Curtea Constituțională a respins contestarea lui Vasile Botnari privind neconstituționalitatea mai multor articole din Codul penal și Codul de procedură penală
Ziarul de Garda, 6 decembrie 2025 15:40
Sesizarea depusă de Vasile Botnari, găsit vinovat în 2020 de abuz de putere în cazul expulzării profesorilor turci din rețeaua liceelor „Orizont”, a fost considerată vineri, 5 decembrie, inadmisibilă de către Curtea Constituțională a R. Moldova. Decizia este definitivă. Botnari a contestat modul de aplicare a legii penale și a cerut verificarea constituționalității unor prevederi din...
• • •
Acum 30 minute
15:40
Acum 2 ore
14:50
UPDATE 14:50 Zelenski va fi luni la Londra pentru discuții cu premierul britanic Sir Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Cei patru vor discuta despre negocierile în desfășurare dintre oficialii americani și ucraineni, menite să ducă la un acord privind garantarea securității Ucrainei după război. Starmer a subliniat în repetate...
14:20
R. Moldova solicită ajutor energetic din România, după ce atacurile asupra Ucrainei au afectat sistemul energetic. Cetățenii sunt îndemnați la consum rațional # Ziarul de Garda
Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, „Moldelectrica”, anunță că, în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, în zona adiacentă R. Moldova a fost deconectat un grup energetic important. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină...
Acum 4 ore
13:40
Jurnalistele ZdG, Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu, premiate la Gala Champions of Change # Ziarul de Garda
Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu, jurnaliste de investigație la Ziarul de Gardă, au fost premiate în cadrul ediției a VII-a a Galei Champions of Change, organizată de Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova). Ele s-au numărat printre premianții anului 2025, care au fost distinși pentru „inițiative curajoase, proiecte inovatoare și oameni care, prin acțiunile...
13:40
REUTERS/ SUA vrea ca Europa să preia majoritatea capabilităților militare NATO până în 2027 # Ziarul de Garda
Statele Unite doresc ca Europa să preia majoritatea capacităților de apărare convențională ale NATO, de la informații până la rachete, până în anul 2027, le-au spus oficiali ai Pentagonului diplomaților reuniți la Washington în această săptămână, scrie Reuters. Potrivit publicației, mesajul a fost transmis la o reuniune desfășurată la Washington între responsabili ai Pentagonului pentru...
13:00
ZONA DE SECURITATE/ Ucraina a înghețat o parte din activele cofondatorului „Sheriff”, Victor Gușan. Este suspectat de legături cu industria militară rusă # Ziarul de Garda
Autoritățile ucrainene au înghețat o parte activele lui Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”, după ce procurorii au stabilit că firme afiliate acestuia ar fi furnizat bunuri și servicii pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse, scrie Zona de Securitate. Echipa Zona de Securitate a obșinut acces la decizia unui judecător de instrucție ucrainean, care a examinat...
12:40
Ce schimbări sunt necesare pentru a combate mai eficient traficul și consumul de droguri? # Ziarul de Garda
În ultima săptămână, Poliția a anunțat că a scos din circuit droguri în valoare de peste 20 de milioane de lei, descoperite în mai multe localități din țară. Lupta împotriva consumului de droguri are loc de foarte mult timp, însă în pofida încercărilor de a opri circulația substanțelor interzise în țară, acestea oricum sunt prezente...
12:20
Acuzații grave la o firmă de investiții imobiliare condusă de directorul „Pro Imobil Grup”. Vlad Musteață: „Nu sunt reținut și nu am nicio calitate în vreun dosar” # Ziarul de Garda
Firma de investiții imobiliare „North Bucharest Investments”, al cărei CEO este Vlad Musteață, directorul companiei „Pro Imobil Grup”, ar fi acuzată de crearea un circuit financiar prin care nu ar fi declarat în contabilitate sumele încasate de la cumpărătorii de apartamente și ar fi disimulat fonduri introduse în România din Republica Moldova, scrie presa din...
12:10
Acum 6 ore
11:50
UPDATE 11:40 Un nod feroviar din apropierea Kievului a fost atacat în timpul unui amplu bombardament rusesc cu drone și rachete, care a avariat depoul și vagoanele de tren, a anunțat sâmbătă compania feroviară de stat ucraineană Ukrzaliznytsia, scrie Reuters. Căile ferate nu au raportat victime în urma atacului din timpul nopții asupra orașului Fastiv....
11:20
Polițist de frontieră ajuns la spital după ce s-a împușcat accidental în timpul serviciului # Ziarul de Garda
Un polițist de frontieră a ajuns la spital, în seara de 5 decembrie, după ce s-a împușcat accidental cu arma din dotare, în timpul serviciului, la Sectorul Poliției de Frontieră „Lopatnic”, din nordul țării, anunță Poliția de Frontieră a R. Moldova. Incidentul s-a produs în jurul orei 21:30. Potrivit datelor preliminare, angajatul se îndepărtase pentru...
11:10
Pentru că legislația cu privire la comerțul neautorizat este imperfectă, persoanele cu venituri mici ajung să fie pedepsite cu cele mai mari amenzi prevăzute de Codul contravențional. Gheorghe Mogâldea are 74 de ani și locuiește în satul Zubrești, raionul Strășeni. Citește Ziarul de Gardă din momentul lansării acestuia, din 2004. Tot în acel an, a...
10:40
Parcul OrheiLand își încetează activitatea după sistarea finanțării anunțată de Ilan Șor. „OrheiLand va putea reveni în Moldova, unde nu vor exista Sandu și PAS” # Ziarul de Garda
Parcul de distracții OrheiLand din municipiul Orhei urmează să își înceteze activitatea, după ce fugarul Ilan Șor a anunțat sistarea finanțării așa-numitelor „proiecte sociale”. Informația a fost făcută publică de primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, care, pe 2 decembrie, și-a anunțat și demisia din funcție. „Proiectele sociale, care au devenit mândria întregii țări, nu mai...
Acum 8 ore
10:00
„Dezinformarea și manipularea informațiilor reprezintă una dintre cele mai mari vulnerabilități.” Provocările și lecțiile învățate de CEC # Ziarul de Garda
„Procesele electorale se confruntă astăzi cu provocări mult mai complexe decât în trecut. Dacă înainte principalele probleme țineau de logistică și administrare, acum cele mai mari riscuri sunt de natură informațională, financiară și de securitate”, constată Angelica Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale. Procesul electoral este una dintre cele mai importante părți ale unei democrații, reprezentând...
09:50
România și-a aflat posibila grupă la Campionatul Mondial din 2026, în cazul calificării la turneul final # Ziarul de Garda
Naționala României ar evolua în Grupa D, alături de gazdele din Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay, la Campionatul Mondial din 2026, în cazul în care va obține calificarea la turneul final, conform tragerii la sorți care a stabilit configurația grupelor pentru această ediție a Cupei Mondiale. Tragerea la sorți a avut loc într-un...
09:30
UPDATE 09:20 Noaptea, regiunile Kiev și Cernihiv au fost ținta unor atacuri masive cu drone și bombardamente ale forțelor ruse. În urma loviturilor, trei persoane au fost rănite, mai multe incendii au izbucnit, iar infrastructura a suferit distrugeri semnificative. În regiunea Kiev, raioanele Fastiv, Vișhorod și Bucea au fost supuse toată noaptea unui bombardament intens....
09:10
VIDEO/ Dronă plimbată cu remorca | Pensii și prestații sociale | Plahotniuc, pentru prima dată în instanță | Percheziții și anunțul lui Șor | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
O dronă rusească descoperită într-un sat din raionul Sîngerei a fost dezasamblată de un localnic. Vă spunem în această ediție ce declară autoritățile despre incident și cum a ajuns dispozitivul, la câteva zile după ce a fost găsit, în remorca unui motocultor. Tot astăzi vă prezentăm detalii despre ședința de judecată în care oligarhul Vladimir...
Acum 24 ore
22:00
UPDATE 22:00 Forțele ruse au atacat centrul districtului și patru comunități din districtul Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk, avariand opt case. Potrivit Ukrinform, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Vladyslav Haivanenko, a declarat acest lucru pe Facebook. Armata rusă a bombardat comunitățile Nikopol, Myrove, Pokrovske, Marhanets și Chervonohryhorivka cu artilerie grea și le-a atacat folosind drone...
21:10
Militarii de la o bază de submarine nucleare din Franța au deschis focul asupra dronelor care survolau obiectivul # Ziarul de Garda
Pușcași marini de la baza navală franceză din insula (Ile) Longue, în apropiere de portul Brest (nord-est), unde se află submarine nucleare capabile să lanseze rachete cu încărcătură atomică, au deschis focul joi seara, 4 decebrie, asupra a cinci drone suspecte care survolau obiectivul strategic într-un mod haotic, relatează vineri EFE, citat de Agerpres. Comandamentul...
20:20
Suedia va reduce ajutorul pentru dezvoltare către cinci țări și va redirecționa banii către Ucraina # Ziarul de Garda
Suedia va elimina treptat ajutorul pentru dezvoltare către cinci țări în următorii ani și va folosi banii pentru a crește sprijinul pentru Ucraina, a anunțat guvernul suedez vineri, 5 decembrie, potrivit Reuters. Țara nordică intenționează să elimine treptat ajutorul către Zimbabwe, Tanzania, Mozambic, Liberia și Bolivia, a declarat ministrul pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și...
19:50
UPDATE 19:40 Un grup de copii ucraineni cu vârste cuprinse între 2 și 17 ani s-au întors în Ucraina din teritoriile ocupate de Rusia din sudul regiunii Herson, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Prokudin pe 5 decembrie, potrivit presei din Ucraina. ONG-ul umanitar ucrainean Salvați Ucraina, care salvează copii de sub ocupația rusă, a raportat...
19:00
Fosta diplomată de rang înalt a UE, Federica Mogherini, demisionează din funcția de rectoră a Colegiului Europei în urma acuzațiilor de corupție # Ziarul de Garda
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE, Federica Mogherini, și-a anunțat joi, 4 decembrie, demisia din funcția de rectoră a Colegiului Europei, funcție pe care o deținea din luna mai 2020, în urma punerii sub acuzare într-un caz de corupție care implică fonduri UE și care afectează instituția, a cărei „integritate și corectitudine” a reiterat-o, scrie agenția...
18:10
DOC/ Scandal în mediul academic. Dispute între rectorii USM și UTM pe marginea inițiativei de acordare a dreptului la un mandat suplimentar pentru rectorii instituțiilor care au absorbit alte universități. Precizările MEC # Ziarul de Garda
Propunerea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) de a integra Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a generat discuții aprinse în spațiul public. Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, critică această inițiativă, care ar permite rectorului UTM să obțină un al treilea mandat, afirmând...
18:00
MAE a notificat Federația Rusă despre denunțarea acordului cultural. Când își va încheia activitatea Centrul Cultural Rus # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, pe 5 decembrie, că au fost încheiate toate procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului între Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. „Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a notificat...
17:40
Deputații urmează examineze în Parlament proiectele bugetului de stat, asigurărilor sociale și fondurilor asigurării de asistență medicală. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi # Ziarul de Garda
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025. Deputații vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. De asemenea, vor fi examinate proiectele...
17:20
UPDATE 17:10 Dronele ucrainene au lovit în noaptea trecută portul Temriuk din regiunea Krasnodar și rafinăria de petrol Sizran din regiunea Samara, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 5 decembrie. Statul Major a declarat că a desfășurat operațiunea pentru a „reduce potențialul militar și economic al agresorului rus”, în timp ce...
17:10
Fostul procuror general interimar, Dumitru Robu va fi cercetat disciplinar pentru presupuse „acte de răzbunare” față de un subaltern al său, procurorul Vladislav Căruceru # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în ședința din 4 decembrie a hotărât să inițieze o procedură disciplinară împotriva fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, care va fi cercetat de o comisie ad-hoc a CSP pentru presupuse „acte de răzbunare” față de un subaltern al său, procurorul Vladislav Căruceru. La fel, CSP a solicitat de la...
17:10
16:40
El Pais: Printre partenerii europeni ai Ucrainei se răspândește convingerea că Kievul ar putea fi nevoit să facă concesii teritoriale pentru a ajunge la pace # Ziarul de Garda
Printre partenerii europeni ai Ucrainei se răspândește convingerea că Kievul ar putea fi nevoit să facă concesii teritoriale pentru a ajunge la pace, relatează sursele El Pais. Publicația scrie această idee, deși nu a fost exprimată public, începe să fie discutată în cercurile diplomatice ca un „rău mai mic”. Potrivit El Pais, aceste sentimente au...
16:30
Platforma X, amendată cu 120 de milioane de euro de Comisia Europeană pentru lipsă de transparență # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a aplicat vineri, 5 decembrie, platformei X o amendă în valoare de 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA). Printre încălcări se numără designul înșelător al „semnului său de verificare albastru”, lipsa de transparență a registrului său de publicitate și...
16:10
MIDR a finalizat pregătirile pentru noul lot de proiecte „Europa este aproape”: 61 de primari au semnat contractele de finanțare # Ziarul de Garda
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a anunțat finalizarea pregătirilor pentru implementarea noului lot de 133 de proiecte aprobate prin Programul „Europa este aproape”, menite să modernizeze drumurile și infrastructura locală din Republica Moldova, Până în prezent, 61 de primari au semnat contractele de finanțare la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL). Lucrările...
Ieri
16:00
Scandalul diplomelor de rezidențiat de la USMF. Emil Ceban: „Nu sunt false, pun mâna în foc pentru acest lucru” # Ziarul de Garda
„Eu vreau să spun iarăși cu toată încrederea și responsabilitatea că diplomele nu sunt false”, a declarat ministrul Sănătății Emil Ceban, cu referire la scandalul diplomelor de rezidențiat eliberate unor medici care lucrează în România. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. „Eu vreau să spun iarăși, cu toată încrederea...
15:40
CNA anunță că a ridicat peste 5 milioane de lei după finalizarea perchezițiilor la direcția generală locativ comunală din Chișinău. Procurorii urmează să prezinte instanței demersurile de arestare preventivă a persoanelor reținute # Ziarul de Garda
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat despre ridicarea echivalentului a peste 5 milioane de lei după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice. Banii, în diferită valută, au fost depistați la domiciliile și birourile de serviciu ale unor agenți economici, precum și...
15:30
WSJ: SUA a adoptat o nouă strategie de securitate națională, care include respingerea extinderii NATO și restabilirea relațiilor cu Rusia # Ziarul de Garda
Administrația Trump intenționează să își schimbe abordarea privind asigurarea stabilității în Europa. În acest scop, SUA se pregătesc să se îndepărteze de principiile de bază în vigoare de la al Doilea Război Mondial, conform Strategiei de Securitate Națională. Aceste principii prevedeau garanții de securitate militară din partea SUA, scrie Wall Street Journal (WSJ). „Interesul fundamental...
15:20
15:20
La Chișinău se inaugurează pomul și Târgul de Crăciun. Ambuteiaje și străzi închise circulației în centrul capitalei. Când se dă startul sărbătorilor de iarnă în alte municipii? # Ziarul de Garda
Vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16.00, în centrul Chișinăului are loc inaugurarea pomului și a târgului de Crăciun. În acest context, a fost sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni – str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile...
14:50
UPDATE/ Poliția de Frontieră română declară că nu a făcut un control la autorcarul condus de un șofer, acuzat că încearcă să estorcheze 500 de euro de la un cetățean uzbec. „S-a plătit o sumă de bani pentru ca să mergem mai departe” # Ziarul de Garda
Un cetățean al Uzbekistanului, Asliddin Kamalov, care a primit în acest an azil politic în R. Moldova, fiind urmărit penal în țara de baștină pentru că aducea critici autorităților din Uzbekistan, acuză o companie de transport din R. Moldova și pe șoferul acesteia că ar încerca să‑l estorcheze de 500 de euro. Șoferul acuzat susține...
14:40
R. Moldova a făcut progrese importante în procesul de aderare la UE, constată membrii Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Membrii Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană au remarcat progresele înregistrate de țara noastră în procesul de aderare europeană și finalizarea procesului bilateral de screening într-un termen record, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament. „Se ia act de faptul că, în conformitate cu evaluarea Comisiei, Moldova a îndeplinit condițiile...
14:30
O cetățeană a R. Moldova, urmărită internațional de autoritățile estoniene pentru trafic de persoane, a fost reținută # Ziarul de Garda
O femeie de 49 de ani din R. Moldova, căutată internațional de autoritățile din Estonia pentru trafic de persoane, a fost depistată de polițiști la punctul de trecere a frontierei moldo-române „Costești-Stânca” pe 4 decembrie. Femeia s-a prezentat la control de la punctul de trecere a frontierei moldo-române „Costești-Stânca” ca pasageră într-un autoturism înmatriculat în...
14:20
Patru judecători, majoritatea foști conducători de instanțe, invitați la audieri pentru clarificarea unor dubii de integritate # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că va audia luni, 8 decembrie, și vineri, 12 decembrie, patru judecători. Aceștia au fost invitați să ofere clarificări cu privire la anumite dubii de integritate identificate în procesul de verificare. Vor fi audiați, conform calendarului și prevederilor legale aplicabile, următorii judecători care au deținut funcții de conducere în ultimii cinci ani,...
14:00
Un cetățean al R. Moldova, prins după ce a trecut înot Prutul. Bărbatul nu este la prima încercare # Ziarul de Garda
Un bărbat de 38 de ani din R. Moldova a fost depistat de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să intre ilegal în România, traversând înot râul Prut. Acesta nu este la prima tentativă de a intra ilegal în România, vrând să plece în Gemania. Incidentul a avut loc în noaptea de 4 decembrie,...
14:00
Educație, artă și parteneriate sustenabile. Rezultatele campaniei „Mai puțină risipă, mai mult bine” # Ziarul de Garda
Risipa de alimente este o problemă de actualitate cu impact social, economic și de mediu. În acest context, Banca de Alimente, cu sprijinul Kaufland Moldova, a desfășurat o serie de acțiuni integrate în cadrul ediției a VI-a a campaniei naționale „Mai puțină risipă, mai mult bine”. Proiectul a mobilizat școli, comunități, artiști și parteneri din...
13:50
O teză de doctor „cu fabricare de date” și „încălcări grave ale eticii academice”. Numele autorului și decizia instanței de judecată # Ziarul de Garda
În 2024, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educatie și Cercetare (ANACEC) a respins oferirea titlului științific de doctor pentru Constantin Gîdilica, deoarece teza acestuia „a fost fundamentată pe constatarea unor încălcări grave ale eticii academice în teza de doctorat respectivă, inclusiv fabricarea și falsificarea referințelor, citări eronate, invocarea unor autori și lucrări inexistente...
13:40
UPDATE 13:33 Președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au convenit vineri să extindă și să diversifice comerțul dincolo de petrol și apărare, în ciuda presiunilor occidentale asupra New Delhi de a reduce legăturile strânse pe care le are de zeci de ani cu Moscova, scrie Reuters. India, cel mai mare cumpărător mondial...
13:20
13:00
12:30
Taxe pentru coletele de pe Temu, Shein sau AliExpress: declarația prim-ministrului Alexandru Munteanu # Ziarul de Garda
Guvernul va introduce taxe pentru coletele comandate de pe platforme online precum Temu, Shein și AliExpress. Premierul Alexandru Munteanu a confirmat, pe 4 decembrie, la emisiunea „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV, că o inițiativă în acest sens este în discuții împreună cu Ministerul Finanțelor. „Da, noi discutăm acum cu Ministerul Finanțelor să reglementăm...
12:00
Bucureștenii își vor alege primarul general pe 7 decembrie. Topul candidaților favoriți în sondaje # Ziarul de Garda
Pe 7 decembrie vor avea loc alegeri pentru funcția de primar general al Municipiului București, rămasă vacantă după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României. Pe buletinul de vot figurează 17 candidați, însă sondajele îl indică pe primul loc în preferințele bucureștenilor Daniel Băluță (PSD), urmat la o distanță de aproximativ două...
11:50
Prim-ministrul Munteanu, întrebat de ce s-a întâlnit cu cei doi mitropoliți: „Eu personal nu sunt foarte credincios. Cred în principii și am mare respect pentru toți cei care au credință și se duc la biserică” # Ziarul de Garda
„Noi suntem agnostici. Eu personal nu sunt foarte credincios”, a afirmat prim-ministrul Alexandru Munteanu, fiind întrebat de ce „toți marii decidenți din R. Moldova, când ajung în funcții importante în stat, găsesc de cuviință să meargă pe la colonelul Cantarean (Nicolae Cantarean, numele de mirean al mitropolitului Chișinăului și al Întregii Moldove, n.r.), înaltpreasfințitul mitropolit,...
11:30
Trei tineri au fost condamnați la șapte ani de închisoare pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Apelul Procuraturii pentru părinți, profesori și comunitate # Ziarul de Garda
Trei tineri în vârstă de 21 și 25 de ani au fost condamnați la închisoare pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Potrivit probatoriului administrat, cei trei inculpați au acționat împreună cu alte persoane în curs de identificare, fiind implicați în procurarea, păstrarea și distribuirea ilegală de substanțe narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău,...
