Alertă la Aeroportul Heathrow din Londra. Un bărbat a fost arestat după ce ar fi atacat mai multe persoane cu „un fel de spray cu piper”

16:40

Printre partenerii europeni ai Ucrainei se răspândește convingerea că Kievul ar putea fi nevoit să facă concesii teritoriale pentru a ajunge la pace, relatează sursele El Pais. Publicația scrie această idee, deși nu a fost exprimată public, începe să fie discutată în cercurile diplomatice ca un „rău mai mic”. Potrivit El Pais, aceste sentimente au...