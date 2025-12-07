LIVE TEXT/ Armata rusă bombardează regiunea Harkov. Poliția regională raportează doi morți și șapte răniți. Război în Ucraina, ziua 1382
Ziarul de Garda, 7 decembrie 2025 18:00
UPDATE 18:00 Două persoane au fost ucise și alte șapte au fost rănite în bombardamentele efectuate de forțele ruse în districtele Kupiansk și Ciuhuiv din regiunea Harkov. Poliția regională Harkov a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform. „Pe 7 decembrie, forțele ruse au efectuat un bombardament asupra districtelor Kupiansk și Ciuhuiv… Folosind aviația ghidată,...
• • •
Acum 15 minute
18:30
ZdG vă invită la expoziția tradițională de Ziua Internațională Anticorupție: „Războiul digital și pacea informațională” # Ziarul de Garda
Redacția ZdG vă invită la inaugurarea tradiționalei expoziții de Ziua Internațională Anticorupție, care va fi vernisată marți, 9 decembrie, la ora 15.00 în incinta Muzeului Național de Istorie. În acest an tema abordată este Războiul digital și pacea informațională, iar expoziția este împărțită în 3 sectoare dedicate Integrității: teritorială, politică, informațională. Exponatele predispun la reflecții...
Acum o oră
18:00
UPDATE 18:00 Două persoane au fost ucise și alte șapte au fost rănite în bombardamentele efectuate de forțele ruse în districtele Kupiansk și Ciuhuiv din regiunea Harkov. Poliția regională Harkov a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform. „Pe 7 decembrie, forțele ruse au efectuat un bombardament asupra districtelor Kupiansk și Ciuhuiv… Folosind aviația ghidată,...
Acum 2 ore
17:10
Alertă la Aeroportul Heathrow din Londra. Un bărbat a fost arestat după ce ar fi atacat mai multe persoane cu „un fel de spray cu piper” # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de agresiune după ce mai multe persoane ar fi fost atacate cu „un fel de spray cu piper” într-o parcare multietajată de la Terminalul 3 al aeroportului Heathrow, a declarat poliția pe 7 decembrie, potrivit The Guardian. Poliția crede că incidentul din parcarea aeroportului a implicat „persoane cunoscute”,...
Acum 4 ore
16:10
UPDATE/ Bucureștenii își aleg viitorul primar general. Până la ora 16 au votat 22% din alegători # Ziarul de Garda
Bucureștenii sunt așteptați să își aleagă viitorul primar general, pentru un mandat care se va încheia în anul 2028. Secțiile de vot organizate pe raza municipiului București s-au deschis, duminică dimineața, 7 decembrie, la ora 7:00, conform agenției Agerpres. UPDATE 16:06 Până la ora 16:00, aproape 400 de mii de bucureșteni și-au exercitat dreptul la...
15:40
Kellogg susține că acordul de pace cu Ucraina este aproape: „Ultimii 10 metri până la obiectiv sunt întotdeauna cei mai dificili” # Ziarul de Garda
Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei pare să fie aproape de finalizare, comparând negocierile cu ultima fază a unui avans pe câmpul de luptă, a relatat serviciul ucrainean al Radio Free Europe, citat de Kyiv...
14:50
LIVE TEXT/ Rusia a lansat peste 1600 de drone, aproximativ 1200 de bombe aeriene ghidate și aproape 70 de rachete asupra Ucrainei într-o săptămână. Război în Ucraina, ziua 1382 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:42 În această săptămână, Rusia a lansat peste 1600 de drone de luptă, aproximativ 1200 de bombe aeriene ghidate și aproape 70 de rachete de diferite tipuri asupra Ucrainei. „Aproape în fiecare zi și în fiecare noapte, serviciile noastre de urgență se ocupă de urmările atacurilor rusești asupra orașelor și comunităților ucrainene pașnice. Numai...
Acum 6 ore
14:10
Scutul protector de la Cernobîl nu mai poate limita radiațiile după atacurile cu drone, declară autoritatea ONU de supraveghere nucleară # Ziarul de Garda
Scutul protector construit în jurul locului dezastrului nuclear de la Cernobîl din Ucraina nu își mai poate îndeplini rolul de a limita deșeurile radioactive ca urmare a unui atac cu drone la începutul acestui an, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), scrie CNN. Noua Confinare Sigură (NSC) de la Cernobîl, care a fost „grav...
13:10
R. Moldova și România – „în prima linie” a războiului informațional al Rusiei. Interviu cu șefele RFI și DW: „Trebuie să fim prezenți acolo. Dacă nu o facem, lăsăm platformele în mâna dezinformării și propagandei” # Ziarul de Garda
Radio France International (RFI) și Deutsche Welle (DW) au semnat, pe 2 decembrie, la București, un memorandum de cooperare, existentă, de facto, de peste 10 ani. Documentul a fost prezentat drept un „scut informațional” pentru România și R. Moldova. La ceremonie a participat Marie-Christine Saragosse, președinta și directoarea generală a grupului France Médias Monde (FMM),...
Acum 8 ore
12:40
Zelenski se va întâlni la Londra cu Macron, Starmer și Merz pentru a discuta despre negocierile de pace mediate de SUA # Ziarul de Garda
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că va călători luni, 8 decembrie, la Londra pentru a se întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, precum și cu liderii britanic și german, pentru a discuta despre situația din Ucraina și negocierile în curs sub medierea SUA, scrie Reuters. „Ucraina se poate baza pe sprijinul nostru neclintit....
11:40
Traian Băsescu, după ce și-a exprimat votul pentru alegerea primarului Bucureștiului: „Am venit la vot îngrijorat” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al României, Traian Băsescu a declarat duminică, 7 decembrie, după ieșirea de la urnele pentru alegerile locale generale din București, că a votat „îngrijorat”, pentru că România nu este într-o situație „grozavă”, adăugând că nu alegerile pentru capitala României vor rezolva lucrurile, transmite Agerpres. „România nu e într-o situație grozavă. Sigur, nu alegerile...
11:10
LIVE TEXT/ Zelenski spune că a avut o convorbire telefonică „substanțială” cu trimisul special al SUA, Witkoff. Război în Ucraina, ziua 1382 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:05 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă, 6 decembrie, că a avut o convorbire telefonică lungă și „substanțială” cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, potrivit Reuters. „Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu partea americană pentru a realiza cu...
10:50
Curtea Constituțională a respins contestația lui Vasile Botnari privind neconstituționalitatea mai multor articole din Codul penal și Codul de procedură penală # Ziarul de Garda
Sesizarea depusă de Vasile Botnari, găsit vinovat în 2020 de abuz de putere în cazul expulzării profesorilor turci din rețeaua liceelor „Orizont”, a fost considerată vineri, 5 decembrie, inadmisibilă de către Curtea Constituțională a R. Moldova. Decizia este definitivă. Botnari a contestat modul de aplicare a legii penale și a cerut verificarea constituționalității unor prevederi din...
Acum 12 ore
10:40
Vocea Plăieșilor: „Este neîncăpătoare această palmă de pământ pentru atât de mulți și valoroși oameni de creație” # Ziarul de Garda
„Leru-i Ler la-nalte curți”… Pe 11 decembrie, Plăieșii și Surorile Osoianu aduc magia colindului pe scena Palatului Național „Nicolae Sulac”. E un spectacol care culminează turneul aniversar al Plăieșilor, organizat cu prilejul celor 35 de ani de activitate. În cei 35 de ani, Ansamblul etnofolcloric „Plăieșii” a ajuns laureat al mai multor festivaluri raionale, municipale...
10:20
VIDEO/ Drogurile, la un click distanță? Ruslan Cucu șeful Direcției Antidrog a INI, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Cea mai mare parte a comerțului cu droguri în R. Moldova are loc online, prin intermediul platformei Telegram, cu plăți făcute în criptomonedă, susține Ruslan Cucu, șeful Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, invitat la Podcast ZdCe. „În domeniul drogurilor, rețelele infracționale au emigrat toate online. E destul ca cineva să aibă un calculator,...
09:40
Bucureștenii sunt așteptați să își aleagă viitorul primar general, pentru un mandat care se va încheia în anul 2028. Secțiile de vot organizate pe raza municipiului București s-au deschis, duminică dimineața, 7 decembrie, la ora 7:00, conform agenției Agerpres. Fotoliul de primar general al capitalei României a rămas vacant în luna mai a acestui an,...
09:10
LIVE TEXT/ Explozii și întreruperi de energie au fost raportate în Kremenchuk, în timp ce Rusia lansează rachete și drone către centrul Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1382 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:05 Forțele ruse au lansat un atac la scară largă asupra orașului Kremenchuk din centrul Ucrainei în noaptea de 6 decembrie, au raportat oficialii, potrivit Kyiv Independent. Explozii au fost auzite în oraș începând cu ora 01:30, ora locală, au raportat grupurile de monitorizare, în timp ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra...
Ieri
18:00
LIVE TEXT/ Deconectări de urgență ale energiei electrice în Ucraina, după atacurile rusești. Război în Ucraina, ziua 1381 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:55 Ministerul Energiei din Ucraina anunță că se lucrează pentru restabilirea alimentării cu energie electrică pentru consumatorii din întreaga țară, afectați de penele de curent apărute după atacurile nocturne ale Rusiei asupra obiectivelor din infrastructura energetică. Potrivit ministerului, au fost introduse deconectări de urgență ale energiei electrice în mai multe regiuni ale Ucrainei, pe...
17:40
Decizia de conferire a distincțiilor de stat în cazul a două persoane: Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din Republica Moldova”, și Grigore Postică, antrenor de lupte, a fost revocată. Președinta R. Moldova a semnat un decret în acest sens vineri, 5 decembrie. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret vineri,...
17:30
Președinta Maia Sandu a revocat distincțiile de stat acordate lui Andrei Golban și Grigore Postică. Recent, ZdG a scris despre reținerea lui Golban într-un dosar penal # Ziarul de Garda
Decizia de conferire a distincțiilor de stat în cazul a două persoane: Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din Republica Moldova”, și Grigore Postică, antrenor de lupte, a fost revocată. Președinta R. Moldova a semnat un decret în acest sens vineri, 5 decembrie. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret vineri,...
17:00
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, cere demisii după un caz de tăieri ilegale la Strășeni # Ziarul de Garda
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a cerut demisia celor responsabili de tăierile ilegale din zona Strășeni, după ce, sâmbătă, 6 decembrie, a publicat pe rețelele sociale un video în care se vede cum un arbore a fost smuls din rădăcini „în plină zi, chiar în mijlocul pădurii”. Potrivit ministrului, incidentul s-ar fi produs cu două zile...
16:30
Iubita unui polițist dispărută de trei zile, descoperită fără suflare. Poliția: „O versiune preliminară este cea a suicidului” # Ziarul de Garda
O tânără în vârsta de 26 de ani, iubita unui polițist, a fost găsită fără suflare sâmbătă, 6 decembrie, în extravilanul adiacent traseului dintre Șoseaua Hîncești și Șoseaua Balcani, după ce Poliția a fost sesizată despre dispariția acesteia pe 3 decembrie. La examinarea primară, pe corpul tinerei nu au fost depistate semne de moarte violentă....
15:40
Sesizarea depusă de Vasile Botnari, găsit vinovat în 2020 de abuz de putere în cazul expulzării profesorilor turci din rețeaua liceelor „Orizont”, a fost considerată vineri, 5 decembrie, inadmisibilă de către Curtea Constituțională a R. Moldova. Decizia este definitivă. Botnari a contestat modul de aplicare a legii penale și a cerut verificarea constituționalității unor prevederi din...
14:50
LIVE TEXT/ Zelenski se va întâlni luni cu Starmer, Macron și Merz. Război în Ucraina, ziua 1381 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:50 Zelenski va fi luni la Londra pentru discuții cu premierul britanic Sir Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Cei patru vor discuta despre negocierile în desfășurare dintre oficialii americani și ucraineni, menite să ducă la un acord privind garantarea securității Ucrainei după război. Starmer a subliniat în repetate...
14:20
R. Moldova solicită ajutor energetic din România, după ce atacurile asupra Ucrainei au afectat sistemul energetic. Cetățenii sunt îndemnați la consum rațional # Ziarul de Garda
Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, „Moldelectrica”, anunță că, în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, în zona adiacentă R. Moldova a fost deconectat un grup energetic important. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină...
13:40
Jurnalistele ZdG, Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu, premiate la Gala Champions of Change # Ziarul de Garda
Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu, jurnaliste de investigație la Ziarul de Gardă, au fost premiate în cadrul ediției a VII-a a Galei Champions of Change, organizată de Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova). Ele s-au numărat printre premianții anului 2025, care au fost distinși pentru „inițiative curajoase, proiecte inovatoare și oameni care, prin acțiunile...
13:40
REUTERS/ SUA vrea ca Europa să preia majoritatea capabilităților militare NATO până în 2027 # Ziarul de Garda
Statele Unite doresc ca Europa să preia majoritatea capacităților de apărare convențională ale NATO, de la informații până la rachete, până în anul 2027, le-au spus oficiali ai Pentagonului diplomaților reuniți la Washington în această săptămână, scrie Reuters. Potrivit publicației, mesajul a fost transmis la o reuniune desfășurată la Washington între responsabili ai Pentagonului pentru...
13:00
ZONA DE SECURITATE/ Ucraina a înghețat o parte din activele cofondatorului „Sheriff”, Victor Gușan. Este suspectat de legături cu industria militară rusă # Ziarul de Garda
Autoritățile ucrainene au înghețat o parte activele lui Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”, după ce procurorii au stabilit că firme afiliate acestuia ar fi furnizat bunuri și servicii pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse, scrie Zona de Securitate. Echipa Zona de Securitate a obșinut acces la decizia unui judecător de instrucție ucrainean, care a examinat...
12:40
Ce schimbări sunt necesare pentru a combate mai eficient traficul și consumul de droguri? # Ziarul de Garda
În ultima săptămână, Poliția a anunțat că a scos din circuit droguri în valoare de peste 20 de milioane de lei, descoperite în mai multe localități din țară. Lupta împotriva consumului de droguri are loc de foarte mult timp, însă în pofida încercărilor de a opri circulația substanțelor interzise în țară, acestea oricum sunt prezente...
12:20
Acuzații grave la o firmă de investiții imobiliare condusă de directorul „Pro Imobil Grup”. Vlad Musteață: „Nu sunt reținut și nu am nicio calitate în vreun dosar” # Ziarul de Garda
Firma de investiții imobiliare „North Bucharest Investments”, al cărei CEO este Vlad Musteață, directorul companiei „Pro Imobil Grup”, ar fi acuzată de crearea un circuit financiar prin care nu ar fi declarat în contabilitate sumele încasate de la cumpărătorii de apartamente și ar fi disimulat fonduri introduse în România din Republica Moldova, scrie presa din...
12:10
Firma de investiții imobiliare „North Bucharest Investments”, al cărei CEO este Vlad Musteață, directorul companiei „Pro Imobil Grup”, ar fi acuzată de crearea un circuit financiar prin care nu ar fi declarat în contabilitate sumele încasate de la cumpărătorii de apartamente și ar fi disimulat fonduri introduse în România din Republica Moldova, scrie presa din...
11:50
LIVE TEXT/ Atac rusesc asupra infrastructurii feroviare din apropierea Kievului. Război în Ucraina, ziua 1381 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:40 Un nod feroviar din apropierea Kievului a fost atacat în timpul unui amplu bombardament rusesc cu drone și rachete, care a avariat depoul și vagoanele de tren, a anunțat sâmbătă compania feroviară de stat ucraineană Ukrzaliznytsia, scrie Reuters. Căile ferate nu au raportat victime în urma atacului din timpul nopții asupra orașului Fastiv....
11:20
Polițist de frontieră ajuns la spital după ce s-a împușcat accidental în timpul serviciului # Ziarul de Garda
Un polițist de frontieră a ajuns la spital, în seara de 5 decembrie, după ce s-a împușcat accidental cu arma din dotare, în timpul serviciului, la Sectorul Poliției de Frontieră „Lopatnic”, din nordul țării, anunță Poliția de Frontieră a R. Moldova. Incidentul s-a produs în jurul orei 21:30. Potrivit datelor preliminare, angajatul se îndepărtase pentru...
11:10
Pentru că legislația cu privire la comerțul neautorizat este imperfectă, persoanele cu venituri mici ajung să fie pedepsite cu cele mai mari amenzi prevăzute de Codul contravențional. Gheorghe Mogâldea are 74 de ani și locuiește în satul Zubrești, raionul Strășeni. Citește Ziarul de Gardă din momentul lansării acestuia, din 2004. Tot în acel an, a...
10:40
Parcul OrheiLand își încetează activitatea după sistarea finanțării anunțată de Ilan Șor. „OrheiLand va putea reveni în Moldova, unde nu vor exista Sandu și PAS” # Ziarul de Garda
Parcul de distracții OrheiLand din municipiul Orhei urmează să își înceteze activitatea, după ce fugarul Ilan Șor a anunțat sistarea finanțării așa-numitelor „proiecte sociale”. Informația a fost făcută publică de primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, care, pe 2 decembrie, și-a anunțat și demisia din funcție. „Proiectele sociale, care au devenit mândria întregii țări, nu mai...
10:00
„Dezinformarea și manipularea informațiilor reprezintă una dintre cele mai mari vulnerabilități.” Provocările și lecțiile învățate de CEC # Ziarul de Garda
„Procesele electorale se confruntă astăzi cu provocări mult mai complexe decât în trecut. Dacă înainte principalele probleme țineau de logistică și administrare, acum cele mai mari riscuri sunt de natură informațională, financiară și de securitate”, constată Angelica Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale. Procesul electoral este una dintre cele mai importante părți ale unei democrații, reprezentând...
09:50
România și-a aflat posibila grupă la Campionatul Mondial din 2026, în cazul calificării la turneul final # Ziarul de Garda
Naționala României ar evolua în Grupa D, alături de gazdele din Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay, la Campionatul Mondial din 2026, în cazul în care va obține calificarea la turneul final, conform tragerii la sorți care a stabilit configurația grupelor pentru această ediție a Cupei Mondiale. Tragerea la sorți a avut loc într-un...
09:30
LIVE TEXT/ Atacuri masive în timpul nopții în regiunile Kiev și Cernihiv. Război în Ucraina, ziua 1381 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:20 Noaptea, regiunile Kiev și Cernihiv au fost ținta unor atacuri masive cu drone și bombardamente ale forțelor ruse. În urma loviturilor, trei persoane au fost rănite, mai multe incendii au izbucnit, iar infrastructura a suferit distrugeri semnificative. În regiunea Kiev, raioanele Fastiv, Vișhorod și Bucea au fost supuse toată noaptea unui bombardament intens....
09:10
VIDEO/ Dronă plimbată cu remorca | Pensii și prestații sociale | Plahotniuc, pentru prima dată în instanță | Percheziții și anunțul lui Șor | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
O dronă rusească descoperită într-un sat din raionul Sîngerei a fost dezasamblată de un localnic. Vă spunem în această ediție ce declară autoritățile despre incident și cum a ajuns dispozitivul, la câteva zile după ce a fost găsit, în remorca unui motocultor. Tot astăzi vă prezentăm detalii despre ședința de judecată în care oligarhul Vladimir...
5 decembrie 2025
22:00
LIVE TEXT/ Forțele ruse atacă districtul Nikopol cu artilerie și drone, provocând pagube. Război în Ucraina, ziua 1380 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Forțele ruse au atacat centrul districtului și patru comunități din districtul Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk, avariand opt case. Potrivit Ukrinform, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Vladyslav Haivanenko, a declarat acest lucru pe Facebook. Armata rusă a bombardat comunitățile Nikopol, Myrove, Pokrovske, Marhanets și Chervonohryhorivka cu artilerie grea și le-a atacat folosind drone...
21:10
Militarii de la o bază de submarine nucleare din Franța au deschis focul asupra dronelor care survolau obiectivul # Ziarul de Garda
Pușcași marini de la baza navală franceză din insula (Ile) Longue, în apropiere de portul Brest (nord-est), unde se află submarine nucleare capabile să lanseze rachete cu încărcătură atomică, au deschis focul joi seara, 4 decebrie, asupra a cinci drone suspecte care survolau obiectivul strategic într-un mod haotic, relatează vineri EFE, citat de Agerpres. Comandamentul...
20:20
Suedia va reduce ajutorul pentru dezvoltare către cinci țări și va redirecționa banii către Ucraina # Ziarul de Garda
Suedia va elimina treptat ajutorul pentru dezvoltare către cinci țări în următorii ani și va folosi banii pentru a crește sprijinul pentru Ucraina, a anunțat guvernul suedez vineri, 5 decembrie, potrivit Reuters. Țara nordică intenționează să elimine treptat ajutorul către Zimbabwe, Tanzania, Mozambic, Liberia și Bolivia, a declarat ministrul pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și...
19:50
LIVE TEXT/ Un grup de 18 copii s-au întors în Ucraina din teritoriile ocupate de Rusia. Război în Ucraina, ziua 1380 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:40 Un grup de copii ucraineni cu vârste cuprinse între 2 și 17 ani s-au întors în Ucraina din teritoriile ocupate de Rusia din sudul regiunii Herson, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Prokudin pe 5 decembrie, potrivit presei din Ucraina. ONG-ul umanitar ucrainean Salvați Ucraina, care salvează copii de sub ocupația rusă, a raportat...
19:00
Fosta diplomată de rang înalt a UE, Federica Mogherini, demisionează din funcția de rectoră a Colegiului Europei în urma acuzațiilor de corupție # Ziarul de Garda
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE, Federica Mogherini, și-a anunțat joi, 4 decembrie, demisia din funcția de rectoră a Colegiului Europei, funcție pe care o deținea din luna mai 2020, în urma punerii sub acuzare într-un caz de corupție care implică fonduri UE și care afectează instituția, a cărei „integritate și corectitudine” a reiterat-o, scrie agenția...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
DOC/ Scandal în mediul academic. Dispute între rectorii USM și UTM pe marginea inițiativei de acordare a dreptului la un mandat suplimentar pentru rectorii instituțiilor care au absorbit alte universități. Precizările MEC # Ziarul de Garda
Propunerea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) de a integra Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a generat discuții aprinse în spațiul public. Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, critică această inițiativă, care ar permite rectorului UTM să obțină un al treilea mandat, afirmând...
18:00
MAE a notificat Federația Rusă despre denunțarea acordului cultural. Când își va încheia activitatea Centrul Cultural Rus # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, pe 5 decembrie, că au fost încheiate toate procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului între Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. „Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a notificat...
17:40
Deputații urmează examineze în Parlament proiectele bugetului de stat, asigurărilor sociale și fondurilor asigurării de asistență medicală. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi # Ziarul de Garda
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025. Deputații vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. De asemenea, vor fi examinate proiectele...
17:20
LIVE TEXT/ Ucraina confirmă atacul cu drone asupra unui port maritim și unei rafinării de petrol din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1380 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:10 Dronele ucrainene au lovit în noaptea trecută portul Temriuk din regiunea Krasnodar și rafinăria de petrol Sizran din regiunea Samara, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 5 decembrie. Statul Major a declarat că a desfășurat operațiunea pentru a „reduce potențialul militar și economic al agresorului rus”, în timp ce...
17:10
Fostul procuror general interimar, Dumitru Robu va fi cercetat disciplinar pentru presupuse „acte de răzbunare” față de un subaltern al său, procurorul Vladislav Căruceru # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în ședința din 4 decembrie a hotărât să inițieze o procedură disciplinară împotriva fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, care va fi cercetat de o comisie ad-hoc a CSP pentru presupuse „acte de răzbunare” față de un subaltern al său, procurorul Vladislav Căruceru. La fel, CSP a solicitat de la...
17:10
Statele Unite vor ca Europa să preia majoritatea capacităților convenționale de apărare ale NATO – de la informații până la rachete – până în 2027. Despre acest lucru oficiali ai Pentagonului i-au anunțat pe diplomații aflați săptămâna aceasta la Washington, potrivit Reuters. Mesajul, relatat de cinci surse familiarizate cu discuțiile, inclusiv un oficial american, a...
16:40
El Pais: Printre partenerii europeni ai Ucrainei se răspândește convingerea că Kievul ar putea fi nevoit să facă concesii teritoriale pentru a ajunge la pace # Ziarul de Garda
Printre partenerii europeni ai Ucrainei se răspândește convingerea că Kievul ar putea fi nevoit să facă concesii teritoriale pentru a ajunge la pace, relatează sursele El Pais. Publicația scrie această idee, deși nu a fost exprimată public, începe să fie discutată în cercurile diplomatice ca un „rău mai mic”. Potrivit El Pais, aceste sentimente au...
