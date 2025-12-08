Moldova oferă până la 75% finanțare pentru investitorii industriali, inclusiv celor de peste Prut

10:50

Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere de 2 la sută în acest an. Este estimarea premierului Alexandru Munteanu, despre care a vorbit, în această seară, la Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. „Aș crede că undeva la 2 procente în acest an. Putem să facem un pariu și vedem, dacă mă mai invitați …