Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump

15:30

O dronă ucraineană a lovit o clădire înaltă din centrul Ceceniei în dimineața zilei de vineri, provocând o explozie puternică care a distrus mai multe etaje ale uneia dintre cele mai emblematice clădiri din regiune. Imaginile de la fața locului au arătat că explozia a avut loc în zona etajului 28 și a distrus fațada clădirii pe mai multe niveluri. Canalul ucrainean de monitorizare „Exilenova+” a remarcat că turnul de birouri se află lângă sediul FSB din Cecenia, care ar fi putut fi ținta inițială înainte ca drona să fie deviată, posibil, de bruiajul rus, scriu Kyiv Post și The Moscow Times, potrivit hotnews.ro.