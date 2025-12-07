Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Bucureștiului cu 33% din voturi, potrivit Exit Poll CURS-Avangarde
TVR Moldova, 7 decembrie 2025 22:20
Rezultatele Exit Poll-ului realizat de CURS și Avangarde valabile pentru ora închiderii urnelor, 21.00, arată că pe primul loc se situează candidatul PNL, Ciprian Ciucu, urmat de Daniel Băluță de la PSD și Anca Alexandrescu, potrivit TVR Info.
• • •
Acum 2 ore
22:20
Acum 6 ore
19:10
Creativitatea unor designeri florali din Republica Moldova şi din România a fost pusă la mare încercare în acest weekend. În acest an, tema concursului "Hora Florilor" a fost "Miracolul Crăciunului". Participanții au dat curs fanteziei creatoare şi au pregătit brazi, cununi și buchete. Cele mai bune lucrări au fost premiate.
18:50
Alianţa "Femeile Moldovei" le-a premiat astăzi pe doamnele care contribuie la dezvoltarea ţării # TVR Moldova
Peste 750 de femei din Republica Moldova și din diaspora au luat parte astăzi la un eveniment dedicat recunoașterii doamnelor şi domnişoarelor care inspiră, inovează și contribuie la dezvoltarea ţării. Gala "Femeile Moldovei", organizată de Alianţa "Femeile Moldovei" a reunit reprezentanţi ai corpului diplomatic, societăţii civile, cadre didactice şi antreprenoare din diverse domenii.
18:30
Autoritățile analizează restricții pentru artificii: apel la sărbători mai liniștite și sigure # TVR Moldova
În timp ce războiul de la graniță aduce nesiguranță și tensiune în viața oamenilor, fiecare bubuitură a artificiilor devine mai mult decât un sunet de sărbătoare. Devine sursă de stres și frică. Instituția Avocatul Poporului cere autorităților să limiteze folosirea pirotehnicii, care are efecte negative inclusiv din punct de vedere ecologic. Ministerul Mediului analizează introducerea unor restricții, pentru ca sărbătorile să fie mai liniștite și sigure pentru toți.
18:10
Brioșe sărate cu legume - o reţetă sănătoasă, care poate fi pe placul oricărui pofticios # TVR Moldova
Pufoase, aromate și sărate exact cât trebuie – e vorba despre brioșele pe care urmează să le pregătim astăzi. E desertul sărat de care nu știai că vă place, și asta pentru că n-ați încercat rețeta mea! O alegere potrivită pentru mic dejun, gustare sau pentru pachețelul de școală. Se fac ușor, se mănâncă la fel.
Acum 8 ore
17:10
Zelenski merge luni la Londra. Se va întâlni cu Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz # TVR Moldova
Volodimir Zelenski va vizita Downing Street luni pentru o întâlnire cu Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz, într-un gest de susținere pentru Ucraina, transmite The Guardian.
16:10
Cunoașteți sacrificiile și performanțele lui Igor Filimon, multiplu campion național la taekwondo # TVR Moldova
La 32 de ani, este multiplu campion național la taekwondo, un soț dedicat și tată a cinci copii. Practică sportul de performanță de 20 de ani, iar la început de carieră, a trecut prin multe provocări până să ajungă pe podium. Este vorba de Igor Filimon, care a cucerit mai multe medalii la competițiile internaționale de taekwondo, dar care mai e și un antrenor talentat. Jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu, i-a aflat povestea de viață.
Acum 12 ore
15:10
La un an de la redeschidere, Notre Dame depăşeşte Luvrul şi Turnul Eiffel la numărul de vizitatori # TVR Moldova
La un an de la marea sa redeschidere, în urma unui efort colosal de restaurare după incendiul care a şocat Parisul şi lumea în 2019, Catedrala Notre Dame a devenit cel mai vizitat monument din capitala franceză, cu 11 milioane de vizitatori, depăşind Luvrul şi Turnul Eiffel, informează duminică EFE.
12:50
Maia Sandu revocă distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a revocat prin decret decizia de conferire a distincțiilor de stat pentru două persoane din domeniul sportului: Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din Republica Moldova”, și Grigore Postică, antrenor de lupte, transmite MOLDPRES.
12:40
Pantone a anunțat mult așteptata culoare a anului 2026, un „alb aerat și echilibrat”, numit Cloud Dancer.
11:10
Valeriu Strungari, debut spectaculos în muay thai: knockout în prima luptă internațională # TVR Moldova
Colegul nostru, Alexandru Leahu, s-a antrenat alături de Valeriu Strungari, luptător de muay thai care și-a făcut un debut impresionant într-una dintre cele mai prestigioase organizații de muay thai din lume.
Acum 24 ore
10:10
S-au deschis urnele de vot! Bucureștenii își aleg primarul general: Peste 1.200 de secții # TVR Moldova
Aproape 1.800.000 de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați duminică la urne pentru a-l alege pe cel care va conduce Primăria Bucureștiului până în anul 2028, potrivit TVR Info.
09:10
În Rusia se vând calendare cu Putin pentru 2026. “Când expiră, ce fac cu el? Să-l arunc la gunoi?” # TVR Moldova
Moș Nicolae este în multe părți sinonim cu startul oficial al sărbătorilor de iarnă. Cei mici l-au așteptat cu bucurie, cei mari poate cu sentimente mai variate și mai complexe. Iar comercianții, cu un ochi pe contabilitate și previziuni.
Ieri
21:10
Identitatea românească, istoria comună şi legăturile dintre cele două maluri ale Prutului au fost celebrate ieri, pe scena Teatrului Naţional “Mihai Eminescu” din Chişinău. Spectacolul organizat cu ocazia Zilei Naţionale a României a adus împreună oameni de cultură, diplomaţi, cadre didactice şi public larg. Programul artistic a fost susţinut de interpreta Tania Turtureanu, cu piese originale, dar şi şlagăre din repertoriul interbelic românesc.
20:10
Curajul de a nu renunţa, atunci când viaţa îţi pune limite. Un tânăr din Republica Moldova, diagnosticat cu o boală neurologică rară, şi-a inaugurat prima expoziţie de pictură şi grafică. “Cod Viu” este povestea unui debut artistic şi a unei lupte purtate în tăcere.
19:20
În ziua de azi, când oamenii sunt mereu puși pe fugă, tot mai mulți aleg să se deplaseze cu mijloace de transport rapide, dar și în confort. Cu mașina mergem la serviciu, cumpărături sau pur și simplu, facem plimbări. Însă, în unele sate, viața arată altfel.
18:30
Oamenii au început să consume mere încă din preistorie, dar prepararea lor la cuptor este o invenție mai târzie, apărută odată cu evoluția gătitului cu foc controlat. Primele rețete scrise datează din Evul Mediu, iar în Anglia, în secolele XVII și XVIII, merele coapte erau deja un desert popular, gătit în sobe sau în cuptoare rudimentare din case.
18:30
Bucate, dulciuri şi suvenire din mai multe ţări au fost scoase astăzi la vânzare într-un târg de caritate desfăşurat la Palatul Republicii. Banii strânşi astfel vor finanţa opt proiecte sociale. La eveniment au participat circa 30 de ambasade, organizaţii neguvernamentale şi aproximativ 70 de antreprenori şi meşteşugari.
17:20
O instanță din Ucraina a dispus înghețarea unei părți din activele omului de afaceri Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”, după ce procurorii au constatat că firme afiliate acestuia ar fi furnizat componente și servicii pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse. Decizia a fost făcută publică de Ziarul de Gardă, cu referire la Zona de Securitate.
16:00
Moldova solicită ajutor de avarie din România după atacurile asupra sistemului energetic ucrainean # TVR Moldova
Funcționarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova a fost perturbată vineri după-amiază, în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina, produse în regiunea aflată în proximitatea graniței cu țara noastră. Un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune au ajuns să funcționeze aproape de limita maximă.
15:30
În rubrica ,,Ai noștri în lume”, vom face cunoștință cu o familie frumoasă de basarabeni, stabilită la București. Soții Tudor și Nadia Darie dezvoltă, de câțiva ani, o afacere prin care ajută micii antreprenori din România şi Republica Moldova să obţină finanţări pentru start up-uri. Cuplul a reușit să fondeze și o asociație a basarabenilor, unde se adună cu prilejul diverselor evenimente. Să le aflăm povestea.
15:00
În noua ediție a emisiunii "România în bucate", colega noastră, Betty Turculeţ, a ajuns la Trebujeni, în inima Orheiului Vechi. Alături de doamna Ludmila Gușin, gazda unei pensiuni din zonă, a învățat cum se prepară borșul scăzut, dar și un desert tradițional, pregătit ca odinioară.
13:50
Poprad - un loc ideal pentru drumeții, schi și alte activități în aer liber pe tot parcursul anului # TVR Moldova
Situat la poalele pitorești ale Munților Tatra Înalți din Slovacia, orașul Poprad este un punct de plecare ideal pentru drumeții, schi și alte activități în aer liber, pe tot parcursul anului.
12:50
Moş Nicolae, ocrotitorul copiilor. Povestea şi tradiţiile care marchează începutul iernii # TVR Moldova
În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, Moş Nicolae deschide seria sărbătorilor de iarnă şi aduce daruri în ghetuţele copiilor cuminţi. Spre deosebire de Moş Crăciun, el rămâne nevăzut, lăsându-şi darurile pe furiş, iar discreţia lui păstrează farmecul unei tradiţii vechi de secole. Copiii îşi lustruiesc încălţările şi aşteaptă emoţionaţi vizita Moşului, în timp ce părinţii şi bunicii pregătesc mici surprize care să le lumineze dimineaţa.
12:20
Se aprind luminile de Crăciun în lume: Riga, orașul cu cel mai impresionant decor festiv # TVR Moldova
Sezonul sărbătorilor de iarnă a început oficial, iar marile orașe ale lumii s-au transformat în decoruri strălucitoare, împodobite cu brazi impunători și milioane de luminițe. De la piețele europene până la plajele tropicale, atmosfera festivă cuprinde treptat întreaga planetă.
12:10
În urmă cu puțin timp, s-a terminat tragerea la sorți a grupelor de la Campionatul Mondial din 2026, iar România va juca în grupa D dacă se va califica în urma barajului din martie, alături de Australia, Paraguay și SUA. Dacă vor ajunge la turneul final, tricolorii vor debuta contra Australiei. La fel ca în 1994, România ar disputa ultimul meci din grupă contra americanilor, potrivit eurosport.ro.
11:40
Vlad Musteață dezminte informațiile privind reținerea sa: „A fost un control de rutină la București” # TVR Moldova
Omul de afaceri Vlad Musteață respinge informațiile apărute în presa din România, potrivit cărora ar fi fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală ce vizează compania North Bucharest Investments. Într-o postare pe Facebook, acesta afirmă că nu are nicio calitate în vreun dosar și că acțiunea autorităților a fost una „de rutină”.
11:10
Scutul de protecție de la Cernobîl, avariat de o dronă. AIEA: „Refacerea completă este esențială” # TVR Moldova
Structura de izolare a centralei nucleare de la Cernobîl, menită să țină sub control materialele radioactive rămase după catastrofa din 1986, a fost avariată în urma unei lovituri cu dronă, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Ucraina acuză Rusia de atac, în timp ce Moscova respinge acuzațiile, relatează Reuters.
10:10
Un amestec de ceai negru, lapte și mirodenii, care încălzește corpul și mângâie papilele gustative.
09:50
Republica Moldova se pregătește de un sfârșit de săptămână dominat de vreme rece și înnorată, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Meteorologii prognozează ploi slabe pe alocuri pentru ziua de sâmbătă, iar norii vor rămâne prezenți pe întreg teritoriul țării.
09:10
Poliția a efectuat joi o serie de percheziții la compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, într-un dosar ce vizează omisiunea unor venituri în contabilitate și disimularea unor sume introduse în România din Republica Moldova. În urma acțiunilor, CEO-ul companiei, Vlad Musteață, a fost reținut, potrivit informațiilor Economedia.
08:50
Un polițist de frontieră aflat în misiune la Sectorul „Lopatnic”, din cadrul Direcției regionale Nord, a ajuns la spital după ce s-a auto-rănit cu arma din dotare în seara zilei de 5 decembrie, în jurul orei 21:30.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Fostul procuror general interimar Dumitru Robu va fi cercetat disciplinar pentru „acte de răzbunare” # TVR Moldova
Fostul procuror general interimar, Dumitru Robu, va fi cercetat disciplinar de o comisie ad-hoc a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) pentru presupuse „acte de răzbunare” față de un subaltern al său, procurorul Vladislav Căruceru. Acesta spune că efectua urmărirea penală în două cauze în care era vizat și Robu, dar s-a pomenit el însuși cu dosare.
20:40
Parlamentul discută un nou proiect de regulament. Opoziția protestează că i se închide gura # TVR Moldova
Deputata Partidului Socialiștilor, Adela Răileanu; liderul MAN, Ion Ceban, și parlamentarul Vasile Costiuc acuză PAS că urmărește să reducă la tăcere opoziția prin modificările la Regulamentul Parlamentului. De partea cealaltă, Serviciul de presă al legislativului a declarat pentru TVR Moldova că este vorba de un proiect aflat în proces de elaborare, inspirat din experiența altor instituții similare, proiect care urmează să fie propus parlamentarilor pentru examinare.
20:10
Pentru a celebra împlinirea a 45 de ani de la fondare, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova a organizat astăzi a cincea ediţie a Galei Premiilor pentru colaborare și inovare. Evenimentul este dedicat parteneriatelor care sprijină dezvoltarea mediului academic şi profesional în domeniul jurnalismului, comunicării şi multimedia.
19:40
A fi voluntar nu înseamnă doar a dărui timp ci a dărui speranță, atenție, încredere. În fiecare comunitate există oameni care aleg să facă un pas în față atunci când alții nu îndrăznesc. Ei sunt cei care aduc zâmbete, oferă alinări și soluții unde este nevoie. Astăzi, este marcată Ziua Internațională a Voluntariatului.
19:10
În Chișinău s-a dat startul oficial sărbătorilor de iarnă într-o atmosferă de poveste. La inaugurarea Pomului de Crăciun și deschiderea târgului tradițional au fost prezenţi sute de oameni dornici să simtă spiritul sărbătorilor. Sub luminile calde și in acordurile colindelor, artiști sau copii talentați au creat un spectacol de tradițe plin de emoție.
18:40
Doi judecători din cauza Plahotniuc vor la CSJ. Ce riscuri există pentru finalizarea dosarului? # TVR Moldova
Judecătorul Sergiu Stratan, preşedintele completului de judecată în dosarul "Frauda Bancară", în care este judecat Vladimir Plahotniuc, a trecut de comisia de evaluare. El candidează la funcţia de judecător al Curţii Supreme de Justiţie, iar reprezentanţii CSM spun că deocamdată nu sunt riscuri ca o eventuală avansare în funcţie a acestui judecător să afecteze examinarea propriu-zisă a dosarului Plahotniuc.
18:10
Numărul real al persoanelor cu dizabilități, dublu față de cel oficial. Avertismentul experților # TVR Moldova
Directorul executiv al unei organizații care apără drepturile persoanelor cu nevoi speciale, Ludmila Malcoci, susține că Săptămâna Persoanelor cu Dizabilități ar trebui să reamintească societății că „avem alături oameni care au nevoie de asigurarea unor drepturi fundamentale”. Ea precizează că noile date ale recensământului din 2024 arată o realitate îngrijorătoare: ponderea persoanelor cu dificultăți mari sau incapacități este de 12,8%, dublu față de cele 6,7% înregistrate oficial.
17:10
Sportivii din 16 țări se întrec la Arena Chișinău. Atleții moldoveni aspiră la noi recorduri # TVR Moldova
Competiția continentală de Kettlebell, care reunește 260 de sportivi din 16 țări, se desfășoară în aceste zile la Arena Chișinău, pe durata a trei zile. TVR Moldova este partener media al evenimentului. Despre atmosfera din sală și motivația sportivilor moldoveni a relatat reporterul Alexandru Leahu.
16:50
Virgiliu Postolachi, fotbalist din R. Moldova, a marcat golul egalizator pentru U Cluj # TVR Moldova
Virgiliu Postolachi și-a trecut numele pe lista marcatorilor în Cupa României. Fotbalistul din Republica Moldova a marcat golul egalizator pentru U Cluj, în meciul din deplasare cu Sepsi Sfântu Gheorghe.
16:40
Defrișările masive, practicile agricole greșite și utilizarea excesivă a substanțelor chimice accelerează degradarea solului în Republica Moldova. Aproape 30% din terenurile agricole sunt deja afectate de eroziune. De Ziua Mondială a Solului, experții trag un semnal de alarmă și propun soluții pentru a proteja una dintre cele mai prețioase resurse.
16:30
Chișinău găzduiește în premieră Campionatul European de Kettlebell: peste 250 de participanți # TVR Moldova
Peste 250 de sportivi din 16 țări își demonstrează forța, în aceste zile, la Campionatul European de Kettlebell, organizat în premieră la Chișinău. Lotul Republicii Moldova a obținut deja câteva medalii la turneul continental, al cărui partener media este TVR MOLDOVA.
16:10
Comisioanele cresc în dosarul de corupție de la Primăria Chișinău: CNA a depistat 5 mil. de lei # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție a anunțat că, în urma perchezițiilor desfășurate pe 4 decembrie în cadrul unui dosar de corupție legat de achizițiile publice din Chișinău, au fost ridicați bani în diferite valute cu echivalentul de peste 5 milioane de lei. Totodată, procurorii urmează să înainteze învinuirile în privința persoanelor reținute și, după caz, să prezinte instanței demersurile de aplicare a arestului preventiv.
16:10
„Marșul de Noapte”: Autoritățile sunt chemate să asigure mai multă siguranță în spațiul public # TVR Moldova
Marșul de Noapte pentru Siguranță Stradală a revenit la Chișinău. Evenimentul face parte din proiectul - 16 Zile de Activism împotriva Violenței de Gen și are scopul de a atrage atenția autorităților asupra necesității de a crea spații publice sigure pentru toți. Marșul a fost pe muzică ritmată și mesaje menite să atragă atenția asupra problemelor de siguranță stradală.
16:00
Prejudiciul crește în dosarul de corupție de la Primăria Chișinău: CNA a depistat 5 mil. de lei # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție a anunțat că, în urma perchezițiilor desfășurate pe 4 decembrie în cadrul unui dosar de corupție legat de achizițiile publice din Chișinău, au fost ridicate mijloace financiare echivalente cu peste 5 milioane de lei. Totodată, procurorii urmează să înainteze învinuirile în privința persoanelor reținute și, după caz, să prezinte instanței demersurile de aplicare a arestului preventiv.
15:40
Patru elevi din Chișinău au pus pe picioare o afacere ilegală de vânzare rapidă a drogurilor # TVR Moldova
Patru elevi de la colegiul sportiv din Chișinău sunt cercetați pentru trafic de droguri după ce ar fi vândut hașiș chiar colegilor și prietenilor lor. Tinerii, cu vârste între 18 și 20 de ani, au fost reținuți în urma unei operațiuni organizate de Direcția Antidrog și procurori.
15:20
Administrația Portului Internațional Liber Giurgiulești îl contrazice ministrul Vladimir Bolea # TVR Moldova
ICS Danube Logistics SRL, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), entitate privată din complexul portuar din sudul Republicii Moldova, care aparține Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltate, îl contrazice pe ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în ceea ce privește capacitățile sale raportate la concurenții din Ucraina și România. Oficialul s-a referit la capacitățile celor două porturi din Giurgiulești – Portul Internațional Liber și Portul de Stat – în cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova.
15:10
Farmecul colindului românesc, readus pe scenă la Chișinău: Marin Ganciu lansează un nou album # TVR Moldova
Pe 7 decembrie, la Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină” din Chișinău, Marin Ganciu și Ansamblul Folcloric „Crăițele” lansează albumul „Vesel fii, iubit creștine”. Acesta este un omagiu adus tradiției, credinței și bucuriei sărbătorilor de iarnă. Despre colind, emoție și misiunea de a păstra viu folclorul românesc ne-a vorbit interpretul și cobzarul Marin Ganciu.
14:40
Unii experţi nu sunt optimişti în privinţa deschiderii negocierilor cu UE până la sfârşitul anului # TVR Moldova
Conflictele de interese, politizarea cheltuirii banului public sau transparenţa cadrului bugetar sunt câteva dintre problemele asupra cărora trebuie să lucreze autorităţile Republicii Moldova, pentru a reuşi cât mai curând integrarea în Uniunea Europeană. Despre toate aceste provocări au discutat astăzi experţi, autorităţile publice şi societatea civilă, la Forumul de Integrare Europeană.
