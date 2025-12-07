Rezultate exit-poll la alegerile pentru Primăria București: Ciprian Ciucu (PNL) cu 32%, conduce cu aproape șase puncte în fața lui Daniel Băluță

17:10

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în ședința din 4 decembrie a hotărât să inițieze o procedură disciplinară împotriva fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, care va fi cercetat de o comisie ad-hoc a CSP pentru presupuse „acte de răzbunare” față de un subaltern al său, procurorul Vladislav Căruceru. La fel, CSP a solicitat de la...