/VIDEO/ Ambasadoarea UE, la TV8: Moldova nu este doar beneficiar, ci și furnizor de securitate
TV8, 6 decembrie 2025 16:10
/VIDEO/ Ambasadoarea UE, la TV8: Moldova nu este doar beneficiar, ci și furnizor de securitate
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
16:10
Acum 2 ore
15:30
15:30
15:10
14:40
Acum 4 ore
14:30
14:10
13:40
13:30
13:10
12:40
Acum 6 ore
12:10
11:40
11:10
Acum 8 ore
10:10
09:50
Acum 12 ore
07:00
Acum 24 ore
00:40
00:00
5 decembrie 2025
23:20
22:50
22:40
22:10
21:40
21:10
20:40
20:10
19:10
18:40
18:20
17:30
17:20
16:50
Ieri
16:20
15:50
15:20
14:30
14:20
14:20
14:20
13:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.