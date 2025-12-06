/VIDEO/ Târgul de Crăciun, luat cu asalt în prima zi de deschidere: Cât timp va fi deschis iarmarocul din centrul Chișinăului
TV8, 6 decembrie 2025 21:50
/VIDEO/ Târgul de Crăciun, luat cu asalt în prima zi de deschidere: Cât timp va fi deschis iarmarocul din centrul Chișinăului
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
22:20
Acum 15 minute
22:10
Acum o oră
21:50
Acum 2 ore
20:50
20:50
Acum 4 ore
19:20
18:50
Acum 6 ore
18:20
17:50
17:20
Acum 8 ore
16:10
15:30
15:30
15:10
14:40
14:30
Acum 12 ore
14:10
13:40
13:30
13:10
12:40
12:10
11:40
11:10
10:10
09:50
Acum 24 ore
07:00
00:40
00:00
5 decembrie 2025
23:20
22:50
22:40
Ieri
22:10
21:40
21:10
20:40
20:10
19:10
18:40
18:20
17:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.