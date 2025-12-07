Scutul protector de la Cernobîl nu mai poate limita radiațiile după atacurile cu drone, declară autoritatea ONU de supraveghere nucleară

16:00

„Eu vreau să spun iarăși cu toată încrederea și responsabilitatea că diplomele nu sunt false”, a declarat ministrul Sănătății Emil Ceban, cu referire la scandalul diplomelor de rezidențiat eliberate unor medici care lucrează în România. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. „Eu vreau să spun iarăși, cu toată încrederea...