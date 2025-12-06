VIDEO | Narendra Modi mizează pe extinderea cooperării economice cu Uniunea Eurasiatică. India vrea un acord de liber schimb cu blocul dominat de Rusia

10:20

Comercianții de țigarete și țigări de foi vor fi obligați ca, începând cu anul 2026, să nu vândă produsele din această categorie la un preț mai mic de 46,59 lei pentru un pachet de 20 de unități. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat, care subliniază că acesta este prețul de referință stabilit …