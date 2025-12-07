LIVE TEXT/ Explozii și întreruperi de energie au fost raportate în Kremenchuk, în timp ce Rusia lansează rachete și drone către centrul Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1382

14:30

O femeie de 49 de ani din R. Moldova, căutată internațional de autoritățile din Estonia pentru trafic de persoane, a fost depistată de polițiști la punctul de trecere a frontierei moldo-române „Costești-Stânca” pe 4 decembrie. Femeia s-a prezentat la control de la punctul de trecere a frontierei moldo-române „Costești-Stânca” ca pasageră într-un autoturism înmatriculat în...