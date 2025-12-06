Chișinău-gaz: peste 41.000 de contoare necitite duc la controale suplimentare în capitală
6 decembrie 2025
După finalizarea colectării indicațiilor pentru luna decembrie, Chișinău-gaz anunță verificări suplimentare, deoarece la zeci de mii de adrese contoarele nu au putut fi citite, iar consumul riscă să fie estimat, nu calculat după valori reale. „Chișinău-gaz” a încheiat pe 5 decembrie procesul de colectare a indicațiilor contoarelor de gaze naturale, însă la 41.299 dintre cele …

Activele lui Victor Gușan, sechestrate de Ucraina: conexiuni cu industria militară rusă # Cotidianul
O instanță din Ucraina a dispus înghețarea unei părți din activele lui Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”, după ce anchetatorii au stabilit că firme afiliate acestuia ar fi contribuit la aprovizionarea complexului militar-industrial al Federației Ruse. Decizia extinde lista sancțiunilor aplicate persoanei considerate una dintre cele mai influente în regiunea transnistreană. Potrivit invedstigației Zona de …
14:40
BREAKING NEWS: Moldova cere ajutor de avarie din România după atacurile asupra sistemului energetic ucrainean # Cotidianul
Atacurile masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au afectat grav stabilitatea rețelei din regiune, provocând deconectarea unui grup energetic major și suprasarcini pe liniile de interconexiune cu Republica Moldova. În aceste condiții critice, Moldelectrica a solicitat României ajutor de avarie pentru următoarele ore, pentru a preveni riscul unor deconectări în lanț. Energie suplimentară va fi …
13:40
VIDEO | Narendra Modi mizează pe extinderea cooperării economice cu Uniunea Eurasiatică. India vrea un acord de liber schimb cu blocul dominat de Rusia # Cotidianul
India își intensifică deschiderea spre estul continentului, iar premierul Narendra Modi încearcă să consolideze rețelele comerciale eurasiatice. În cadrul discuțiilor cu Vladimir Putin la Forumul de business ruso-indian, liderul de la New Delhi a pledat pentru un acord de liber schimb cu Uniunea Economică Eurasiatică și pentru extinderea rutelor comerciale prin Marea Caspică și Marea …
CNAS îi îndeamnă pe contribuabili să își achite restanțele la bugetul asigurărilor sociale # Cotidianul
Casa Națională de Asigurări Sociale îndeamnă toți plătitorii de contribuții să își achite restanțele către bugetul asigurărilor sociale de stat, atenționând că întârzierile atrag majorări de 0,1% pentru fiecare zi de neplată. Instituția subliniază că respectarea termenelor de achitare este esențială pentru plata la timp a pensiilor, indemnizațiilor și altor prestații sociale, dar și pentru …
Cererile pentru „Ajutor la contor”, verificate în 11 baze de date: noi plafoane pentru venituri și depozite bancare # Cotidianul
Procesul de evaluare a cererilor pentru compensațiile din programul „Ajutor la contor” a devenit mai strict în acest sezon, fiecare solicitare fiind verificată în 11 baze de date pentru a asigura distribuirea corectă și echitabilă a ajutorului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale explică într-un material video modul în care sunt analizate datele declarate de beneficiari, …
11:00
Poliția din București a descins vineri la mai multe adrese din Capitală și Ilfov, vizând o amplă investigație privind evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul imobiliar. În centrul anchetei se află compania North Bucharest Investments, iar CEO-ul său, omul de afaceri Vlad Musteață, a fost reținut de autoritățile române. Percheziții la North Bucharest …
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: explozii în mai multe orașe, răniți la Kiev și avioane poloneze ridicate în alertă # Cotidianul
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă unul dintre cele mai ample atacuri cu rachete și drone din ultimele luni asupra Ucrainei, vizând mai multe regiuni ale țării. Intensitatea bombardamentelor a determinat Polonia să ridice de urgență avioane de vânătoare pentru protejarea spațiului său aerian. Alertele aeriene au fost activate la nivel național, …
Radiografie: Administrația rusă e ca o casă din chirpici cu acoperișul poleit cu aur – în zonele pe care le-a ocupat în Ucraina, infrastructura e dezvoltată în scopuri propagandistice sau pentru a deservi expansiunii politico-militare / Iar noile facilități sunt destinate nomenclaturii putiniste, în timp ce localnicii care nu deservesc regimul sunt nevoiți să trăiască în condiții inumane # Cotidianul
Teritoriile ocupate de Rusia nu sunt doar “achiziții victorioase” ale acesteia, folosite în scopuri propagandistice pentru publicul intern, ci au și un caracter strategic. Politica rusă în aceste teritorii vizează integrarea deplină în spațiul militar, economic și administrativ rus. Mai jos vom analiza direcțiile și obiectivele-cheie ale Federației Ruse în domeniul infrastructurii în teritoriile ocupate, …
„Cumpăr BUN de-acasă” – MAIA îndeamnă moldovenii să aleagă produsele locale pentru a sprijini agricultura și satele țării # Cotidianul
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare lansează un apel direct către consumatori: alegerea produselor autohtone nu este doar o preferință de cumpărături, ci un gest cu impact economic major pentru Republica Moldova. Prin campania „Cumpăr BUN de-acasă”, autoritățile vor să întărească legătura dintre consum, bunăstarea agricultorilor și dezvoltarea mediului rural. Secretarul de stat de la Ministerul …
Orașul Bălți primește mobilier școlar nou din partea României: două gimnazii modernizate cu sprijinul DRRM # Cotidianul
Municipiul Bălți a primit astăzi un nou lot de mobilier școlar donat de Guvernul României, prin intermediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Gimnaziul nr. 10 și Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza” sunt beneficiarii direcți ai donației, care va îmbunătăți considerabil condițiile de studiu pentru elevi și cadrele didactice. În total, școlile au fost dotate cu …
Chișinăul a anunțat oficial Federația Rusă despre denunțarea Acordului privind centrele culturale # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe anunță că Republica Moldova a finalizat toate procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat în 1998 și intrat în vigoare în 2001. Ministerul Afacerilor Externe a transmis deja notificarea oficială omologilor ruși, marcând începutul perioadei de șase luni după care acordul își va …
Cum recrutează sabotori Rusia, la vedere, pe canale de Telegram poloneze. Cât oferă rușii pentru incendieri și alte tipuri de distrugeri # Cotidianul
Publicația poloneză Vot Tak a descoperit pe canalele de chat poloneze de pe rețeaua Telegram cum sunt recrutați sabotorii care primesc misiunea de a comite atacuri asupra infrastructurii, respectiv incendieri în Ucraina și Polonia. Recrutarea se face în special prin anunțuri inserate printre anunțurile zilnice de angajare, menționându-se câștiguri semnificative pentru “servicii” ilegale, …
Peste 5 milioane de lei, ridicate în urma perchezițiilor la Direcția locativ-comunală Chișinău # Cotidianul
Peste cinci milioane de lei au fost confiscate în urma descinderilor efectuate joi, 4 decembrie, de CNA și procurorii municipiului Bălți, într-un dosar de corupție privind achizițiile publice ale Direcției Locativ-Comunale Chișinău, transmite Centrul Național Anticorupție, într-un comunicat de presă. Potrivit CNA, banii au fost depistați la domiciliile și birourile de serviciu ale unor agenți …
Camere obligatorii și absențe în catalog: Ministerul Educației propune reguli mai stricte pentru lecțiile online # Cotidianul
Ministerul Educației pregătește un set nou de reguli pentru desfășurarea lecțiilor online, pentru a disciplina elevii și în mediul virtual. Elevii vor fi obligați să participe cu camera video pornită, să fie vizibili pe toată durata orei și să respecte programul, la fel ca într-o zi obișnuită de școală. Potrivit proiectului, orele la distanță nu …
12 ani de la recunoașterea oficială a limbii române. Tănase: Timofti a condamnat „ideologia sovietică”, Lupu a promovat separarea artificială, iar Tkaciuk a reacționat cu un gest obscen în Parlament # Cotidianul
Astăzi se împlinesc 12 ani de la decizia Curții Constituționale din 5 decembrie 2013, prin care s-a stabilit că denumirea corectă a limbii de stat este „limba română”. Cu această ocazie, fostul președinte al Curții, Alexandru Tănase, a publicat un mesaj în care descrie hotărârea ca fiind unul dintre cele mai importante acte de „restituire …
Polonia cere Europei un răspuns mai ferm în raport cu amenințarea rusă, după ce a anunțat că oferă un ajutor financiar substanțial pentru înarmarea Ucrainei # Cotidianul
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a făcut miercuri la Bruxelles un apel către Uniunea Europeana, prin care a cerut luarea unor măsuri mai ferme împotriva acțiunilor provocatoare ale Rusiei. Aflat la o reuniune a miniștrilor de externe ai UE, Sikorski a declarat că Moscova se angajează deja în acte de sabotaj, făcând referire …
PAS răspunde acuzațiilor lui Ion Ceban și îl acuză de haos și gestionare netransparentă a Primăriei # Cotidianul
Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 generează, pentru al treilea an consecutiv, un conflict deschis între primarul Ion Ceban și fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC). În timp ce edilul acuză partidul de guvernare de „cinci ani de minciuni” și blocarea proiectelor municipale, reprezentanții PAS afirmă că primarul provoacă deliberat haos pentru a ascunde …
SIS extinde lista organizațiilor teroriste: gruparea islamistă ADF, oficial inclusă în evidențele Republicii Moldova # Cotidianul
Serviciul de Informații și Securitate a extins lista entităților implicate în activități teroriste, adăugând gruparea islamistă Allied Democratic Forces (ADF), una dintre cele mai violente formațiuni armate active în Africa Centrală. Decizia figurează în Ordinul nr. 81 din 1 decembrie 2025, publicat recent în Monitorul Oficial. ADF este un grup armat originar din Uganda, activ …
VIDEO | Marcel Spatari și Siegfried Mureșan cer deschiderea negocierilor UE–Moldova pe capitole până la finalul anului # Cotidianul
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană solicită oficial deschiderea negocierilor pe capitole la următoarea ședință a Consiliului European. În cadrul conferinței de presă de la finalul celei de-a 16-a reuniuni, copreședinții Marcel Spatari și Siegfried Mureșan au anunțat constituirea unor grupuri de lucru pentru cele șase clustere de negociere, menite să accelereze …
Igor Grosu, la Washington: „Pledăm pentru integritatea teritorială a Ucrainei și un acord de pace care să facă dreptate poporului ucrainean” # Cotidianul
Republica Moldova își reafirmă sprijinul pentru Ucraina în fața agresiunii ruse, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul unei întrevederi cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Igor Grosu a subliniat că Moldova pledează pentru integritatea teritorială a Ucrainei și pentru un acord de pace „care să facă dreptate …
Ion Tăbârță: Chișinăul trebuie să aibă propria viziune de rezolvare a diferendului transnistrean # Cotidianul
Chișinăul are nevoie de o viziune proprie și clară privind soluționarea conflictului transnistrean, iar elaborarea unui plan detaliat de reintegrare ar permite estimarea realistă a costurilor și etapelor necesare. De această părere este expertul și comentatorul politic, Ion Tăbârță. Autoritățile lucrează deja la o strategie în acest sens. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat …
VIDEO | Siegfried Mureșan: „În următorii patru ani, integrarea europeană a Republicii Moldova va deveni ireversibilă” # Cotidianul
Republica Moldova traversează una dintre cele mai favorabile faze ale parcursului său european, iar ritmul reformelor implementate la Chișinău ar putea face ca direcția proeuropeană să devină definitivă în următorii patru ani. Asigurarea vine din partea președintelui Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan. Într-un interviu acordat postului public de televiziune, eurodeputatul …
Declarația recentă a președintelui rus Vladimir Putin, potrivit căreia Rusia „va elibera Donbasul și Novorossia prin forță sau prin retragerea trupelor ucrainene”, evidențiază clar intențiile strategice ale Kremlinului. Prin aceste cuvinte, Putin dezvăluie că nu se limitează doar la estul Ucrainei, ci urmărește o viziune de expansiune care ar putea ajunge până la Gurile Dunării. …
VIDEO | Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe Temu. Premierul Munteanu: Aceste taxe sunt necesare # Cotidianul
Guvernul pregătește schimbări în regimul coletelor comandate din afara țării, în special de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, dar și alte magazine online asiatice. Premierul Alexandru Munteanu a confirmat, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, că executivul lucrează la introducerea unor taxe și noi reguli, în contextul volumelor record de importuri …
VIDEO | Alexandru Munteanu: „Mi-aș dori o biserică ecumenică unde toate confesiunile ar susține integrarea noastră europeană” # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a oferit noi detalii despre întâlnirile recente cu mitropolitul Vladimir și cu Înalt Preasfințitul Petru, explicând că gestul a fost unul de respect față de credincioșii din Republica Moldova și nu are absolut nici o legătură cu preferințele sale religioase personale. Premierul a precizat, într-o emisiune de la Jurnal TV, că întrevederile …
Siegfried Mureșan: R. Moldova și Ucraina vor adera la UE în ritm propriu, deși au pornit împreună # Cotidianul
Deși Republica Moldova și Ucraina au pornit împreună pe drumul integrării europene, fiecare stat va adera la Uniunea Europeană în momentul în care va îndeplini toate condițiile necesare, pe baza propriilor merite. Declarațiile aparțin eurodeputatului Siegfried Mureșan și au fost făcute în cadrul unui interviu pentru IPN. Potrivit eurodeputatului, parcursul sincron al celor două state …
Republica Democratică Moldovenească și ideologia care-i contrazice fondatorii: „Furtuna” moldovenistă continuă # Cotidianul
Furtuna moldovenistă continuă. La recenta conferință științifico-practică „Republica Democratică Moldovenească”, Victoria Furtună aduce elogii „statalității moldovenești” și confundă constant noțiunile etnice, naționale și geografice. RDM din 1917-1918 este prezentată selectiv, fără a se menționa că aceeași lideri ai ei au votat ulterior Unirea cu România. În realitate, accentul pus atunci pe „limba moldovenească” era unul …
VIDEO | „Eu nu am spus la nimeni că am fost măturător la Spitalul Republican” — Ministrul Sănătății, Emil Ceban, cu lacrimi în ochi când a fost întrebat despre BMW-ul de 99.000 de euro # Cotidianul
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a lăcrimat în studioul TV8 după ce a fost întrebat despre averea familiei și despre mașina nouă, un BMW X5, dobândit prin leasing în 2025, în valoare de 99.000 de euro. Invitat la emisiunea „Cutia Neagră”, oficialul a declarat că toate veniturile sunt legale și declarate, iar achiziția automobilului a fost …
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, critică dur Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în legătură cu proiectul Legii bugetului pentru 2026, acuzând formațiunea de „minciuni” și „ipocrizie”. „PAS și 5 ani de minciuni!”, a scris Ceban într-o postare pe Facebook, afirmând că partidul de guvernare critică municipalitatea pentru politici pe care, în realitate, chiar Primăria le …
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere de 2% în 2026. Estimarea lui Alexandru Munteanu # Cotidianul
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere de 2 la sută în acest an. Este estimarea premierului Alexandru Munteanu, despre care a vorbit, în această seară, la Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. „Aș crede că undeva la 2 procente în acest an. Putem să facem un pariu și vedem, dacă mă mai invitați …
Unitate specială ucraineană lovește în inima apărării ruse: un MiG-29, radare și sisteme strategice distruse în Crimeea # Cotidianul
Unitatea de elită ucraineană supranumită „Ghosts” (Fantomele) a revendicat distrugerea unui avion de luptă rusesc MiG-29, în cadrul unui atac asupra aerodromului militar Kacha din peninsula Crimeea, teritoriu ocupat de Rusia. Informația a fost făcută publică de serviciul ucrainean de informații militare (HUR) într-o declarație difuzată joi pe Telegram. Potrivit HUR, ținta nu a fost …
Comercianții de țigarete și țigări de foi vor fi obligați ca, începând cu anul 2026, să nu vândă produsele din această categorie la un preț mai mic de 46,59 lei pentru un pachet de 20 de unități. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat, care subliniază că acesta este prețul de referință stabilit …
OrheiLand se închide: Șor trage obloanele parcului-vedetă, după ce a anunțat că „stopează toate proiectele sociale” # Cotidianul
Parcul de distracții „OrheiLand”, proiect al oligarhului fugar Ilan Șor, își închide porțile. Anunțul a fost făcut de primara demisionară a municipiului Orhei, Tatiana Cociu, la câteva zile după ce Șor a declarat că sistează toate „proiectele sociale” din Republica Moldova. Tatiana Cociu afirmă că „presiunile regimului Sandu” ar fi determinat sistarea banilor pentru OrheiLand, …
Administrația Trump a permis temporar tranzacțiile cu aproximativ 2 000 de benzinării Lukoil din afara Rusiei # Cotidianul
Administrația Trump a permis joi efectuarea de tranzacții cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare limitată de la sancțiunile impuse în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei îl au în susținerea efortului de război al Moscovei în Ucraina, scrie reuters.com. Tranzacțiile pentru aproximativ 2.000 de stații de carburanți din Europa, Asia Centrală, …
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, neagă implicarea în scandalul diplomelor false: „Pun mâna în foc că nu sunt false” # Cotidianul
Fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în prezent Ministrul Sănătății, neagă categoric că instituția ar fi eliberat diplome false pentru rezidenți. Invitat la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, Emil Ceban a subliniat că universitatea a sesizat autoritățile competente ori de câte ori au apărut tentative de fals în …
Grupul ungar MOL este interesat să cumpere activele internaţionale ale companiei ruse Lukoil # Cotidianul
Grupul ungar MOL este interesat să cumpere activele internaţionale ale companiei ruse Lukoil, aflată sub sancţiuni americane, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu discuţiile. MOL a transmis oficialilor americani intenţia de a achiziţiona rafinăriile şi reţelele de benzinării ale Lukoil din Europa, precum şi participaţii în zăcăminte de petrol din Kazahstan şi Azerbaidjan, …
Lituania va găzdui turneul final din 2028, iar ediția din 2029 a fost atribuită Republicii Moldova. Lituania va găzdui turneul final al Campionatului European de Fotbal Under-17 – UEFA EURO U17 din 2028, în timp ce ediția din 2029 a fost acordată Republicii Moldova, decizia fiind luată în cadrul ședinței Comitetului Executiv UEFA din 3 …
Republica Moldova susține decizia Regatului Unit de a impune sancțiuni Direcției Principale de Spionaj Militar a Rusiei (GRU) # Cotidianul
Republica Moldova susține decizia Regatului Unit de a impune sancțiuni Direcției Principale de Spionaj Militar a Rusiei (GRU), după publicarea raportului oficial privind atacul cu agent neurotoxic „Noviciok” din Salisbury, din 2018, care a dus la moartea unei femei britanice nevinovate, Dawn Sturgess, și la otrăvirea fostului ofițer GRU Serghei Skripal și a fiicei sale. …
VIDEO | Lilian Carp: „Leam-ul este o nouă unitate de măsură cu care operează membrii partidului Ion Ceban, puși în diferite funcții” # Cotidianul
Deputatul PAS, Lilian Carp, a reacționat dur la perchezițiile desfășurate în această dimineață de Centrul Național Anticorupție la Direcția generală locativ-comunală a Primăriei Chișinău, în urma cărora au fost reținute șapte persoane și au fost ridicate aproximativ trei milioane de lei. Carp afirmă că primarul Ion Ceban ar încerca să deturneze atenția publică prin scandalurile …
Ion Tăbârță: Doar condamnarea liderilor rețelei „Șor” poate preveni noi destabilizări în Republica Moldova # Cotidianul
Finalizarea tuturor dosarelor privind pregătirea dezordinilor în masă legate de rețeaua condusă de criminalul Ilan Șor este stringentă pentru a preveni noi acțiuni de subminare a statului. Asigurarea vine din partea comentatorului politic, Ion Tăbârță. Analistul subliniază necesitatea destructurării complete a grupării și responsabilizării celor implicați la nivel înalt. Tăbârță consideră crucial ca autoritățile să …
VIDEO | Peste 50 de percheziții în Republica Moldova într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor și protestelor violente # Cotidianul
Peste 50 de percheziții au fost desfășurate de oamenii legii în mai multe localități din Republica Moldova, ca parte a unei anchete penale privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare a ordinii publice. Operațiunea a vizat 35 de persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, domiciliate în Chișinău și în raioanele Ștefan Vodă, …
VIDEO | Confruntare directă între un jurnalist ucrainean și fiica lui Vladimir Putin: „Tatăl tău mi-a ucis fratele” # Cotidianul
Jurnalistul ucrainean, Dmitro Sviatnenko, a confruntat-o pe Elizaveta Krivonoghih, fiica nelegitimă a lui Vladimir Putin, vorbindu-i despre implicarea tatălui ei în războiul din Ucraina. Într-o discuție publică după un vernisaj de artă, Sviatnenko l-a acuzat pe dictatorul Putin de uciderea fratelui său, care a murit pe 1 noiembrie 2025 într-un atac rusesc în Ucraina, în …
„Nu suntem Coreea de Nord”. Igor Șarov: modificarea Codului Educației ar permite aceleiași familii să conducă o universitate timp de 44 de ani # Cotidianul
Ministerul Educației pregătește modificări la Codul Educației care ar permite rectorilor implicați în procese de absorbție să obțină un al treilea mandat. Inițiativa a stârnit critici dure din partea mediului academic, care susține că schimbarea ar fi cu dedicație pentru rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, fost deputat PAS, aflat la finalul celui …
VIDEO | Bărbatul din Pepeni, care agăsit drona pe un câmp: Credeam că-i un sac cu îngrășăminte # Cotidianul
Bărbatul care a găsit drona de tip Gerbera de la Pepeni nu ar fi știut să trebuie să sune la 112. Acesta intenționa să ducă „avionul”, așa cum îi zicea, la Primărie. Într-un interviu pentru „Primul în Moldova”, bărbatul a relatat cum a găsit aparatul militar. Bărbatul este un sătean pe nume Gheorghe Manoilă. Acesta ar fi …
Scandal la Primăria Chișinău: Angajații cer salarii și bat la ușa PAS, consilierii părăsesc ședința CMC, iar bugetul Capitalei rămâne blocat # Cotidianul
Scandal la Primăria Chișinău: angajați ai municipalității au venit joi, 4 decembrie, la ușa fracțiunii PAS, cerând consilierilor municipali să participe la ședințele Consiliului Municipal Chișinău (CMC) și să voteze bugetul pentru anul viitor. Oamenii au scandat lozinci precum „Am votat pentru voi!”, „Vrem salarii!”, „PAS, la lucru!”, „Nu munciți, dar primiți 3.000 de lei!”, …
Deputatul socialist Adrian Albu, prins cu mâța-n sac de ANI – 1 milion de lei avere nedeclarată: Se cere încetarea mandatului # Cotidianul
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit că deputatul socialist Adrian Albu și membrii familiei sale ar deține o avere nejustificată în valoare totală de 892.985,45 lei, acumulată în perioada 10 iunie 2019 – 22 mai 2023, conform Actului de Constatare nr. 171 emis la 4 decembrie 2025. Potrivit documentului, diferențele dintre veniturile declarate oficial …
Prima de asigurare medicală obligatorie va rămâne neschimbată în anul viitor. Sumă fixă se menține la 12 636 de lei. Guvernul a aprobat proiectul Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru 2026, care păstrează contribuția procentuală la nivelul de 9% din salariu. Persoanele care se asigură individual vor putea achita cu facilități până …
Planul UE de a confisca active rusești în valoare de 80 de miliarde de lire pentru Ucraina ar putea fi un motiv suficient pentru Putin să meargă la război cu Europa, avertizează un oficial de la Kremlin # Cotidianul
Un oficial de la Kremlin a avertizat că planul Uniunii Europene de a confisca active rusești în valoare de 80 de miliarde de lire sterline pentru a ajuta Ucraina ar putea reprezenta un motiv suficient pentru ca Putin să intre în război cu Europa, scrie dailymail.co.uk. Dmitri Medvedev, una dintre cele mai radicale voci ale …
VIDEO | Noua lege a salarizării. Andrian Gavriliță: Avem nevoie de mai multă echitate, pentru că există discrepanțe mari # Cotidianul
Guvernul lucrează la noua lege a salarizării, care ar urma să intre în vigoare cel târziu la 1 ianuarie 2027. Cel puțin asta a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în declarații pentru presă după ședința Guvernului. Potrivit ministrului, legea va asigura „mai multă uniformitate și echitate în salarizare”. Ministrul Finanțelor a declarat că noua lege …
