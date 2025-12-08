Hoțul strigă “hoții” în Găgăuzia, sau cum se perpetuează un conflict artificial de oamenii Moscovei
Cotidianul, 8 decembrie 2025 13:10
Episodul viral din ultimele zile din Găgăuzia, în care un cetățean recalcitrant insistă ca un inspector de poliție să îi vorbească în limba rusă, reprezintă o nouă provocare dintr-un lung șir apărut în anii de după independență. Stupefiant este faptul că persoana care sfidează omul legii este Victor Topal, fost șef al SIS în Găgăuzia …
• • •
Acum 30 minute
13:10
Hoțul strigă “hoții” în Găgăuzia, sau cum se perpetuează un conflict artificial de oamenii Moscovei # Cotidianul
Acum 2 ore
12:30
Igor Grosu felicită Partidul Național Liberal după victoria lui Ciprian Ciucu la București # Cotidianul
Președintele parlamentului și liderul Partidul Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a transmis un mesaj public de felicitare către Partidul Național Liberal, după ce candidatul său Ciprian Ciucu a devenit primar general al Bucureștiului, obținând 36,16% din voturi. Într-o postare pe rețelele de socializare, Grosu a salutat angajamentul bucureștenilor față de democrație și continuitatea proiectelor pentru …
11:50
VIDEO | Mitropolia Basarabiei-inamicul imaginar sau Marchel și epopeea celor 800 de biserici. Mihai Isac demontează retorica Arhiepiscopului pro-rus # Cotidianul
Arhiepiscopul prop-rus, Marchel, acuză Mitropolia Basarabiei că ar plănui „furtul” a aproximativ 800 de biserici din Republica Moldova. Teoriile sale cosmice au fost demontate de către expertul politic Mihai Isac, în cadrul emisiunii Fake News Alert, de la TVR Moldova. Isac a evidențiat manipulările și contradicțiile din discursul acestuia. Analistul a prezentat acuzația principală vehiculată …
11:40
Maia Sandu cere un cadru legislativ nou împotriva manipulării: „Nu mai putem apăra democrația cu instrumente de acum câteva decenii” # Cotidianul
Președinta Maia Sandu avertizează că Republica Moldova are nevoie urgentă de un cadru legislativ modern pentru combaterea manipulării și a atacurilor informaționale. Declarațiile au fost făcute astăzi, în deschiderea Forumului Mass-Media 2025 de la Chișinău. Șefa statului a declarat că, în anii care urmează, „bătălia pentru democrație nu se va purta doar la urnele de …
Acum 4 ore
11:00
Ion Ceban, despre perchezițiile de la Direcția Locativ-Comunală: „Nu apăr pe nimeni, dar justiția nu trebuie făcută la televizor” # Cotidianul
Primarul capitalei, Ion Ceban, a comentat din nou descinderile efectuate săptămâna trecută la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare (DGLCA) a Primăriei Chișinău, unde șapte persoane au fost reținute într-un dosar de corupție. Cinci dintre acestea, inclusiv șeful instituției, Ion Burdiumov, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea Procuraturii Bălți. Alți …
10:40
Moldelectrica dă asigurări că Sistemul Electroenergetic Național funcționează stabil. Fluxurile afișate online sunt doar tehnice # Cotidianul
Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează normal și își menține stabilitatea operațională, asigurând integral consumul de energie electrică din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Î.S. Moldelectrica luni, 8 decembrie, după ce în weekend, în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, operatorul sistemului de transport al energiei electrice a anunțat că a solicitat, preventiv, …
10:20
Cinci persoane, inclusiv șeful Direcției Locativ-Comunale Chișinău, arestate în dosarul de corupție privind achizițiile publice # Cotidianul
Cinci dintre cele șapte persoane reținute în dosarul de corupție de la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei Chișinău au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Bălți. Printre cei arestați se află și șeful instituției, Ion Burdiumov, potrivit surselor Teleradio-Moldova. „La demersul procurorilor de la …
10:00
Moldova oferă până la 75% finanțare pentru investitorii industriali, inclusiv celor de peste Prut # Cotidianul
Republica Moldova lansează una dintre cele mai generoase scheme de sprijin din regiune pentru companiile care vor să investească în industrie: până la 75% din valoarea unui proiect poate fi acoperită de stat, printr-un mecanism de ajutor regional gândit să atragă capital străin și să stimuleze producția locală. Pentru a deveni eligibilă, o investiție trebuie …
09:50
Ținute și accesorii de lux, în valoare totală de peste un milion de lei, au fost identificate în ultimele trei ani în aparițiile publice ale viceprimarei Irina Gutnic. Stilul de viață opulent este completat de un BMW electric nou, evaluat la aproape două milioane de lei. Toate acestea contrastează cu salariul ei lunar de 27.000 …
09:34
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului. El a înregistrat o victorie categorică în cinci sectoare ale capitalei # Cotidianul
Ciprian Ciucu este noul primar general de București, după ce a câştigat alegerile locale parțiale cu 36,16% din voturi, potrivit datelor oficiale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă. Mandatul său va fi unul redus, de aproximativ doi ani şi jumătate, până la următoarele alegeri locale. Noul primar ales al Bucureștiului a obținut peste 210 mii de …
Acum 24 ore
19:50
VIDEO | Securitatea regională și reziliența democratică a Republicii Moldova, pe masa discuțiilor la „Hudson Institute” # Cotidianul
Republica Moldova rămâne ferm angajată pe drumul său european, în pofida presiunilor hibride ale Federației Ruse. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la evenimentul „Parcursul euro-atlantic al Republicii Moldova: securitate regională, oportunități energetice și reziliență democratică”, organizat de Hudson Institute la Washington. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre dificultățile alegerilor parlamentare și …
17:50
VIDEO | Republica Moldova, mai pregătită ca niciodată: cum au fost contracarate tentativele de atac la ultimele alegeri. Mihai Popșoi: 107 milioane de dolari, în criptovalută, destinați destabilizării politice, au fost blocate de guvern # Cotidianul
Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă într-un dosar privind finanțarea ilicită a unor partide pro-ruse din Republica Moldova. Declarații în cxaest sens a fost făcute publice de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington. Ministrul a subliniat …
17:20
Republica Moldova țintește o creștere cu 60% a exporturilor de struguri de masă printr-o nouă strategie națională # Cotidianul
Republica Moldova își propune să impulsioneze sectorul strugurilor de masă printr-o strategie națională aflată în elaborare, care estimează o creștere de 60% a exporturilor și investiții de aproape 100 de milioane de dolari până în 2036, mizând pe tehnologii moderne, irigare eficientă și sprijin consolidat pentru micii fermieri. Potrivit secretarului de stat în cadrul Ministerului …
16:10
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești a fost complet renovat datorită unui proiect finanțat în mare parte de Compania Națională de Asigurări în Medicină, investiția vizând îmbunătățirea condițiilor de lucru și a calității serviciilor medicale oferite pacienților, transmite CNAM într-un comunicat de presă. Modernizarea laboratorului a fost realizată prin fondul de dezvoltare și modernizare al prestatorilor …
15:00
România continuă să exporte masiv energie în Republica Moldova. Cantitatea cea mai mare ajunge în Ucraina # Cotidianul
România a crescut semnificativ exporturile de energie către Republica Moldova, care la rândul ei livrează mai departe către Ucraina, după ce atacurile rusești din 5-6 decembrie au scos din funcțiune o centrală majoră din sistemul energetic ucrainean. Fluxurile transfrontaliere sunt la limita capacităților, iar Chișinăul a cerut ajutor de avarie pentru a evita suprasarcinile, transmite …
13:50
Keith Kellogg: Pacea din Ucraina este foarte aproape, însă mai sunt două probleme majore # Cotidianul
Acordul pentru oprirea războiului din Ucraina ar putea fi tot mai aproape, susține trimisul special al președintelui american Donald Trump, Keith Kellogg, care afirmă că negocierile se află în faza finală, iar soluția depinde în principal de clarificarea statutului Donbasului și a centralei nucleare de la Zaporojie, transmite Reuters. Trimisul special al SUA pentru Ucraina, …
Ieri
13:30
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avut o discuție telefonică cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, în care au analizat opțiunile pentru oprirea războiului și pentru prevenirea unei noi agresiuni ruse, în contextul negocierilor discrete purtate recent între Washington, Kiev și Moscova. „Ne-am concentrat asupra multor aspecte și am discutat …
13:10
VIDEO | Maia Sandu îndeamnă moldovenii să aleagă produse autohtone: Sprijinim familiile și economia țării # Cotidianul
Președinta Maia Sandu îndeamnă cetățenii să susțină producătorii locali, alăturându-se campaniei „Cumpăr BUN de acasă”, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Șefa statului susține că alegerea produselor autohtone contribuie direct la dezvoltarea economiei și la sprijinirea comunităților din țară. „Vă invit să ne alăturăm campaniei „Cumpăr BUN de acasă“, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei …
12:20
VIDEO | Igor Grosu și Mihai Popșoi au ajuns la Chicago: Întâlniri cu diaspora și investitorii moldoveni din Statele Unite # Cotidianul
Președintele Parlamentului Igor Grosu și ministrul de externe Mihai Popșoi au ajuns la Chicago, în cadrul vizitei lor în Statele Unite, unde s-au întâlnit cu membrii comunității moldovenești și au purtat discuții cu antreprenori și oficiali americani, consolidând legăturile cu diaspora și partenerii din regiune, transmite ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat. Întâlnirea a vut loc …
11:30
Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne pentru a-și alege noul primar general, după plecarea lui Nicușor Dan la Președinția României. Alegerile locale parțiale se desfășoară simultan și în alte localități din țară, iar în Capitală 17 candidați se află oficial pe buletinele de vot, scrie Digi24. Secțiile de votare s-au deschis, începând cu ora 07:00, și …
11:10
Moldova deschide negocierile cu Quebec pentru recunoașterea pensiilor moldovenilor care au lucrat în Canada # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova face un nou pas în extinderea protecției sociale pentru cetățenii săi stabiliți peste hotare, urmând să inițieze negocieri cu Quebecul pentru un acord care să asigure recunoașterea perioadelor de muncă și acordarea prestațiilor sociale pentru moldovenii activi legal în această provincie canadiană. Negocierile vor fi conduse de Cristina Jandîc-Vintilă, secretară generală adjunctă …
6 decembrie 2025
21:50
Pe 2 decembrie 2025, la Chișinău, a avut loc “Conferința științifico-practică Republica Democratică Moldovenească”, organizată cu ocazia împlinirii a 108 ani de la proclamarea acesteia față de Imperiul Țarist. Printre speakerii principali s-au numărat Victoria Furtună, fostul președinte Vladimir Voronin și Victor Stepaniuc, ex-deputat comunist. Victor Stepaniuc a susținut pe pagina lui de Facebook că, …
19:50
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” organizează, la sfârșit de decembrie, o serie amplă de licitații prin care pune în vânzare locomotive, vagoane, materiale, containere și chiar bunuri imobile, oferind oportunități majore atât pentru investitori, cât și pentru operatorii din sectorul feroviar și reciclare. Prima zi este dedicată locomotivelor și vagoanelor de călători, inclusiv …
18:20
Liderii Ucrainei, Marii Britanii, Franței și Germaniei se întâlnesc luni la Londra pentru a-și armoniza pozițiile înaintea unor negocieri internaționale critice privind viitorul acord de pace, într-un moment în care presiunile diplomatice asupra Kievului cresc, iar atacurile Rusiei se intensifică. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va ajunge luni la Downing Street, unde va avea discuții cu …
17:40
Chișinău-gaz: peste 41.000 de contoare necitite duc la controale suplimentare în capitală # Cotidianul
După finalizarea colectării indicațiilor pentru luna decembrie, Chișinău-gaz anunță verificări suplimentare, deoarece la zeci de mii de adrese contoarele nu au putut fi citite, iar consumul riscă să fie estimat, nu calculat după valori reale. „Chișinău-gaz” a încheiat pe 5 decembrie procesul de colectare a indicațiilor contoarelor de gaze naturale, însă la 41.299 dintre cele …
16:10
Activele lui Victor Gușan, sechestrate de Ucraina: conexiuni cu industria militară rusă # Cotidianul
O instanță din Ucraina a dispus înghețarea unei părți din activele lui Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”, după ce anchetatorii au stabilit că firme afiliate acestuia ar fi contribuit la aprovizionarea complexului militar-industrial al Federației Ruse. Decizia extinde lista sancțiunilor aplicate persoanei considerate una dintre cele mai influente în regiunea transnistreană. Potrivit invedstigației Zona de …
14:40
BREAKING NEWS: Moldova cere ajutor de avarie din România după atacurile asupra sistemului energetic ucrainean # Cotidianul
Atacurile masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au afectat grav stabilitatea rețelei din regiune, provocând deconectarea unui grup energetic major și suprasarcini pe liniile de interconexiune cu Republica Moldova. În aceste condiții critice, Moldelectrica a solicitat României ajutor de avarie pentru următoarele ore, pentru a preveni riscul unor deconectări în lanț. Energie suplimentară va fi …
13:40
VIDEO | Narendra Modi mizează pe extinderea cooperării economice cu Uniunea Eurasiatică. India vrea un acord de liber schimb cu blocul dominat de Rusia # Cotidianul
India își intensifică deschiderea spre estul continentului, iar premierul Narendra Modi încearcă să consolideze rețelele comerciale eurasiatice. În cadrul discuțiilor cu Vladimir Putin la Forumul de business ruso-indian, liderul de la New Delhi a pledat pentru un acord de liber schimb cu Uniunea Economică Eurasiatică și pentru extinderea rutelor comerciale prin Marea Caspică și Marea …
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
CNAS îi îndeamnă pe contribuabili să își achite restanțele la bugetul asigurărilor sociale # Cotidianul
Casa Națională de Asigurări Sociale îndeamnă toți plătitorii de contribuții să își achite restanțele către bugetul asigurărilor sociale de stat, atenționând că întârzierile atrag majorări de 0,1% pentru fiecare zi de neplată. Instituția subliniază că respectarea termenelor de achitare este esențială pentru plata la timp a pensiilor, indemnizațiilor și altor prestații sociale, dar și pentru …
12:10
Cererile pentru „Ajutor la contor”, verificate în 11 baze de date: noi plafoane pentru venituri și depozite bancare # Cotidianul
Procesul de evaluare a cererilor pentru compensațiile din programul „Ajutor la contor” a devenit mai strict în acest sezon, fiecare solicitare fiind verificată în 11 baze de date pentru a asigura distribuirea corectă și echitabilă a ajutorului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale explică într-un material video modul în care sunt analizate datele declarate de beneficiari, …
11:00
Poliția din București a descins vineri la mai multe adrese din Capitală și Ilfov, vizând o amplă investigație privind evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul imobiliar. În centrul anchetei se află compania North Bucharest Investments, iar CEO-ul său, omul de afaceri Vlad Musteață, a fost reținut de autoritățile române. Percheziții la North Bucharest …
10:30
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: explozii în mai multe orașe, răniți la Kiev și avioane poloneze ridicate în alertă # Cotidianul
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă unul dintre cele mai ample atacuri cu rachete și drone din ultimele luni asupra Ucrainei, vizând mai multe regiuni ale țării. Intensitatea bombardamentelor a determinat Polonia să ridice de urgență avioane de vânătoare pentru protejarea spațiului său aerian. Alertele aeriene au fost activate la nivel național, …
5 decembrie 2025
22:10
Radiografie: Administrația rusă e ca o casă din chirpici cu acoperișul poleit cu aur – în zonele pe care le-a ocupat în Ucraina, infrastructura e dezvoltată în scopuri propagandistice sau pentru a deservi expansiunii politico-militare / Iar noile facilități sunt destinate nomenclaturii putiniste, în timp ce localnicii care nu deservesc regimul sunt nevoiți să trăiască în condiții inumane # Cotidianul
Teritoriile ocupate de Rusia nu sunt doar “achiziții victorioase” ale acesteia, folosite în scopuri propagandistice pentru publicul intern, ci au și un caracter strategic. Politica rusă în aceste teritorii vizează integrarea deplină în spațiul militar, economic și administrativ rus. Mai jos vom analiza direcțiile și obiectivele-cheie ale Federației Ruse în domeniul infrastructurii în teritoriile ocupate, …
20:10
„Cumpăr BUN de-acasă” – MAIA îndeamnă moldovenii să aleagă produsele locale pentru a sprijini agricultura și satele țării # Cotidianul
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare lansează un apel direct către consumatori: alegerea produselor autohtone nu este doar o preferință de cumpărături, ci un gest cu impact economic major pentru Republica Moldova. Prin campania „Cumpăr BUN de-acasă”, autoritățile vor să întărească legătura dintre consum, bunăstarea agricultorilor și dezvoltarea mediului rural. Secretarul de stat de la Ministerul …
19:20
Orașul Bălți primește mobilier școlar nou din partea României: două gimnazii modernizate cu sprijinul DRRM # Cotidianul
Municipiul Bălți a primit astăzi un nou lot de mobilier școlar donat de Guvernul României, prin intermediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Gimnaziul nr. 10 și Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza” sunt beneficiarii direcți ai donației, care va îmbunătăți considerabil condițiile de studiu pentru elevi și cadrele didactice. În total, școlile au fost dotate cu …
18:30
Chișinăul a anunțat oficial Federația Rusă despre denunțarea Acordului privind centrele culturale # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe anunță că Republica Moldova a finalizat toate procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat în 1998 și intrat în vigoare în 2001. Ministerul Afacerilor Externe a transmis deja notificarea oficială omologilor ruși, marcând începutul perioadei de șase luni după care acordul își va …
17:00
Cum recrutează sabotori Rusia, la vedere, pe canale de Telegram poloneze. Cât oferă rușii pentru incendieri și alte tipuri de distrugeri # Cotidianul
Publicația poloneză Vot Tak a descoperit pe canalele de chat poloneze de pe rețeaua Telegram cum sunt recrutați sabotorii care primesc misiunea de a comite atacuri asupra infrastructurii, respectiv incendieri în Ucraina și Polonia. Recrutarea se face în special prin anunțuri inserate printre anunțurile zilnice de angajare, menționându-se câștiguri semnificative pentru “servicii” ilegale, …
16:50
Peste 5 milioane de lei, ridicate în urma perchezițiilor la Direcția locativ-comunală Chișinău # Cotidianul
Peste cinci milioane de lei au fost confiscate în urma descinderilor efectuate joi, 4 decembrie, de CNA și procurorii municipiului Bălți, într-un dosar de corupție privind achizițiile publice ale Direcției Locativ-Comunale Chișinău, transmite Centrul Național Anticorupție, într-un comunicat de presă. Potrivit CNA, banii au fost depistați la domiciliile și birourile de serviciu ale unor agenți …
16:30
Camere obligatorii și absențe în catalog: Ministerul Educației propune reguli mai stricte pentru lecțiile online # Cotidianul
Ministerul Educației pregătește un set nou de reguli pentru desfășurarea lecțiilor online, pentru a disciplina elevii și în mediul virtual. Elevii vor fi obligați să participe cu camera video pornită, să fie vizibili pe toată durata orei și să respecte programul, la fel ca într-o zi obișnuită de școală. Potrivit proiectului, orele la distanță nu …
16:20
12 ani de la recunoașterea oficială a limbii române. Tănase: Timofti a condamnat „ideologia sovietică”, Lupu a promovat separarea artificială, iar Tkaciuk a reacționat cu un gest obscen în Parlament # Cotidianul
Astăzi se împlinesc 12 ani de la decizia Curții Constituționale din 5 decembrie 2013, prin care s-a stabilit că denumirea corectă a limbii de stat este „limba română”. Cu această ocazie, fostul președinte al Curții, Alexandru Tănase, a publicat un mesaj în care descrie hotărârea ca fiind unul dintre cele mai importante acte de „restituire …
16:10
Polonia cere Europei un răspuns mai ferm în raport cu amenințarea rusă, după ce a anunțat că oferă un ajutor financiar substanțial pentru înarmarea Ucrainei # Cotidianul
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a făcut miercuri la Bruxelles un apel către Uniunea Europeana, prin care a cerut luarea unor măsuri mai ferme împotriva acțiunilor provocatoare ale Rusiei. Aflat la o reuniune a miniștrilor de externe ai UE, Sikorski a declarat că Moscova se angajează deja în acte de sabotaj, făcând referire …
16:10
PAS răspunde acuzațiilor lui Ion Ceban și îl acuză de haos și gestionare netransparentă a Primăriei # Cotidianul
Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 generează, pentru al treilea an consecutiv, un conflict deschis între primarul Ion Ceban și fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC). În timp ce edilul acuză partidul de guvernare de „cinci ani de minciuni” și blocarea proiectelor municipale, reprezentanții PAS afirmă că primarul provoacă deliberat haos pentru a ascunde …
15:30
SIS extinde lista organizațiilor teroriste: gruparea islamistă ADF, oficial inclusă în evidențele Republicii Moldova # Cotidianul
Serviciul de Informații și Securitate a extins lista entităților implicate în activități teroriste, adăugând gruparea islamistă Allied Democratic Forces (ADF), una dintre cele mai violente formațiuni armate active în Africa Centrală. Decizia figurează în Ordinul nr. 81 din 1 decembrie 2025, publicat recent în Monitorul Oficial. ADF este un grup armat originar din Uganda, activ …
15:20
VIDEO | Marcel Spatari și Siegfried Mureșan cer deschiderea negocierilor UE–Moldova pe capitole până la finalul anului # Cotidianul
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană solicită oficial deschiderea negocierilor pe capitole la următoarea ședință a Consiliului European. În cadrul conferinței de presă de la finalul celei de-a 16-a reuniuni, copreședinții Marcel Spatari și Siegfried Mureșan au anunțat constituirea unor grupuri de lucru pentru cele șase clustere de negociere, menite să accelereze …
15:00
Igor Grosu, la Washington: „Pledăm pentru integritatea teritorială a Ucrainei și un acord de pace care să facă dreptate poporului ucrainean” # Cotidianul
Republica Moldova își reafirmă sprijinul pentru Ucraina în fața agresiunii ruse, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul unei întrevederi cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Igor Grosu a subliniat că Moldova pledează pentru integritatea teritorială a Ucrainei și pentru un acord de pace „care să facă dreptate …
14:50
Ion Tăbârță: Chișinăul trebuie să aibă propria viziune de rezolvare a diferendului transnistrean # Cotidianul
Chișinăul are nevoie de o viziune proprie și clară privind soluționarea conflictului transnistrean, iar elaborarea unui plan detaliat de reintegrare ar permite estimarea realistă a costurilor și etapelor necesare. De această părere este expertul și comentatorul politic, Ion Tăbârță. Autoritățile lucrează deja la o strategie în acest sens. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat …
14:10
VIDEO | Siegfried Mureșan: „În următorii patru ani, integrarea europeană a Republicii Moldova va deveni ireversibilă” # Cotidianul
Republica Moldova traversează una dintre cele mai favorabile faze ale parcursului său european, iar ritmul reformelor implementate la Chișinău ar putea face ca direcția proeuropeană să devină definitivă în următorii patru ani. Asigurarea vine din partea președintelui Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan. Într-un interviu acordat postului public de televiziune, eurodeputatul …
13:50
Declarația recentă a președintelui rus Vladimir Putin, potrivit căreia Rusia „va elibera Donbasul și Novorossia prin forță sau prin retragerea trupelor ucrainene”, evidențiază clar intențiile strategice ale Kremlinului. Prin aceste cuvinte, Putin dezvăluie că nu se limitează doar la estul Ucrainei, ci urmărește o viziune de expansiune care ar putea ajunge până la Gurile Dunării. …
13:10
VIDEO | Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe Temu. Premierul Munteanu: Aceste taxe sunt necesare # Cotidianul
Guvernul pregătește schimbări în regimul coletelor comandate din afara țării, în special de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, dar și alte magazine online asiatice. Premierul Alexandru Munteanu a confirmat, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, că executivul lucrează la introducerea unor taxe și noi reguli, în contextul volumelor record de importuri …
12:30
VIDEO | Alexandru Munteanu: „Mi-aș dori o biserică ecumenică unde toate confesiunile ar susține integrarea noastră europeană” # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a oferit noi detalii despre întâlnirile recente cu mitropolitul Vladimir și cu Înalt Preasfințitul Petru, explicând că gestul a fost unul de respect față de credincioșii din Republica Moldova și nu are absolut nici o legătură cu preferințele sale religioase personale. Premierul a precizat, într-o emisiune de la Jurnal TV, că întrevederile …
