/VIDEO/ Bloc din Durlești, lăsat fără lumină și fără canalizare iarna: Autoritățile au plecat fără soluții

/VIDEO/ Bloc din Durlești, lăsat fără lumină și fără canalizare iarna: Autoritățile au plecat fără soluții

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8