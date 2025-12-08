„Nu apăr pe nimeni”. Ion Ceban dă înapoi în scandalul de corupție de la primărie

16:10

La 32 de ani, este multiplu campion național la taekwondo, un soț dedicat și tată a cinci copii. Practică sportul de performanță de 20 de ani, iar la început de carieră, a trecut prin multe provocări până să ajungă pe podium. Este vorba de Igor Filimon, care a cucerit mai multe medalii la competițiile internaționale de taekwondo, dar care mai e și un antrenor talentat. Jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu, i-a aflat povestea de viață.