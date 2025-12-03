Cum prepari și coci cea mai simplă bază pentru o tartă clasică umplută cu cremă de vanilie și fructe

11:50

Chiar și obiceiurile simple din bucătărie îți pot crește, fără să îți dai seama, nivelul colesterolului. De la excesul de ulei la evitarea fibrelor, iată, potrivit healthshots.com, șapte greșeli de zi cu zi, la care ar trebui să fii atent. Colesterolul nu este în totalitate rău! Corpul nostru are nevoie de el pentru a construi celule [...]