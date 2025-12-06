Chișinău-gaz: peste 41.000 de contoare necitite duc la controale suplimentare în capitală

15:40

Bărbatul care a găsit drona de tip Gerbera de la Pepeni nu ar fi știut să trebuie să sune la 112. Acesta intenționa să ducă „avionul”, așa cum îi zicea, la Primărie. Într-un interviu pentru „Primul în Moldova”, bărbatul a relatat cum a găsit aparatul militar. Bărbatul este un sătean pe nume Gheorghe Manoilă. Acesta ar fi …