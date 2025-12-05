/VIDEO/ Covor roșu pentru Putin la New Delhi: India sfidează presiunile SUA și pariază pe combustibil rusesc
TV8, 6 decembrie 2025 00:00
/VIDEO/ Covor roșu pentru Putin la New Delhi: India sfidează presiunile SUA și pariază pe combustibil rusesc
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
00:00
Acum 2 ore
23:20
22:50
22:40
Acum 4 ore
22:10
21:40
21:10
20:40
Acum 6 ore
20:10
19:10
18:40
Acum 8 ore
18:20
17:30
17:20
16:50
Acum 12 ore
16:20
15:50
15:20
14:30
14:20
14:20
14:20
13:50
13:30
12:30
12:20
12:20
12:00
11:50
11:30
Acum 24 ore
10:30
10:20
10:00
09:10
08:40
08:10
08:00
08:00
07:40
07:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.