Explozii în Groznîi. Un zgârie nori, lovit în plin de un atac cu dronă atribuit Ucrainei. Ramzan Kadîrov promite răzbunare

Explozii în Groznîi. Un zgârie nori, lovit în plin de un atac cu dronă atribuit Ucrainei. Ramzan Kadîrov promite răzbunare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8