/VIDEO/ Ambuteiaje în Chișinău: Ion Ceban se laudă pe Facebook, dar șoferii au avut o zi plină de nervi

TV8, 5 decembrie 2025 18:20

/VIDEO/ Ambuteiaje în Chișinău: Ion Ceban se laudă pe Facebook, dar șoferii au avut o zi plină de nervi

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
18:20
/VIDEO/ Ambuteiaje în Chișinău: Ion Ceban se laudă pe Facebook, dar șoferii au avut o zi plină de nervi TV8
Acum o oră
17:50
/FOTO/ TV8, premiat la Gala Generozității 2025: Diploma acordată de CCF Moldova TV8
Acum 2 ore
17:30
/LIVE/ Start sărbătorilor de iarnă în Chișinău: Târgul și Bradul de Crăciun au fost inaugurate în PMAN TV8
17:20
/VIDEO/ Moscova, informată despre denunțarea Acordului privind Centrul rus de Cultură: Când va fi închis TV8
16:50
Lovitură la Hollywood: Netflix, gata să cumpere Warner Bros Discovery. Suma enormă a achiziției TV8
Acum 4 ore
16:20
/VIDEO/ Accident ca-n filme: Momentul în care un șofer a zburat cu mașina peste un sens giratoriu TV8
15:50
/VIDEO/ Armata din Moldova are mitraliere antidronă: Imagini de la tragerile cu armament modern TV8
15:20
/VIDEO/ „Ne-am bucurat toți”: Primele declarații ale mamei care a născut al 14-lea copil la 48 de ani TV8
14:50
Motorina coboară sub 20 de lei: Cât vor costa carburanții pe 6, 7 și 8 decembrie 2025 TV8
Acum 6 ore
14:30
/FOTO/ Maxim Caraion cucerește noi culmi: A devenit vicecampion mondial la sporturile cu role TV8
14:20
/VIDEO/ „Pescărușul” revine cu un nou episod la TV8: Provocări deocheate - sâmbătă, la ora 19:45 TV8
14:20
/VIDEO/ Ministrul Sănătății vrea un coleg de la USMF ca secretar de stat: „E de încredere” TV8
14:20
Educație, artă și parteneriate sustenabile. Rezultatele campaniei „Mai puțină risipă, mai mult bine” /P/ TV8
13:50
Pensii indexate în Moldova 2026: Cum vor fi împărțiți banii din bugetul asigurărilor sociale TV8
13:30
/PROMO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Pașcani: Ce speranțe au și cum văd viitorul - de la 20:00, doar la TV8 TV8
13:20
/VIDEO/ Explozii în Cecenia: Drone ucrainene au atacat un zgârie-nori din Groznîi City TV8
Acum 8 ore
12:30
/VIDEO/ Rețea de trafic de droguri în școlile din Chișinău: Patru tineri de la un colegiu sportiv, reținuți TV8
12:20
/VIDEO/ „Cine a mâncat Crăciunul?” Kaufland Moldova lansează un mini-serial de sărbători /P/ TV8
12:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1381: Moment crucial, drone în Cecenia și alertă pentru Zelenski. WSJ: Europa avertizează Kievul TV8
12:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1381: Moment crucial, dronă în Cecenia și alertă pentru Zelenski. WSJ: Europa avertizează Kievul TV8
11:50
„Cine a mâncat Crăciunul?”. Kaufland Moldova lansează un mini-serial de sărbători /P/ TV8
11:50
/VIDEO/ Bărbat găsit mort pe un câmp din Telenești: Două persoane, inclusiv un minor, au fost reținute TV8
11:30
Veste proastă pentru fumători: Care va fi prețul minim al unui pachet în 2026 TV8
11:30
/FOTO/ „500 Internal Server Error”: Pană masivă de Internet din cauza Cloudflare. Multe site-uri au picat TV8
11:00
Boicot la Eurovision 2026: Patru țări se retrag din concurs, fiindcă Israelul participă TV8
Acum 12 ore
10:30
/VIDEO/ Robot polițist cu inteligență artificială în China: Cum s-a descurcat într-o intersecție TV8
10:20
OrheiLand se închide din lipsă de finanțare: Anunțul, făcut după ce Ilan Șor a stopat „proiectele sociale” TV8
10:00
/VIDEO/ Responsabilul de lupta antidrog, demis. Cifrele alarmante prezentate de ministrul Sănătății TV8
09:50
SUA ridică parțial sancțiunile impuse gigantului rus Lukoil: Până când sunt suspendate TV8
09:10
/VIDEO/ Culoarea anului 2026: Cloud Dancer - o șoaptă de calm și pace într-o lume zgomotoasă TV8
08:40
/VIDEO/ Va deveni Moldova membră UE până în 2030? Răspunsul noii ambasadoare UE, Iwona Piorko TV8
08:10
/VIDEO/ Presupusa fiică a lui Putin, filmată de un jurnalist ucrainean la Paris: Cum a reacționat când i-a cerut să oprească războiul TV8
08:00
/VIDEO/ Ambasadoarea UE la Chișinău: „Moldova are încă un drum lung de parcurs în domeniul justiției” TV8
08:00
/METEO/ Vremea azi, 5 decembrie 2025: Zi fără precipitații. Care vor fi temperaturile maxime TV8
07:40
Horoscop 5 decembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii fac primul pas, Racii își protejează sufletul, iar Leii cer atenție TV8
07:10
/METEO/ Vremea azi, 5 decembrie 2025: Timp fără precipitații. Care vor fi temperaturile maxime TV8
Acum 24 ore
23:30
Victorie categorică pentru Real Madrid pe terenul lui Bilbao: Kylian Mbappe, omul meciului pentru „galactici” TV8
23:20
/VIDEO/ Emil Ceban despre scandalul diplomelor de rezidențiat: „Pun mâna în foc că nu sunt false” TV8
23:00
/VIDEO/ Scaner de ultimă generație la vama Tudora: Poate verifica mașinile fără a le deschide TV8
22:30
/VIDEO/ Federica Mogherini demisionează de la conducerea Colegiului Europei: E suspectată de fraudă cu fonduri UE TV8
22:30
/VIDEO/ Putin insistă să ajungă lângă Moldova. Macron: Trump e pe cale să trădeze Ucraina TV8
22:00
/VIDEO/ Amabasadoarea UE la Chișinău: „Moldova are încă un drum lung de parcurs în domeniul justiției” TV8
21:40
/VIDEO/ „Cutia Neagră”: Interviu exclusiv cu ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko TV8
21:10
Comisia Vetting a decis: Sergiu Stratan, declarat integru, iar Sofia Ghidirim și Radu Țurcanu nu au trecut verificările TV8
21:00
/VIDEO/ Șor, trădat de Plahotniuc? Avocații au adus la judecată probe împotriva fugarului TV8
21:00
/VIDEO/ „Am lucrat toate verile să mă îmbrac”: Întrebarea la care ministrul Sănătății, Emil Ceban, a lăcrimat la TV8 TV8
20:30
/VIDEO/ Alerta lui Macron: SUA sunt pe cale să trădeze Ucraina, în timp ce Putin insistă să ocupe teritorii TV8
20:10
/LIVE/ Ministrul Sănătății și ambasadoarea UE la Chișinău, invitați la „Cutia Neagră”: De la 20:00, la TV8 TV8
19:40
/VIDEO/ Guvernul vrea să taie salariile grase: Când vor fi reduse lefurile unor șefi de agenții TV8
19:10
/DOC/ Fostul deputat Adrian Albu, prins cu avere nejustificată de circa 900.000 de lei: Cum se justifică TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.