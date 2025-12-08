Un tânăr a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii de aproape 1 milion de lei prin schema „ruda implicată în accident”

12:20

Firma de investiții imobiliare „North Bucharest Investments”, al cărei CEO este Vlad Musteață, directorul companiei „Pro Imobil Grup”, ar fi acuzată de crearea un circuit financiar prin care nu ar fi declarat în contabilitate sumele încasate de la cumpărătorii de apartamente și ar fi disimulat fonduri introduse în România din Republica Moldova, scrie presa din...