Un tren va străbate Europa, conectând mai multe țări și zone turistice. Linia va fi inaugurată în 2026
ZdGust, 3 decembrie 2025 10:00
Un nou traseu feroviar de aproximativ 1.380 de kilometri (860 de mile) va fi lansat în aprilie 2026, oferind turiștilor posibilitatea de a călători între patru țări europene. Trenul îi va duce pe turiști de la Basel, în Elveția, până la Malmö, în Suedia, traversând Germania și Danemarca pe parcurs. Printre atracțiile de pe traseu [...]
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
09:20
Cum prepari și coci cea mai simplă bază pentru o tartă clasică umplută cu cremă de vanilie și fructe # ZdGust
Când ne este poftă de un desert, putem prepara o tartă cu fructe. Este ușor de făcut atât baza din aluat fraged, cât și crema din interior, notează G4Food. Cea mai simplă și ușor de memorizat rețetă de aluat fraged pentru tartă sau fursecuri: Ingrediente: 300 g făină 150 g unt 75 g zahăr pudră [...]
Acum 24 ore
16:30
Austria a obținut titlul de cea mai aglomerată destinație turistică din lume. Are o populație de aproximativ nouă milioane de locuitori, însă primește în jur de 32 de milioane de turiști anual, scrie express.co. Numită „Orașul Viselor”, capitala Austriei atrage milioane de oameni. Printre atracțiile sale se numără Palatul Schönbrunn, Opera din Viena și Muzeul [...]
15:20
Ți s-a întâmplat vreodată să simți că mintea ta nu se oprește? Că te învârți iar și iar în jurul aceluiași lucru, imaginând scenarii, analizând fiecare cuvânt pe care l-ai spus sau anticipând ce ar putea merge prost? Dacă da, probabil ai fost prins într-un proces de supraanalizare, un obicei care îți poate consuma toată [...]
14:20
Un lot de 2305 kilograme de carne separată mecanic de pui, infectată cu bacteria Salmonella, a fost pus sub restricție oficială de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Contaminarea a fost depistată la Postul de inspecție de la frontiera Leușeni, în urma analizelor de laborator efectuate pe produsul importat. Carnea a fost plasată sub restricție [...]
13:30
O nouă analiză realizată folosind date satelitare de două decenii arată că vaste porțiuni din rezervele de apă ale Europei se epuizează, existând o scădere a stocurilor de apă dulce în sudul și centrul Europei, din Spania și Italia până în Polonia și în anumite părți ale Regatului Unit, transmite The Guardian. Oamenii de știință [...]
12:30
Vineri, 5 decembrie, în ajun de Moș Nicolae, Librăriile Cartier din Chișinău anunță o zi specială de reduceri. Toate cărțile editurilor românești vor fi puse în vânzare cu 40% reducere, oferind cititorilor acces la peste 15 mii de titluri pentru copii, adolescenți și adulți: beletristică, carte de artă, istorie, antropologie, poezie clasică și contemporană. Pe [...]
11:30
Singurătatea din copilărie lasă urme pe viață. Cum ar trebui părinții să își încurajeze copiii să aibă prieteni # ZdGust
Copilul tău este aproape tot timpul singur? Nu are prieteni, se izolează și evită compania altora? Singurătatea în perioada copilăriei nu este bună. Potrivit unui studiu recent de specialitate, poate crește semnificativ riscul de declin cognitiv și demență la vârsta adultă, transmite HotNews. Cercetătorii preocupați de singurătatea din copilărie pe care au definit-o drept lipsa prieteniilor [...]
10:30
„Ursuleți spânzurați” la târgul de Crăciun din Constanța: decorațiunile au stârnit nedumerire # ZdGust
La Constanţa, atmosfera de poveste dorită după modelul târgurilor de la Craiova sau Strasbourg s-a transformat într-un decor care a stârnit nedumerire. Zeci de ursuleţi de pluş au fost agăţaţi pe faţada unei clădiri scorojite şi murdare, creând impresia unor jucării „spânzurate”, nicidecum a unui peisaj festiv. Constanţa nu e singura: la Focşani, ursuleţii din [...]
Ieri
09:30
Îndrăgita cântăreață de muzică populară din Republica Moldova, Zinaida Julea, împlinește astăzi, 2 decembrie, 74 de ani. Aceasta s-a născut în anul 1951 în satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi. A studiat la Școala medie de muzică „Ștefan Neaga” (1973-1977) cu Vladimir Achimov (dirijat coral) și la Institutul de Arte (1988-1993) din Chișinău cu Vasile Stratulat [...]
08:40
O supă cremă este întotdeauna o idee bună la masa de seară, pentru că reprezintă o bază vegetală dietetică, pe lângă care mai putem adăuga proteine și carbohidrați. Totodată, este ușor și rapid de preparat și foarte potrivită pentru anotimpul rece. Se poate face practic din orice fel de legume sau zarzavaturi, dar pot fi și [...]
1 decembrie 2025
18:20
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food propune un meniu pentru întreaga săptămână. Mai jos aveți meniul pentru săptămâna 1 – 7 decembrie. E un meniu orientat mai mult pe preparate de post sau din cele ovo-lacto-vegetariene, cu [...]
17:30
(Video) „Purtați România la înălțime pe orice meridian”. Un tânăr jandarm a interpretat Imnul României, la peste 10 mii de metri altitudine # ZdGust
Un moment emoționant dedicat Zilei Naționale a României a avut loc în timpul unui zbor, unde un jandarm român a interpretat imnul țării la peste 10 mii de metri altitudine. Cu ocazia Zilei Naționale a României, pasagerii unui zbor TAROM au fost plăcut surprinși de un tânăr jandarm, care a interpretat Imnul țării la vioară. [...]
17:10
Parlamentul Italiei a adoptat marți o lege care introduce infracțiunea de femicid în Codul penal și o sancționează cu închisoare pe viață, transmite AP. Votul a coincis cu Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual la inițiativa Adunării Generale a ONU. Legea a fost votată atât de majoritatea de centru-dreapta, cât și de [...]
16:40
Australia interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Cum va funcționa această măsură? # ZdGust
Începând cu 10 decembrie, platformele de socializare vor fi obligate să ia „măsuri rezonabile” pentru a se asigura că persoanele sub 16 ani din Australia nu își pot crea conturi și că toate conturile existente ale acestora sunt dezactivate sau eliminate, scrie BBC. Guvernul afirmă că această interdicție – o premieră mondială, susținută de mulți [...]
15:30
Cu ocazia Zilei Naționale a României, Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat principalele date privind relațiile comerciale dintre Republica Moldova și România. Conform statisticilor oficiale: 32,6% din exporturile Republicii Moldova se îndreaptă către România; 16,9% din importuri provin din România. Aceste cifre subliniază rolul esențial al României în comerțul moldovenesc și consolidarea legăturilor economice [...]
14:20
Un lot de ulei de palmier, în cantitate de 5000 kg, a fost reținut de inspectorii Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct la depozitul importatorului. Reținerea a avut la bază depistarea nivelurilor depășite ale sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD. Lotul a prezentat un nivel de 4.500 [...]
14:20
Ce l-a suprins pe George Buhnici la Chișinău: „În 5-8 ani poate arăta mai bine decât Bucureștiul” # ZdGust
George Buhnici a vizitat Chișinăul cu câteva zile înainte de Ziua Națională a României. Bloggerul și realizatorul TV din România a descris orașul ca pe o „mică metropolă de peste un milion de oameni care recuperează rapid” și a subliniat energia și dinamismul locuitorilor. „Da, Moldova încă are câțiva ani în spatele României. Dar Chișinăul… [...]
13:10
(VIDEO) Cine este tânăra din Chișinău care a adus un tricolor gigant din baloane sub Arcul de Triumf din București # ZdGust
Îmbrăcată în culorile tricolorului și purtând un buchet uriaș de baloane, tot în roșu, galben și albastru, o tânără originară din Chișinău a atras privirile trecătorilor sub Arcul de Triumf din București. Este vorba despre antreprenoarea Viorica Orobceanu, care, cu sprijinul autorităților din București, a reușit să realizeze acest proiect simbolic dedicat Zilei Naționale a [...]
12:50
Britanicii au stabilit care este cel mai ieftin târg de Crăciun din lume. Este vorba despre un eveniment din Asia. Tot britanicii au scris și despre Târgul de Crăciun din Craiova pe care îl consideră una dintre cele mai mari și mai frumoase piețe pe care turiștii o ratează, notează MediaFax. Cea mai ieftină piață [...]
12:00
Ziua Națională a României se sărbătorește la data de 1 decembrie, începând cu anul 1990. La 1 decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Între anii 1866 și 1947, Ziua Națională a României a fost stabilită pe 10 mai, iar între 1948 și [...]
11:50
Cel mai lung traseu de telecabină din lume traversează mai multe insule, plaje, zone împădurite și o porțiune a mării. Instalația spectaculoasă are 8 kilometri și se află în Vietnam. Telecabina a fost inclusă în Cartea Recordurilor, transmite MediaFax. Incredibila telecabină Hon Thom poartă pasagerii pe o distanță de 8 kilometri peste unele dintre cele [...]
11:10
Cercetătorii încearcă să înțeleagă de ce unele persoane rămân lucide din punct de vedere mental, în timp ce altele se deteriorează mai repede. O idee care atrage un interes crescând este multilingvismul, adică abilitatea de a vorbi mai multe limbi, transmite MediaFax. Când o persoană cunoaște două sau mai multe limbi, acestea rămân active în [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Vrei să îți îmbunătățești nutriția pe timpul iernii? Adaugă în alimentația ta de iarnă aceste zece alimente bogate în proteine, pentru a te menține sătul și plin de energie, notează G4Food. Te-ai întrebat vreodată de ce simți mai des foame, somnolență și ai mai puțină energie iarna? Un motiv important este faptul că organismul tău [...]
30 noiembrie 2025
14:00
Mult timp s-a crezut că uleiul de măsline „nu e pentru gătit”, că se arde repede sau că are un punct de fum prea scăzut. Dar cele mai recente studii arată exact opusul: uleiul de măsline extravirgin este unul dintre cele mai stabile și sigure uleiuri pentru gătit, chiar și la temperaturile obișnuite din bucătărie, notează [...]
12:30
La 29 de ani, a călătorit în 156 de țări cu bani puțini: „E cea mai ușoară și legală metodă pe care am găsit-o de a mă pune în pielea altuia” # ZdGust
Cătălin Gangalic este un tânăr pasionat de călătorii. A vizitat 156 de țări din întreaga lume. Primele 100 de destinații le-a explorat încă în perioada studenției, trăind cu o bursă modestă în Franța și economisind pentru fiecare aventură. În călătoriile sale, Cătălin pune în primul rând accent pe oameni și modul lor de trai. Îi [...]
10:00
O idee simplă și rapidă de mic dejun pot fi feliile de pâine prăjită acoperite cu pesto de busuioc, peste care adăugăm câte un ou, fie prăjit în ulei în tigaie, poșat sau fiert, recomandă G4Food. Opțional, se poate rade deasupra oului și puțină brânză, cu felii subțiri de roșii așezate peste pesto, înaintea oului, [...]
29 noiembrie 2025
13:50
Magneziul este un mineral esențial implicat în procese critice precum reglarea glicemiei și a tensiunii arteriale, sănătatea oaselor, funcția nervoasă, sinteza ADN-ului și răspunsul la stres, notează Health. Studiile arată că mai puțin de jumătate dintre adulții din Statele Unite consumă zilnic suficient magneziu. Vestea bună este că poți crește aportul în mod natural prin [...]
11:50
Cum depozitezi corect alimentele în frigider și care dintre acestea trebuie păstrate la temperatura camerei # ZdGust
Se întâmplă să vii de la cumpărături și să îndesești alimentele în frigider care pe unde încape? E un obicei care ar trebui revizuit, pentru că el contravine normelor de igienă elaborate de instituțiile care se ocupă cu igiena în spațiile publice unde se prepară și vinde mâncare. Fiecare aliment are un loc bine definit [...]
09:50
Putem transforma perele aduse de toamnă într-un mic dejun simplu și gustos. Le adăugăm într-o budincă „la rece”, făcută din fulgi de ovăz, lapte și cacao. Preparăm totul de seara, iar dimineața ne așteaptă gata de savurat. Lăsăm fulgii de ovăz la hidratat în laptele amestecat cu cacao și cubulețe de pară, iar până dimineață [...]
00:50
Ediția Knockout-urilor Vocea României 2025 a ajuns la final, iar săptămâna viitoare, vineri, pe data de 5 decembrie, va avea loc primul Live. Concurenții rămași în competiție se apropie cu pași repezi de finală, iar lupta va deveni din ce în ce mai strânsă, scrie protv.ro. Fiecare antrenor a ales câte trei concurenți cu care [...]
00:40
(VIDEO) Prestațiile concurenților din R. Moldova în knockout-urile de la Vocea României: „Cred că timbrul foarte special dintre voi trei este la Ștefan” # ZdGust
Ștefan Burlacu, alias Marej, a format un trio cu Tony Baboon și Raphael Tudor, concurenții din echipa Irinei Rimes. În lupta către un loc asigurat în etapa live-urilor din concursul Vocea României, au interpretat piesele „Mă ucide ea”, ”Road to Zion” și ”Too Sweet”. Theo Rose, după prestația trio-ului „Cred că timbrul foarte special dintre [...]
28 noiembrie 2025
16:40
Utilizatorii serviciilor de plată din Uniunea Europeană (UE) vor fi mai bine protejați împotriva fraudelor, inclusiv a celor online, și împotriva utilizării abuzive a datelor lor personale. De asemenea, taxele și comisioanele pentru serviciile de plată vor trebui să fie transparente, iar competiția între bănci și furnizorii non-bancari de servicii de plată va fi îmbunătățită. [...]
15:40
Fructele care ajută la digestie. Câte fibre conține fiecare și ce cantitate se recomandă pe zi # ZdGust
Esențiale în procesul digestiv la nivelul intestinului, fibrele pot fi: solubile, care modifică însăși consistența scaunului și facilitează eliminarea; insolubile, care exercită o acțiune mecanică și ajută digestia în contextul peristaltismului intestinal. Toate fibrele devin eficiente împotriva problemelor digestive dacă sunt introduse în alimentație cu multă apă. Totodată, fructele conțin carbohidrați care fermentează cu ușurință [...]
14:40
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Află clasamentul integral al destinațiilor # ZdGust
Târgul de Crăciun din Craiova a câștigat locul I în competiția Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa 2025-2026. Distincția a fost acordată de European Best Destinations, cea mai vizitată platformă turistică europeană și partener oficial al Comisiei Europene pentru turism. În continuare, vă prezentăm topul celor 16 târguri de Crăciun care au intrat în [...]
13:40
Tehnicile de respirație controlată, mișcarea zilnică și limitarea expunerii la știri la maximum 30 de minute pe zi sunt printre cele mai eficiente metode de a face față anxietății generate de incertitudine. Deși par banale, tocmai aceste obiceiuri mici, repetate zi de zi, ajută la reglarea reacțiilor la stres și la menținerea funcționării mentale în [...]
12:50
Supa cremă dintr-o varietate de legume este oricând apreciată pe masă în perioada rece a anului. Și nu este doar un preparat ușor de gătit în casă, dar cu puțină imaginație devine și un prim fel pentru o masă festivă, notează G4Food. Ingrediente 200 de g de conopidă 75 de g de gulii 4 bucăți [...]
12:10
Muzeul Luvru va majora cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei # ZdGust
Muzeul Luvru a anunțat că va majora prețurile biletelor pentru vizitatorii din afara Uniunii Europene, obligând turiștii din Regatul Unit, Statele Unite și China să plătească 32 de euro. Creșterea de 45% este menită să aducă până la 20 de milioane de euro anual pentru a finanța lucrări structurale, după jaful îndrăzneț comis în plină [...]
10:40
„Câteodată un copil are de toate, dar nu este fericit, fiindcă nu are atenția și timpul părinților”, constată directorul liceului Constantin Stere din Soroca # ZdGust
„Câteodată un copil are de toate, dar nu este fericit, fiindcă nu are atenția și timpul părinților”, constată Vasile Baș, directorul liceului „Constantin Stere” din Soroca, invitat în cadrul podcastului educațional „Lecție Deschisă”. Acesta remarcă faptul că avem o nouă generație de părinți și copii, dar de multe ori lipsește comunicarea în familie. El afirmă [...]
09:50
Doar pe 28 noiembrie 2025, membrii FLYONE Club beneficiază de 50% reducere la toate zborurile spre și din Chișinău. Fie că visezi la o escapadă romantică, un city break spontan sau o vacanță memorabilă în familie, aceasta este șansa perfectă de a călători mai mult și de a plăti mai puțin. Timp de 24 de [...]
09:20
Dacă v-ați plictisit de aceeași mâncare în fiecare dimineață, puteți încerca o rețetă ușoară, dar sățioasă și bogată în nutrienți. O budincă de chia se face la fel de ușor ca și ovăzul care este lăsat peste noapte la înmuiat, recomandă G4Food. Ingrediente ½ cană lapte de migdale neîndulcit sau alt lapte vegetal 2 linguri de semințe [...]
27 noiembrie 2025
17:10
Un stil de atașament anxios poate afecta modul în care te comporți într-o relație, cum răspunzi la conflicte și cum te simți în legătură cu tine însuți, scrie Health. Un semn caracteristic al unui stil de atașament anxios se numește hiperactivare sau căutarea constantă a semnelor că partenerul te va părăsi. Atașarea anxioasă poate avea următoarele [...]
15:40
Opt edituri din Republica Moldova participă la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus, ediția a XXXII-a # ZdGust
Opt edituri autohtone vor participa la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus, ediția a XXXII-a, printr-un stand comun organizat sub auspiciile Uniunii Editorilor din Republica Moldova. ARC, Cartier, Știința, Prut, Cartego, Iulian, Biblion și Gunivas își vor prezenta cele mai noi titluri între 3 și 7 decembrie. La standul editorilor basarabeni vor fi prezenți numeroși autori [...]
14:40
13:10
Obișnuiești să împarți patul cu animalul tău de companie? Există studii care susțin că somnul lângă o pisică este mult mai odihnitor decât în compania unui câine. De ce se întâmplă acest lucru și ce spun specialiștii? Unii oameni nu pot concepe să doarmă fără animalele lor de companie, în timp ce alții preferă să [...]
11:50
7 greșeli din bucătărie care îți pot crește colesterolul: Excesul de ulei și lipsa fibrelor, primele pe listă # ZdGust
Chiar și obiceiurile simple din bucătărie îți pot crește, fără să îți dai seama, nivelul colesterolului. De la excesul de ulei la evitarea fibrelor, iată, potrivit healthshots.com, șapte greșeli de zi cu zi, la care ar trebui să fii atent. Colesterolul nu este în totalitate rău! Corpul nostru are nevoie de el pentru a construi celule [...]
09:40
Dovleacul aduce în orice mic dejun o notă caldă, aromată și reconfortantă, iar această rețetă de baked oatmeal îl pune cu adevărat în valoare, notează All Recipes. Textura cremoasă a piureului de dovleac se combină perfect cu fulgii de ovăz, aromele de toamnă și dulceața siropului de arțar. Preparatul este sățios, ușor de făcut și ideal pentru [...]
26 noiembrie 2025
17:30
Parlamentul European cere reguli mai stricte pentru protejarea minorilor online: vârstă minimă de 16 ani pentru acces la rețelele sociale # ZdGust
Parlamentul European solicită măsuri ambițioase la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul online, inclusiv stabilirea unei limite de vârstă de 16 ani pentru accesarea platformelor digitale și interzicerea celor mai nocive practici care creează dependență. Recomandările sunt incluse într-un raport non-legislativ adoptat miercuri, 26 noiembrie, cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și [...]
17:00
9 greșeli frecvente în alimentația copiilor pe care le fac părinții și soluțiile sănătoase prin care le pot repara # ZdGust
Într-o epocă dominată de fast-food și marketing agresiv al produselor pline de zahăr, efortul de a crește copii cu obiceiuri alimentare sănătoase este o provocare constantă pentru părinți. Deși intențiile sunt cele mai bune din partea celor mari, micile erori zilnice pe care le pot face adulții în planificarea, porționarea și gestionarea comportamentului alimentar îi [...]
15:40
Transportul școlar va fi monitorizat printr-o platformă digitală pentru sporirea siguranței elevilor # ZdGust
Autobuzele școlare din Republica Moldova au fost echipate cu dispozitive GPS pentru a îmbunătăți siguranța elevilor și a eficientiza gestionarea transportului școlar. Acestea vor fi monitorizate în timp real printr-o platformă digitală accesibilă prin interfață web și aplicații mobile, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Noul sistem permite controlul consumului de combustibil, automatizarea foilor de [...]
