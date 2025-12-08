Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit subit. Anunțul Ministerului de Externe rus

12:50

Casa Națională de Asigurări Sociale îndeamnă toți plătitorii de contribuții să își achite restanțele către bugetul asigurărilor sociale de stat, atenționând că întârzierile atrag majorări de 0,1% pentru fiecare zi de neplată. Instituția subliniază că respectarea termenelor de achitare este esențială pentru plata la timp a pensiilor, indemnizațiilor și altor prestații sociale, dar și pentru …