ce este ilegal în spațiul offline trebuie să fie ilegal și în mediul online - aceasta ar trebui să devină una dintre noile reguli pentru protejarea spațiului informațional din R. Moldova, susține Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente (API). Potrivit lui, percepția greșită potrivit căreia libertatea de exprimare în mediul online ar însemna lipsă totală de responsabilitate generează probleme majore - de la dezinformare până la discurs de ură și discriminare.
16:50
Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor putea solicita, începând cu 1 ianuarie, trei preparate noi compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie.
16:30
După blocarea platformei Roblox în Rusia, tot mai mulți copii au început să spună că vor să plece din țară. Anunțul a fost făcut de Ekaterina Mizulina, președinta Ligii Internetului Sigur.
16:20
Programul european pentru Apărare, aprobat de Consiliul UE: sprijin extins pentru R. Moldova și Ucraina # Moldova1
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 8 decembrie, Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP), un instrument de 1.5 miliarde de euro destinat consolidării capacității de reacție a industriei europene de apărare în perioada 2025–2027. Pe lângă sprijinul extins pentru Ucraina, și Republica Moldova este vizată de o finanțare majorată în cadrul achizițiilor comune.
16:20
Ziua Drapelului Uniunii Europene, marcată pe 8 decembrie: ce semnifică cele 12 steluțe aurii pe fond albastru # Moldova1
Drapelul Uniunii Europene, simbolul unității, diversității și solidarității între cele 27 de state membre ale blocului comunitar, este sărbătorit pe 8 decembrie.
16:20
Schema „Ruda implicată în accident” face noi victime: o femeie a fost mințită și a transmis bani escrocilor # Moldova1
Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri suspectați de implicare în schema de escrocherie cunoscută sub numele de „Ruda implicată în accident”. Aceștia au convins prin înșelăciune o femeie să le transmită 1000 de dolari și 5000 de lei.
16:00
Vladimir Andronachi, în arest preventiv încă zece zile: acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari # Moldova1
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, va sta în arest preventiv încă zece zile. Decizia a fost luată pe 8 decembrie de Curtea de Apel Centru, care a acceptat recursul procurorilor împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
15:50
Tăieri ilegale la Ocolul Silvic Scoreni: un pădurar a fost concediat și obligat să compenseze daunele # Moldova1
Un control realizat de Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, împreună cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în urma unei sesizări venite din partea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, a scos la iveală tăieri ilicite în cantonul nr. 1 al Ocolului Silvic Scoreni. Verificările derulate ulterior au confirmat prejudiciul provocat prin tăierea neautorizată a arborilor, iar responsabilii au fost sancționați.
15:30
Tăieri ilegale la Ocolul Silvic Scoreni: un pădurar afost concediat și obligat să compenseze daunele # Moldova1
Un control realizat de Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, împreună cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în urma unei sesizări venite din partea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, a scos la iveală tăieri ilicite în cantonul nr. 1 al Ocolului Silvic Scoreni. Verificările derulate ulterior au confirmat prejudiciul provocat prin tăierea neautorizată a arborilor, iar responsabilii au fost sancționați.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.