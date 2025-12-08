Lista medicamentelor compensate se extinde: preparate noi pentru diabet, hipertensiune și tromboză
Ziarul de Garda, 8 decembrie 2025 21:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie va fi extinsă cu trei noi denumiri comune internaționale, destinate pacienților cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant. Decizia a fost adoptată în ședința din 5 decembrie a Consiliului pentru medicamente compensate. Pentru persoanele cu diabet zaharat de...
Acum 30 minute
21:30
Acum 2 ore
20:40
Universitățile nu pot detecta tezele create cu AI. Dan Perciun cere o platformă națională unică antiplagiat # Ziarul de Garda
Universitățile din R. Moldova nu dispun de o platformă națională unică pentru verificarea plagiatului, care să poată identifica inclusiv conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Circa o treime dintre studenți folosesc instrumente AI pentru a-și redacta lucrările universitare, a declarat ministrul Educației, Dan Perciun la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit ministrului,...
19:50
LIVE TEXT/ Un pilot ucrainean a murit în timpul unei misiuni de luptă. Război în Ucraina, ziua 1383 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:43 Un pilot ucrainean de avion de vânătoare Su-27, locotenent-colonelul Evghenii Ivanov, a murit pe direcția estică în timpul unei misiuni de luptă. Informația a fost confirmată de Forțele Aeriene ale Ucrainei. Potrivit comunicatului oficial, incidentul s-a produs la amiază, pe 8 decembrie, în timpul executării unei operațiuni de luptă. Evghenii Ivanov ocupa funcția...
Acum 4 ore
19:20
Uși închise, donații și conflicte de interese: Comisia de Evaluare a Judecătorilor a audiat doi foști șefi de instanțe # Ziarul de Garda
Mihail Bușuleac, fost președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul, și Ion Rusu, fost vicepreședinte și vicepreședinte interimar al Judecătoriei Drochia, au fost audiați pe 8 decembrie de Completul C al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor. Cei doi magistrați au oferit explicații privind discrepanțele dintre venituri și cheltuieli identificate în perioada evaluată, dar și cu...
19:10
18:30
Investigația Ziarului de Gardă „«Beneficiarii» abuzului”, care dezvăluie că rezidenții adulți ai centrelor de plasament din țară trăiesc în condiții inumane, sunt bătuți cu polonicul în cap până ajung la spital, sunt exploatați prin muncă până la deces și abuzați sexual în schimbul unor țigări, a fost premiată luni, 8 decembrie, în cadrul Forumului Mass-Media...
Acum 6 ore
17:40
Comisia de evaluare a procurorilor anunță audierea procurorului general interimar și a mai multor procurori anticorupție # Ziarul de Garda
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, care a câștigat în luna august concursul pentru mandatul deplin, urmează să fie audiat miercuri, 10 decembrie, de Comisia de evaluare a procurorilor. Acesta este evaluat în calitatea sa anterioară de procuror delegat la Procuratura Anticorupție, în perioada 1 ianuarie 2017-22 august 2023, pentru un termen mai mare de un...
17:20
FOTO/ Fostul premier Dorin Recean a primit Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” din partea Ucrainei. Distincția i-a fost înmânată de ambasadorul Paun Rohovei # Ziarul de Garda
Fostul prim-ministru al R. Moldova, Dorin Recean, decorat în august 2025 de președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, clasa I, a primit distincția luni, 8 decembrie, în cadrul unui eveniment organizat la Ambasada Ucrainei în R. Moldova. Ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei, i-a înmânat fostului premier distincția. „Această înaltă...
17:00
DOC/ Un fost președinte de instanță, nemulțumit de cum i-a fost indexată pensia de peste 22 de mii de lei. „Prețurile cresc constant, în timp ce pensia este ajustată insuficient”. Curtea Constituțională urmează să examineze o sesizare # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Curții de Apel Cahul, Ruslan Petrov, este nemulțumit că pensia sa, de peste 22 de mii de lei, a fost indexată doar în partea ce nu depășea salariu mediu lunar pe economie – 13 700, așa cum prevedea legea în 2024. Astfel, Petrov a acționat în judecată Casa Națională de Asigurări Sociale...
16:40
Pacienții vor beneficia de noi medicamente compensate de la începutul anului viitor # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor beneficia de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie, se arată într-un comunicat de la Ministerul Sănătății. Astfel, pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, lista medicamentelor compensate...
16:40
Tăieri ilicite soldate cu sancționări și concediere la Întreprinderea silvică Strășeni, în urma sesizării ministrului Mediului # Ziarul de Garda
Agenția „Moldsilva” a stabilit că în cantonul numărul 1 a ocolului silvic Scoreni au fost admise tăieri ilicite. Neregulile au fost stabilite în urma unui control efectuat de către Întreprinderea Silvo-Cinegetică Străşeni în comun cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, la sesizarea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder și a informațiior din spațiul public, scrie Agenția de Stat...
16:40
LIVE TEXT/ Zaporijjea: 7 persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești. Război în Ucraina, ziua 1383 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:40 În Zaporijjea, 7 persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești. La una dintre întreprinderi, salvatorii au dezgropat o persoană de sub dărâmături și au predat-o personalului ambulanței. O structură civilă a fost avariată. „Echipa pirotehnică a Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență inspectează zona pentru a detecta prezența obiectelor explozive. Operațiunile...
16:20
Schema „Ruda implicată în accident” face noi victime. Trei bănuiți, reținuți în capitală # Ziarul de Garda
Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri de 18, 20 și 21 de ani, originari din Telenești și regiunea transnistreană, suspectați de implicare într-o schemă de escrocherie cunoscută sub numele „Ruda implicată în accident”, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. Bănuiții au apelat o femeie, pretinzând că sunt angajați ai instituțiilor de drept,...
16:10
O nouă demisie în rândul acoliților lui Șor. Anastasia Svetlicinîi, consilieră municipală la Bălți și secretară a fracțiunii „Pentru Bălți”, renunță la funcții # Ziarul de Garda
Anastasia Svetlicinîi, consilieră municipală Bălți și secretară a fracțiunii „Pentru Bălți”, afiliată fugarului penal Ilan Șor, renunță la funcțiile deținute. Anunțul a fost făcut luni, 8 decembrie, într-o înregistrare video pe Telegram, la o săptămâna după ce oligarhul a spus că-și retrage sprijinul politic pentru aleșii locali afiliați acestuia. La fel ca Lupov și Cociu,...
Acum 8 ore
15:30
Curtea de Apel a admis recursul procurorilor: încă 30 de zile de arest pentru Vladimir Andronachi # Ziarul de Garda
Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a admis luni, 8 decembrie, recursul procurorilor împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, prin care fostului deputat i-a fost prelungită măsura preventivă a arestului cu încă 20 de zile. Astfel, Curtea a dispus prelungirea arestului preventiv cu 30 de zile, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Pe...
15:20
Cum pregătim copiii pentru viitor? Interviu cu directorul Școlii Internaționale Heritage # Ziarul de Garda
Încredere, comunitate, comunicare – acestea sunt valorile noului director al Școlii Internaționale Heritage. Casey M. Barnes a activat mereu în domeniul educației, în forme și contexte geografice diverse: de la educație în aer liber, în special predarea navigației în Marea Caraibelor, până la predarea în școli publice sau private și în universități din Statele Unite,...
15:00
Ion Ceban, despre perchezițiile de la Primărie de săptămâna trecută: „Nu apăr pe nimeni, dar…” # Ziarul de Garda
Primarul general, Ion Ceban, afirmă, cu referire la perchezițiile de săptămâna trecută în urma cărora patru funcționari publici cu statut de conducători ai Primăriei municipiului Chișinău au fost reținuți pentru fapte de corupție, că primăria este „ținta numărul unu a guvernării” la această etapă. Afirmațiile au fost făcute în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC)...
14:40
14:30
Ce acuzații i se aduc fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov. Procurorii solicită 13 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidare # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov este cercetat într-un dosar de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG) a R. Moldova, Violina Moraru, a precizat pentru Ziarul de Gardă că procurorii au solicitat în această cauză 13 ani de...
14:20
14:20
VIDEO/ Un bărbat suspectat că și-a omorât mama a fost reținut de Poliție: „Suspectul a încercat să inducă în eroare ancheta” # Ziarul de Garda
Poliția a reținut un bărbat de 44 de ani din localitatea Geamăna, suspectat de omorul mamei sale, în vârstă de 81 de ani. Crima a avut loc în luna ianuarie a acestui an, potrivit unui comunicat al Inspectoratlui General al Poliției (IGP). Investigațiile au stabilit că bărbatul, care consuma în mod frecvent alcool și nu...
Acum 12 ore
13:30
Zelenski spune că încă nu s-a ajuns la un acord privind estul Ucrainei în discuțiile cu SUA # Ziarul de Garda
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii care discută o inițiativă de pace mediată de SUA rămân divizați în privința teritoriului, în timp ce președintele Donald Trump și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care Kievul a gestionat acordul, potrivit Bloomberg. Elemente ale planului SUA necesită discuții suplimentare asupra unei serii de „chestiuni sensibile”,...
13:00
VIDEO/ Droguri de peste 350 de mii de lei, găsite asupra unui tânăr de 18 ani. Poliția anunță că acesta activa în calitate de curier # Ziarul de Garda
Droguri de peste 350 de mii de lei au fost depistate de oamenii legii în sectorul Botanica al capitalei asupra unui tânăr de 18 ani, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. Un echipaj al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), aflat în misiune, a observat un tânăr ce avea un comportament suspect....
12:40
Maia Sandu, la Forumul Mass-Media: „Presa din R. Moldova a demonstrat o maturitate democratică remarcabilă, iar jurnalismul de investigație a devenit o forță civică esențială” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a participat luni, 8 decembrie, la cea de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media, alături de peste 150 de reprezentanți ai presei, experți media, reprezentanți ai societății civile și parteneri internaționali. Maia Sandu i-a felicitat pe jurnaliști și le-a mulțumit pentru eforturile pe care le depun în apărarea democrației în fața unor amenințări...
12:10
Doi tineri, cercetați pentru punerea în circulație a bancnotelor false în Chișinău # Ziarul de Garda
Doi tineri de 20 și 21 de ani, din Chișinău, au fost arestați de oamenii legii fiind suspectați de punerea în circulație a bancnotelor false pe teritoriul capitalei, conform unui comunicat de presă emis luni, 8 decembrie. Poliția a fost sesizată de un tânăr care a comunicat că ar fi primit o bancnotă presupus falsă...
12:00
Un tânăr a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii de aproape 1 milion de lei prin schema „ruda implicată în accident” # Ziarul de Garda
Un tânăr de 22 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a șapte episoade de escrocherie prin utilizarea schemei „rudă implicată în accident”, anunță luni, 8 decembrie, Procuratura Generală (PG). Prin sentința recentă, instanța i-a aplicat inculpatului pedepse pentru fiecare episod, astfel, a fost stabilită o pedeapsă definitivă de șapte ani de închisoare cu...
12:00
LIVE TEXT/ Atacuri cu drone: bilanțul aeronavelor fără pilot lansate noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1383 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:54 În noaptea de duminică spre luni, armata rusă a atacat Ucraina cu 149 de drone, iar până la ora 09:00, 131 de drone au fost „doborâte/distruse”, au declarat Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainene. Au fost înregistrate 16 lovituri ale dronelor în 11 locații, se arată în declarație. Atacul continuă. De cealaltă parte, Ministerul...
11:20
DOC/ Executorul judecătoresc „cu nouă vieți”, câștig în prima instanță. George Boțan ar putea primi din bugetul statului peste un MILION de lei în calitate de prejudicii morale și materiale # Ziarul de Garda
George Boțan, un controversat executor judecătoresc, rămas în 2023 fără licență, ar putea primi din contul bugetului de stat 1 148 223 de lei după ce a dat în judecată Ministerul Justiției (MJ) și Procuratura Generală (PG), obținând câștig de cauză în prima instanță. Boțan a cerut „repararea prejudiciului material, moral și compensarea cheltuielilor judiciare”. O hotărâre...
11:10
Ambasada Drepturilor Omului a devenit parte din Rețeaua Europeană a Organizațiilor care dezvoltă Ghidul privind Drepturile Omului # Ziarul de Garda
Rețeaua de organizații care dezvoltă Ghidul privind Drepturile Omului a fost creată în 2012 de Societatea Baltică pentru Drepturile Omului (Baltic Human Rights Society, BHRS) din Riga. De la început, a fost o inițiativă baltică, deoarece Ghidul privind Drepturile Omului a fost lansat pentru prima dată în Letonia, apoi în Estonia și Lituania. Ghidul privind...
10:40
Un lot de peste 374 de kg de ceai importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară, a fost reținut și, ulterior, nimicit, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comunicat. Potrivit instituției, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. „Pentru a evita...
10:30
VIDEO/ Dincolo de porțile Penitenciarului nr. 13: condițiile din închisoarea în care sunt „cazați” Plahotniuc, Țuțu și Guțul # Ziarul de Garda
Legea ridică ziduri înalte între cei aflați în libertate și cei deținuți – fie că sunt condamnați, fie judecați sau cercetați penal. Ziarul de Gardă a mers dincolo de porțile Penitenciarului nr. 13. De-a lungul anilor, această instituție penitenciară a fost loc de detenție pentru mai mulți politicieni de rang înalt. Vlad Filat, Veaceslav Platon...
10:10
10:10
Moldelectrica: „Aprovizionarea cu energie electrică se realizează în conformitate cu prognozele furnizorilor și cu planificarea operativă a operatorului de sistem” # Ziarul de Garda
Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametrii stabiliți, menținând stabilitatea operațională, continuitatea alimentării și echilibrul energetic necesar pentru acoperirea integrală a consumului de energie electrică din R. Moldova. Precizarea Î.S. Moldelectrica vine luni, 8 decembrie, după ce în weekend, în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, operatorul sistemului de transport al energiei electrice a...
09:50
Un șofer beat și fără permis a rămas fără mașină: vehiculul a fost confiscat de stat # Ziarul de Garda
Un automobil al unui bărbat învinuit de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, fără permis de conducere, a fost confiscat în folosul statului, anunță luni, 8 decembrie, Procuratura Generală (PG). Totodată, prin aceeași sentință, acesta a fost condamnat la 1 an și 10 luni de...
09:34
Pe 8 și 9 decembrie 2025 la Chișinău are loc a 10-a ediție a Forumului Mass-Media. Tradițional, în cadrul evenimentului, va fi lansată o nouă ediție a „CĂRȚII NEGRE a risipei banilor publici în R. Moldova” și vor fi premiate cele mai bune investigații jurnalistice ale anului. În agenda Forumului sunt incluse șase dezbateri pe...
08:50
LIVE TEXT/ Un mort și cinci răniți în regiunea Dnipropetrovsk, în urma atacurilor rusești. Război în Ucraina, ziua 1383 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:50 Regiunea Dnipropetrovsk a fost atacată în noaptea spre 8 decembrie, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. O persoană a murit și alte 5 au fost rănite, printre care 2 copii. În Dnipro, o clădire administrativă a luat foc. Au fost avariate 3 clădiri și mai multe mașini. În districtul...
Acum 24 ore
08:30
LIVE TEXT/ Sumî și Cernihiv, atacate cu drone. Numărul răniților. Război în Ucraina, ziua 1383 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:27 În noaptea de 8 decembrie, trupele ruse au atacat regiunile Sumî și Cernihiv. Au fost avariate case și există victime, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. În urma prăbușirii unei drone rusești, un bloc de locuințe a fost avariat în Cernihiv. Trei persoane au fost rănite, una dintre ele fiind...
00:30
Ciprian Ciucu a fost ales primar al capitalei României. Candidatul a obținut 36% din numărul total de voturi valabil exprimate la scrutinul din 7 decembrie 2025. Noul primar ales al Bucureștiului a obținut peste 210 mii de voturi din 589 de mii de voturi înregistrate până la ora 21:00. Ciprian Ciucu este primarul sectorului 6...
Ieri
21:20
Rezultate exit-poll la alegerile pentru Primăria București: Ciprian Ciucu (PNL) cu 32%, având un avans de șase puncte în fața lui Daniel Băluță # Ziarul de Garda
Primele rezultate ale exit-poll-ului Curs-Avangarde arată că Ciprian Ciucu (PNL) este pe primul loc, cu peste 6 puncte procentuale în fața lui Daniel Băluță (PSD), potrivit G4Media. Anca Alexandrescu pe locul trei, iar Cătălin Drulă pe locul patru. Rezultatul exit-poll-ului CURS Avangarde valabil pentru ora 19.00: Ciprian Ciucu (PNL) – 32.7% Daniel Băluță (PSD) –...
21:10
18:30
ZdG vă invită la expoziția tradițională de Ziua Internațională Anticorupție: „Războiul digital și pacea informațională” # Ziarul de Garda
Redacția ZdG vă invită la inaugurarea tradiționalei expoziții de Ziua Internațională Anticorupție, care va fi vernisată marți, 9 decembrie, la ora 15.00 în incinta Muzeului Național de Istorie. În acest an tema abordată este Războiul digital și pacea informațională, iar expoziția este împărțită în 3 sectoare dedicate Integrității: teritorială, politică, informațională. Exponatele predispun la reflecții...
18:00
LIVE TEXT/ Armata rusă bombardează regiunea Harkov. Poliția regională raportează doi morți și șapte răniți. Război în Ucraina, ziua 1382 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Două persoane au fost ucise și alte șapte au fost rănite în bombardamentele efectuate de forțele ruse în districtele Kupiansk și Ciuhuiv din regiunea Harkov. Poliția regională Harkov a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform. „Pe 7 decembrie, forțele ruse au efectuat un bombardament asupra districtelor Kupiansk și Ciuhuiv… Folosind aviația ghidată,...
17:10
Alertă la Aeroportul Heathrow din Londra. Un bărbat a fost arestat după ce ar fi atacat mai multe persoane cu „un fel de spray cu piper” # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de agresiune după ce mai multe persoane ar fi fost atacate cu „un fel de spray cu piper” într-o parcare multietajată de la Terminalul 3 al aeroportului Heathrow, a declarat poliția pe 7 decembrie, potrivit The Guardian. Poliția crede că incidentul din parcarea aeroportului a implicat „persoane cunoscute”,...
16:10
UPDATE/ Bucureștenii își aleg viitorul primar general. Până la ora 16 au votat 22% din alegători # Ziarul de Garda
Bucureștenii sunt așteptați să își aleagă viitorul primar general, pentru un mandat care se va încheia în anul 2028. Secțiile de vot organizate pe raza municipiului București s-au deschis, duminică dimineața, 7 decembrie, la ora 7:00, conform agenției Agerpres. UPDATE 16:06 Până la ora 16:00, aproape 400 de mii de bucureșteni și-au exercitat dreptul la...
15:40
Kellogg susține că acordul de pace cu Ucraina este aproape: „Ultimii 10 metri până la obiectiv sunt întotdeauna cei mai dificili” # Ziarul de Garda
Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei pare să fie aproape de finalizare, comparând negocierile cu ultima fază a unui avans pe câmpul de luptă, a relatat serviciul ucrainean al Radio Free Europe, citat de Kyiv...
14:50
LIVE TEXT/ Rusia a lansat peste 1600 de drone, aproximativ 1200 de bombe aeriene ghidate și aproape 70 de rachete asupra Ucrainei într-o săptămână. Război în Ucraina, ziua 1382 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:42 În această săptămână, Rusia a lansat peste 1600 de drone de luptă, aproximativ 1200 de bombe aeriene ghidate și aproape 70 de rachete de diferite tipuri asupra Ucrainei. „Aproape în fiecare zi și în fiecare noapte, serviciile noastre de urgență se ocupă de urmările atacurilor rusești asupra orașelor și comunităților ucrainene pașnice. Numai...
14:10
Scutul protector de la Cernobîl nu mai poate limita radiațiile după atacurile cu drone, declară autoritatea ONU de supraveghere nucleară # Ziarul de Garda
Scutul protector construit în jurul locului dezastrului nuclear de la Cernobîl din Ucraina nu își mai poate îndeplini rolul de a limita deșeurile radioactive ca urmare a unui atac cu drone la începutul acestui an, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), scrie CNN. Noua Confinare Sigură (NSC) de la Cernobîl, care a fost „grav...
13:10
R. Moldova și România – „în prima linie” a războiului informațional al Rusiei. Interviu cu șefele RFI și DW: „Trebuie să fim prezenți acolo. Dacă nu o facem, lăsăm platformele în mâna dezinformării și propagandei” # Ziarul de Garda
Radio France International (RFI) și Deutsche Welle (DW) au semnat, pe 2 decembrie, la București, un memorandum de cooperare, existentă, de facto, de peste 10 ani. Documentul a fost prezentat drept un „scut informațional” pentru România și R. Moldova. La ceremonie a participat Marie-Christine Saragosse, președinta și directoarea generală a grupului France Médias Monde (FMM),...
12:40
Zelenski se va întâlni la Londra cu Macron, Starmer și Merz pentru a discuta despre negocierile de pace mediate de SUA # Ziarul de Garda
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că va călători luni, 8 decembrie, la Londra pentru a se întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, precum și cu liderii britanic și german, pentru a discuta despre situația din Ucraina și negocierile în curs sub medierea SUA, scrie Reuters. „Ucraina se poate baza pe sprijinul nostru neclintit....
11:40
Traian Băsescu, după ce și-a exprimat votul pentru alegerea primarului Bucureștiului: „Am venit la vot îngrijorat” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al României, Traian Băsescu a declarat duminică, 7 decembrie, după ieșirea de la urnele pentru alegerile locale generale din București, că a votat „îngrijorat”, pentru că România nu este într-o situație „grozavă”, adăugând că nu alegerile pentru capitala României vor rezolva lucrurile, transmite Agerpres. „România nu e într-o situație grozavă. Sigur, nu alegerile...
