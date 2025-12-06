Poprad - un loc ideal pentru drumeții, schi și alte activități în aer liber pe tot parcursul anului

17:50

Guvernul a aprobat bugetul de stat pentru 2026. Veniturile au fost estimate la aproape 80 de miliarde de lei, iar cheltuielile – la puţin peste 100 de miliarde de lei. Potrivit proiectului, salariul minim va constitui 6.300 de lei, iar valoarea de referință în salarizare va crește de la 2.200 la 2.400 de lei. Totodată, autorităţile anunţă că în anumite agenţii publice vor fi reduse salariile.