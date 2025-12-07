La un an de la redeschidere, Notre Dame depăşeşte Luvrul şi Turnul Eiffel la numărul de vizitatori

14:10

Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și securitatea din regiune au fost subiecte examinate în cadrul Comitetului de Asociere UE-Moldova, care a avut loc astăzi la Parlament. Evenimentul va fi coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, și de europarlamentarul Siegfried Mureșan. Oficialii au declarat că este important ca Republica Moldova să se dezvolte pe calea europeană şi să întărească siguranţa în războiul hibrid lansat de Rusia.