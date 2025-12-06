Un petrolier avariat de dronele ucrainene, scos din apele teritoriale ale Bulgariei: Cu ce acuzații vine Sofia

TV8, 6 decembrie 2025 18:50

Un petrolier avariat de dronele ucrainene, scos din apele teritoriale ale Bulgariei: Cu ce acuzații vine Sofia

Acum 30 minute
18:50
Un petrolier avariat de dronele ucrainene, scos din apele teritoriale ale Bulgariei: Cu ce acuzații vine Sofia TV8
Acum o oră
18:20
Criză de gelozie la Slobozia? O femeie ar fi distrus cu un ciocan casa în care locuia cu soțul TV8
Acum 2 ore
17:50
/VIDEO/ Ultimul episod „Pescărușul” la TV8: Cine va câștiga 40.000 de lei - află astăzi, la ora 19:45 TV8
17:20
/VIDEO/ Meduze pe valuri în Marea Neagră: Explicația fenomenului din decembrie pe litoral TV8
Acum 4 ore
16:10
/VIDEO/ Ambasadoarea UE, la TV8: Moldova nu este doar beneficiar, ci și furnizor de securitate TV8
15:30
/PROMO/ Secretul viceprimarului Irina Gutnic pentru o viață de VIP - duminică, de la 19:45, la Cutia Neagră PLUS TV8
15:30
/VIDEO/ Brazi de Crăciun pentru toate buzunarele: Prețurile din 2025 și ce aleg moldovenii TV8
Acum 6 ore
15:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1382: Pericol de blackout în Moldova. Rusia atacă masiv Kievul, iar Medvedev îl ironizează pe Macron TV8
15:00
Lupte pe granița Pakistan – Afganistan: Cel puțin patru oameni au fost uciși TV8
14:40
Război în Ucraina, ziua 1832: Pericol de blackout în Moldova. Rusia lovește masiv Kievul cu rachete și drone TV8
14:30
/ULTIMA ORĂ/ Moldova riscă să rămână fără lumină după un atac al Rusiei în Ucraina: Apelul Moldelectrica TV8
14:10
A lipsit o lună de acasă și și-ar fi găsit bunurile la vecină: O femeie din Rîbnița, bănuită de triplu furt TV8
13:40
Americanii și ucrainenii intră în a treia zi a negocierilor de la Miami. Mesajul Departamentului de Stat TV8
13:30
/VIDEO/ Lidera ALDE acuză primarul de Sîngerei de „apucături plahotniuciste”. Arcadie Covaliov: „Regimul meu de lucru e 24/7” TV8
Acum 8 ore
13:10
/VIDEO/ Intervenții estetice ilegale în saloane: Ministrul Emil Ceban promite două măsuri urgente TV8
12:40
Decembrie îi adună mai aproape: Seniorii din Chișinău își dau întâlnire la un nou „Dialog între generații” TV8
12:10
Lidera ALDE acuză primarul de Sîngerei de „apucături plahotniuciste”. Arcadie Covaliov: „Regimul meu de lucru e 24/7” TV8
11:40
/VIDEO/ Scutul de protecție de la Cernobîl a fost avariat de o lovitură cu dronă: „Refacerea completă este esențială” TV8
Acum 12 ore
11:10
Târg de Crăciun, Cămara Fest sau Cristmas Village: Ce iarmaroace de sărbători sunt organizate în acest weekend, la Chișinău TV8
10:40
Schimbări în orar: O rută de autobuze va circula după un grafic modificat TV8
10:10
Război în Ucraina, ziua 1832: Rusia lovește Kievul cu rachete și drone. Trei civili răniți, gara din Fastiv devastată TV8
09:50
Horoscop 6 decembrie 2025 de la ChatGPT: Claritate în viața Balanțelor, Peștii au noroc în dragoste. Scorpionii sunt misterioși TV8
09:40
Incident la serviciu: Un polițist de frontieră a fost rănit cu arma din dotare TV8
09:10
/METEO/ Vremea azi, 6 decembrie 2025: Timp stabil și cer acoperit de nori TV8
07:00
/INFOGRAFIC/ Record absolut: TV8.md este cel mai citit site de știri din Moldova. Vă mulțumim! TV8
Acum 24 ore
00:40
Debut cu dreptul: Biatlonista Alina Stremous a cucerit argintul în etapa inaugurală a Cupei IBU TV8
00:00
/VIDEO/ Covor roșu pentru Putin la New Delhi: India sfidează presiunile SUA și pariază pe combustibil rusesc TV8
5 decembrie 2025
23:20
/VIDEO/ Cel mai mare centru de inginerie din Moldova, inaugurat la Bălți: TechZone poate stimula investițiile cu 50% TV8
22:50
/VIDEO/ Mizele audierii martorilor propuși de Vladimir Plahotniuc. Ilian Cașu: „Crimele au fost comise în haită” TV8
22:40
Campionatul Mondial de fotbal din 2026: S-au stabilit grupele turneului final. Donald Trump, prezent la eveniment TV8
22:20
Alegeri duminică, la București: Locuitorii capitalei române își vor alege noul primar TV8
22:10
/VIDEO/ „Monumente de corupție electorală”: Care ar putea fi soarta parcurilor OrheiLand și GagauziyaLand TV8
21:40
/VIDEO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Pașcani: Ce speranțe au și cum văd viitorul TV8
21:40
/VIDEO/ Moldova cere loc la masa UE: Bruxelles-ul decide în două săptămâni dacă deschide negocierile TV8
21:10
/VIDEO/ Bloc din Durlești, lăsat fără lumină și fără canalizare iarna: Autoritățile au plecat fără soluții TV8
20:40
„Un adevărat miracol”: 18 copii ucraineni au fost întorși acasă din teritoriile ocupate de Rusia TV8
20:10
/LIVE/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Pașcani: Ce speranțe au și cum văd viitorul - de la 20:00, doar la TV8 TV8
19:40
Ruptură la Dacia Buiucani: Viorel Frunză pleacă de la echipă TV8
Ieri
19:10
/VIDEO/ Dmitri Constantinov, trimis în judecată: Câți ani de pușcărie riscă ex-șeful Adunării Populare a Găgăuziei TV8
18:40
/VIDEO/ Încă o ședință eșuată la CMC: PAS și PSRM au boicotat și nu s-au prezentat în sala de ședințe TV8
18:20
/VIDEO/ Ambuteiaje în Chișinău: Ion Ceban se laudă pe Facebook, dar șoferii au avut o zi plină de nervi TV8
17:50
/FOTO/ TV8, premiat la Gala Generozității 2025: Diploma acordată de CCF Moldova TV8
17:30
/LIVE/ Start sărbătorilor de iarnă în Chișinău: Târgul și Bradul de Crăciun au fost inaugurate în PMAN TV8
17:20
/VIDEO/ Moscova, informată despre denunțarea Acordului privind Centrul rus de Cultură: Când va fi închis TV8
16:50
Lovitură la Hollywood: Netflix, gata să cumpere Warner Bros Discovery. Suma enormă a achiziției TV8
16:20
/VIDEO/ Accident ca-n filme: Momentul în care un șofer a zburat cu mașina peste un sens giratoriu TV8
15:50
/VIDEO/ Armata din Moldova are mitraliere antidronă: Imagini de la tragerile cu armament modern TV8
15:20
/VIDEO/ „Ne-am bucurat toți”: Primele declarații ale mamei care a născut al 14-lea copil la 48 de ani TV8
14:50
Motorina coboară sub 20 de lei: Cât vor costa carburanții pe 6, 7 și 8 decembrie 2025 TV8
14:30
/FOTO/ Maxim Caraion cucerește noi culmi: A devenit vicecampion mondial la sporturile cu role TV8
