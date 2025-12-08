LIVE TEXT/ Un pilot ucrainean a murit în timpul unei misiuni de luptă. Război în Ucraina, ziua 1383

14:20

Un buchet trimis în aceeași zi poate transforma un moment obișnuit într-unul încărcat de emoție. Fie că vrei să surprinzi pe cineva drag, să transmiți mulțumiri sau să aduci un strop de culoare într-o zi gri, există buchete potrivite pentru orice ocazie. Inspiră-te din aceste idei care combină expresivitatea florilor cu avantajul livrării rapide, astfel...