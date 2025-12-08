Ceban respinge îndemnul Guvernului de a economisi curentul pe fondul bombardamentelor din Ucraina

18:10

Directorul executiv al unei organizații care apără drepturile persoanelor cu nevoi speciale, Ludmila Malcoci, susține că Săptămâna Persoanelor cu Dizabilități ar trebui să reamintească societății că „avem alături oameni care au nevoie de asigurarea unor drepturi fundamentale”. Ea precizează că noile date ale recensământului din 2024 arată o realitate îngrijorătoare: ponderea persoanelor cu dificultăți mari sau incapacități este de 12,8%, dublu față de cele 6,7% înregistrate oficial.