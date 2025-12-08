Pavel Filip, fostul prim-ministru din anii regimului Plahotniuc, se laudă cu prezența alături de premierul Munteanu

16:20

Astăzi se împlinesc 12 ani de la decizia Curții Constituționale din 5 decembrie 2013, prin care s-a stabilit că denumirea corectă a limbii de stat este „limba română”. Cu această ocazie, fostul președinte al Curții, Alexandru Tănase, a publicat un mesaj în care descrie hotărârea ca fiind unul dintre cele mai importante acte de „restituire …