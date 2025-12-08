Abuzurile din mediul online devin tot mai frecvente: Victimele sunt în special femeile și fetele

14:10

Deși legislația permite autorităților locale să reglementeze parcările, deputații Partidului Mișcarea Alternativă Națională, în frunte cu primarul Ion Ceban, au mers la Parlament cu un proiect de lege "specială" pentru parcări. Ei se laudă că ar fi amenajat deja mii de locuri de parcare, dar nu este clară gestionarea lor. Experţii spun că există reglementările necesare şi nimic nu îi împiedică să construiască mai multe parcări.