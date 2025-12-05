Zaharova acuză noi implicări ale unor români și moldoveni în atacuri cu drone în Ucraina: „Persoanele responsabile vor fi trase la răspundere”
UNIMEDIA, 5 decembrie 2025 19:40
Rusia, reprezentată de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa unor cetățeni români și moldoveni care luptă în Ucraina. Declarațiile, făcute în cadrul unui briefing susținut joi la Sankt Petersburg, au fost publicate și în limba română pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București, scrie adevărul.ro.
• • •
Acum 5 minute
20:10
Premierul Alexandru Munteanu, detalii despre discuțiile cu misiunea FMI: Reforme pentru dezvoltarea economică a Moldovei, pe agendă # UNIMEDIA
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării noastre au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Experții FMI se vor afla în Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie, pentru a analiza evoluțiile recente din economie, perspectivele și riscurile la nivel macroeconomic.
Acum o oră
19:40
Zaharova acuză noi implicări ale unor români și moldoveni în atacuri cu drone în Ucraina: „Persoanele responsabile vor fi trase la răspundere” # UNIMEDIA
19:40
Dmitri Torner: Prima medalie pentru Moldova în acest sezon: Felicitări, Alina Stremous. Felicitări, Moldova! # UNIMEDIA
Dmitri Torner, președintele Federației de Biatlon și președintele Asociaţiei Sporturilor de Iarnă din Republica Moldova, a anunțat că este o „zi importantă pentru biatlonul din Republica Moldova – Alina Stremous, mândria noastră, a cucerit medalia de argint în proba sprint de 7,5 km în cadrul primei etape a Cupei Uniunii Internaţionale a Biatloniştilor, care a avut loc în Austria”.
19:20
„A intrat într-o apă de două ori”: Un moldovean, prins din nou traversând înot Prutul, în speranța că va ajunge în Germania # UNIMEDIA
Un moldovean de 38 de ani, a fost depistat de polițiștii de frontieră români, din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tomești, în timp ce încerca să intre ilegal pe teritoriul țării vecine, cu intenția de a ajunge ulterior în Germania.
Acum 2 ore
19:00
Lituania va declara stare de urgenţă din cauza provocărilor venite din Belarus: De ce s-au închis aeroporturile din Vilnius şi Kaunas # UNIMEDIA
Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunţat vineri că ţara sa va declara „stare de urgenţă naţională” din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate din Belarus, scrie digi24.ro.
18:40
(video) Capitala, în blocaj după ce PMAN a fost închisă pentru a da start sărbătorilor de iarnă: Mașinile circulă bară la bară # UNIMEDIA
Inaugurarea pomului de Crăciun a pus pe stop circulația în centrul capitalei. Șoferii sunt nevoiți să stea în ambuteiaje kilometrice și să circule bară la bară.
18:40
A scos portofelul, în loc de pașaport: Un ucrainean a vrut să mituiască un polițist de frontieră,ca să intre în Moldova # UNIMEDIA
Un cetățean ucrainean în vârstă de 61 de ani a încercat să mituiască un polițist de frontieră pentru a facilita trecerea frontierei de stat, potrivit unui comunicat oficial. Polițistul a refuzat banii și a raportat imediat incidentul.
Acum 4 ore
18:10
În 2025, pacea a fost amenințată de noi conflicte militare, de intensificarea tensiunilor sociale și de o degradare a siguranței economice, scrie antena3. Republica Moldova a coborât două locuri în clasamentul general al IPG din 2025, ajungând pe poziția 66.
17:40
(live) Centrul capitalei, cuprins de magia sărbătorilor de iarnă: Pomul de Crăciun și-a aprins luminițele # UNIMEDIA
Bradul de Crăciun din centrul capitalei își aprinde astăzi luminițele. Sute de oameni s-au adunat pentru a simți din plin feeria sărbătorilor de iarnă, iar copiii în glas îl strigă pe Moș Crăciun. Urmărește live pe UNIMEDIA.
17:40
17:20
(live) Centrul capitalei, cuprins de magia sărbătorilor de iarnă: Sute de copii îl așteaptă pe Moș Crăciun # UNIMEDIA
Bradul de Crăciun din centrul capitalei își aprinde astăzi luminițele. Sute de oameni s-au adunat pentru a simți din plin feeria sărbătorilor de iarnă, iar copiii în glas îl strigă pe Moș Crăciun. Urmărește live pe UNIMEDIA.
17:10
Căutată pentru trafic de persoane, reținută la frontieră: O femeie care a impus o moldoveancă să cerșească în Estonia, încătușată în România # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca (ITPF Iași) au depistat o femeie din Republica Moldova, căutată internațional pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane.
17:00
Irlanda oferă până la 84.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate, într-un program național de revitalizare ce sprijină renovarea locuințelor abandonate și repopularea comunităților aflate în declin. Schema este o extindere a unui program existent în Irlanda continentală, care a urmat exemplele Italiei și Spaniei, pentru repopularea satelor montane abandonate, scrie libertatea.ro.
17:00
(video) „Tâgâdâm pâș-pâș” revine în varianta de Crăciun: Cum sună piesa, care a făcut furori pe TikTok și Instagram, în variantă festivă # UNIMEDIA
Hitul care a cucerit TikTok și Instagram revine într-o versiune specială de Crăciun! „Tâgâdâm pâș‑pâș”, melodia jucăușă, care a devenit virală pe rețele, primește acum o reinterpretare festivă, cu accente de sărbătoare, potrivit protv.ro.
16:40
(video) Doi tineri au fost reținuți în flagrant, când plasau droguri în ascunzișuri din capitală: Marijuana de peste 70.000 de lei, ridicată de polițiști, la percheziții # UNIMEDIA
Doi tineri de 19 și 20 de ani, din Chișinău, au fost reținuți în flagrant de polițiștii Inspectoratului de la Botanica, în momentul în care plasau droguri în ascunzișuri din capitalǎ.
16:20
Peste 5.000.000 lei, ridicate de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău: Procurorii urmează să înainteze învinuirile celor 7 reținuți # UNIMEDIA
Peste 5 milioane de lei au fost ridicate de Centrul Național Anticorupție, după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice, la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău.
Acum 6 ore
16:00
(video) A zburat ca o rachetă peste sensul giratoriu: Imagini incredibile de la un accident din Oradea. Ce s-a întâmplat cu șoferul # UNIMEDIA
Un șofer aflat la volanul unui Mercedes a provocat un accident spectaculos într-o intersecție din Bihor, după ce a „zburat”, la propriu, peste un sens giratoriu și peste două autoturisme care urmau să intre în rond. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care mașina, condusă cu viteză mult peste limita legală, a tăiat rondul și s-a ridicat de pe carosabil, trecând ca un proiectil peste cele două vehicule aflate în față, scrie presa română.
15:30
(video) Explozii în Groznîi: Un zgârie nori, mândria Ceceniei lui Kadîrov, lovit în plin de un atac atribuit Ucrainei. Clădirea, aproape de locuința liderului cecen # UNIMEDIA
O dronă ucraineană a lovit o clădire înaltă din centrul Ceceniei în dimineața zilei de vineri, provocând o explozie puternică care a distrus mai multe etaje ale uneia dintre cele mai emblematice clădiri din regiune. Imaginile de la fața locului au arătat că explozia a avut loc în zona etajului 28 și a distrus fațada clădirii pe mai multe niveluri. Canalul ucrainean de monitorizare „Exilenova+” a remarcat că turnul de birouri se află lângă sediul FSB din Cecenia, care ar fi putut fi ținta inițială înainte ca drona să fie deviată, posibil, de bruiajul rus, scriu Kyiv Post și The Moscow Times, potrivit hotnews.ro.
15:30
Divorțul de 730 de milioane de dolari care a cutremurat Dubaiul: Cum a evadat prințesa Haya dintr-o căsătorie abuzivă # UNIMEDIA
În 2019, prințesa Haya bint Hussein a Iordaniei a făcut furori în întreaga lume, după ce a fugit din Dubai cu cei doi copii ai săi, declanșând unul dintre cele mai mediatizate divorțuri regale din istorie, relatează Can Can.
15:20
(video) Mascați Fulger, în misiune: Momentul în care asaltează o clădire și „salvează un polițist luat ostatic de bandiți” # UNIMEDIA
Asaltare de clădiri, împușcături și salvarea polițiștilor luați ostatici. Mascații de la Fulger au făcut o demonstrație de forță astăzi, cu prilejul sărbătorii Brigății cu destinație specială, care împlinește 34 de ani de la creare. Oficialii și oaspeții prezenți la eveniment au avut prilejul să admire măiestria ofițerilor.
15:20
Hai la brad! Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă, în mai puțin de o oră, în PMAN # UNIMEDIA
În mai puțin de o oră, Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Primăria capitalei invită cetățenii să ia parte la deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun și la lansarea Pomului de Crăciun. Evenimentul va începe cu ora 16:00 în Piața Marii Adunări Naționale.
15:10
(video) Imagini îngrijorătoare cu milionarul Gianluca Vacchi. Fanii se tem că ascunde o boală gravă # UNIMEDIA
Milionarul italian Gianluca Vacchi (58 de ani) a postat zilele acestea, pe rețelele sociale, un videoclip cu descrierea „înapoi în Italia” care i-a făcut pe internauți să se declare îngrijorați de starea sa de sănătate, scrie cancan.ro.
15:10
Săptămâna CEFTA 2025 s-a încheiat la Pristina, după trei zile de dialog la nivel înalt, discuții conduse de experți și schimburi de idei orientate spre viitor. Miniștri, oficiali de rang înalt, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai sectorului privat, ai organizațiilor regionale și alți parteneri, precum și studenți s-au reunit sub tema din acest an: „Comerț împreună, spre Europa.”
15:00
(video) Masa rotundă: Abordări moderne în prevenirea și tratamentul adicțiilor, reducerea riscurilor și reinserția socială # UNIMEDIA
În Republica Moldova, consumul de droguri, alcool și tutun crește îngrijorător, iar cel mai afectat grup sunt minorii și adolescenții. Specialiștii avertizează că fenomenul se extinde rapid și devine tot mai complex, din cauza apariției substanțelor noi, dar și a lipsei unei strategii naționale de prevenire. Subiectul a fost discutat în cadrul mesei rotunde „Abordare modernă a adicțiilor”, organizată la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, scrie realitatea.md
15:00
Ion Ceban, ironic despre proiectul care limitează discursurile deputaților la ședințe: Ar trebui analizat și pentru CMC, unde cei din PAS rup tribuna și nu au limită la minciuni # UNIMEDIA
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a criticat proiectul de lege inițiat de deputații PAS, care limitează luările de cuvânt în Parlament, avertizând că restricțiile ar putea transforma Legislativul într-o „mașinărie de vot”. „Ar putea fi analizat și luat ca exemplu și pentru CMC, unde cei din PAS rup tribuna pe rând și nu au nicio limită când vine vorba de minciuni și blocaje politice în detrimentul oamenilor”, a scris ironic edilul.
14:50
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găguzia, riscă 13 ani de închisoare: Când va fi pronunțată sentința # UNIMEDIA
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru fostul Dmitri Constantinov, preşedinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia. Sentinţa va fi pronunţată la sfârşitul lunii decembrie de către magistraţii Judecătoriei Comrat, scrie tvr.md.
14:50
Ce avere are Andrea Bocelli. Suma uriașă câștigată de tenorul italian în 30 de ani de carieră # UNIMEDIA
Andrea Bocelli, una dintre cele mai inconfundabile voci ale lumii, a reușit să ducă muzica clasică dincolo de granițe, genuri și generații. Artistul italian este considerat un fenomen global, un tenor capabil să aducă opera în topurile pop și să transforme fiecare concert într-un eveniment memorabil, iar succesul său se reflectă, evident, și într-o avere consistentă, scrie profm.ro.
14:40
Zvonistica tot mai aproape de adevăr: Fostul deputat PAS, Vitali Gavrouc, în etapa de finală pentru șefia liceului Rahmaninov. Cine e contracandidatul său # UNIMEDIA
Ministerul Educaţiei și Cercetării a publicat lista candidaților care au promovat etapa a doua a concursului, evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale, pentru funcția de director al Liceului Republican „Serghei Rahmaninov” din Chișinău. Au trecut această etapă Liubov Goldenberg și Vitali Gavrouc.
14:30
Cartierul “Satul German” a încheiat recent campania de înverzire din această toamnă și anunță că, până în prezent, a investit peste 8 milioane de lei în amenajarea spațiilor verzi. Bugetul a fost direcționat către plantarea de arbori, arbuști decorativi, gazon și alte specii verzi de calitate superioară, care se adaptează ușor mediului local.
14:20
În ajunul sărbătorilor de iarnă, Kaufland Moldova vine cu o premieră în mediul digital: lansarea unui mini-serial comic - „Cine a mâncat Crăciunul?”. Un proiect filmat în stil mockumentary, aduce în prim plan o familie care se transformă, peste noapte, în „echipa de anchetă”.
14:20
Partidul Nostru propune cel mai mare program de investiții în sport și tineret din ultimii 15 ani # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a prezentat în Parlament inițiativa prin care 5% din accizele colectate din alcool și tutun vor fi redirecționate direct către programe pentru sport și tineret – una dintre cele mai ample propuneri dezvoltarea sportului și tineretului.
Acum 8 ore
14:10
Casa Albă a publicat joi, în mare taină, Noua Strategie de Securitate Națională a președintelui Donald Trump, un document care conține analize dure la adresa Europei și pune accent pe relația cu Rusia, acordând mai puțină atenție Orientului Mijlociu și Africii, scrie adevarul.ro.
14:10
14:00
(foto) A ieșit de acasă în plină noapte și nu s-a mai întors: O tânără de 26 de ani, căutată după ce a dispărut acum două zile # UNIMEDIA
O femeie de 26 de ani este căutată cu disperare de familie și poliție, după ce a plecat de acasă, în noaptea de 3 decembrie, și nu s-a mai întors.
14:00
UE a amendat platforma „X” a lui Elon Musk cu peste 100 de milioane de euro. Cum a încercat să intervină vicepreședintele JD Vance # UNIMEDIA
Platforma de social media „X” deținută de miliardarul Elon Musk a fost amendată vineri de autoritățile europene de reglementare în domeniul tehnologiei cu 120 de milioane de euro (140 de milioane de dolari) pentru încălcarea regulilor UE privind conținutul online – prima sancțiune în baza unei legislații de referință, care va atrage probabil nemulțumirea guvernului american, scrie Reuters, citată de hotnews.ro.
13:50
Atenție, șoferi! Prețul motorinei coboară sub 20 de lei per litru, în weekend: Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noile prețuri plafon pentru perioada 6-8 decembrie 2025. Potrivit datelor, benzina se ieftinește cu 1 bănuț, în timp ce prețul motorinei scade cu 18 bani per litru.
13:50
(video) „Vei avea probleme”. Viitorii „edili”, foștii „dușmani” la sala de forță. Cristi Cebotari: Vreau să fiu primar de Chișinău. Emilian Crețu: Voi ieși în rochie sexy, primărița de Orhei # UNIMEDIA
Influencerul Cristian Cebotari și actorul Emilian Crețu par să fi lăsat în urmă tensiunile apărute la un festival muzical, unde au avut unele neînțelegeri privind lista de artiști. Cei doi s-au reîntâlnit la sala de sport și au glumit că, într-o bună zi, ar putea ajunge primari - unul la Orhei, celălalt la Chișinău.
13:40
„Un instrument de disciplinare politică”. Adela Raileanu critică modificările PAS pentru ședințele Parlamentului: Încearcă să controleze nu doar votul, ci și vocea deputaților # UNIMEDIA
Deputata Adela Raileanu a declarat că majoritatea parlamentară PAS ar încerca să reducă la tăcere deputații prin modificările propuse în procedurile de desfășurare a ședințelor Parlamentului. „Nu este un regulament. Este un instrument de disciplinare politică, prin care PAS încearcă să controleze nu doar votul, ci și vocea fiecărui deputat”, ascris parlamentara.
13:40
Acuzații grave la Mondialul de handbal. Duelul Serbia-Feroe s-a încheiat cu plângere la IHF, după două erori masive: „Au influențat direct rezultatul” # UNIMEDIA
Partida dintre Serbia și Insulele Feroe, încheiată 31-31 în a doua rundă a grupelor principale la Campionatul Mondial de handbal feminin, a provocat reacții controversate la nivelul delegației sârbe, care a depus o contestație oficială la IHF vizând arbitrajul brigăzii rivale, scrie adevarul.ro.
13:20
(video) „Avem și noi copii, vin sărbătorile, vrem salariu”. O funcționară, către PAS, care a lipsit de la ședința CMC: Venim aici a 3-a zi, ca niște cățeluși # UNIMEDIA
Ședințele Consiliului Municipal Chișinău (CMC) continuă în atmosferă tensionată. Blocajul prelungit al întrunirilor i-a adus la limita răbdării pe funcționarii mai multor întreprinderi din capitală, care, pentru a treia zi consecutiv, cer consilierilor PAS să revină în sală și să deblocheze votarea salariilor și primelor de sfârșit de an, acuzându-i că îi ignoră complet. „Ne simțim ca niște cățeluși. Vă rog, veniți să ne vedeți și să ne auziți. Avem copii, vin sărbătorile”, a declarat o salariată la tribuna CMC.
13:10
13:10
(video) Viorel Cernăuțeanu, în ținută de gală, zâmbind la ceremonia mascaților Fulger: Aprecieri pentru ceea ce sunteți și faceți # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a participat, astăzi, la ceremonia dedicată aniversării a 34 de ani de la crearea Brigăzii cu Destinație Specială Fulger. În uniformă de sărbătoare, chestorul șef le-a mulțumit mascaților pentru munca pe care o fac și le-a urat succes și dedicație.
13:00
12:50
Cine și cât vorbește, dar și când anume se votează: PAS vrea să schimbe regulile din Parlament - propune „ora votului” și restricții la cuvântările deputaților # UNIMEDIA
Un proiect de modificare a Regulamentului Parlamentului, înregistrat de majoritatea parlamentară PAS, propune schimbări importante în modul de desfășurare a votului și al dezbaterilor plenare. Documentul introduce conceptul de „oră a votului”, stabilind că toate proiectele incluse pe ordinea de zi vor fi votate exclusiv în intervalul rezervat acestei proceduri. La fel, proiectul prevede introducerea unor reguli noi privind luările de cuvânt și limitarea timpului alocat dezbaterilor.
12:30
(video) A 3-a zi de impas la CMC: Aleșii PSRM și PAS nu au venit la ședința de astăzi, în plin scandal pe buget. Consilier MAN: Ei au nevoie doar de show, TikTok și Facebook # UNIMEDIA
O nouă tentativă a consilierilor municipali de a se întruni, astăzi, 5 decembrie, a eșuat. „Aleșii PAS nu vor să ne vadă,
12:30
Adresarea Partidului Republican „Inima Moldovei” a ajuns la Comisia de la Veneția. Irina Vlah „Adevărul este de partea noastră” # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit confirmare oficială din partea secretarului Comisiei de la Veneția, Simona Granata-Menghini: „informațiile privind cazul Partidului „Inima Moldovei” și solicitarea noastră de evaluare a prevederilor contestate ale Legii privind partidele politice au fost acceptate și transmise spre examinare. Aceasta este o mică victorie, pentru că vocea noastră a fost auzită de Comisia de la Veneția, care urmează să își exprime poziția asupra acestui lege scandalos”.
12:30
(video) La două luni de la crima teribilă de la Văsieni, poliția vine cu „detalii”: Aceasta anunță „reținerea a două persoane”, în timp ce cea minoră nu mai e după gratii # UNIMEDIA
La două luni de la crima teribilă de la Văsieni, poliția vine cu detalii despre cei doi suspecți și publică momentul reținerii lor, dar și primele declarații pe care le-au făcut. Oamenii legii anunță abia astăzi că au fost încătușați un tânăr de 26 de ani și un minor de 15 ani, deși adolescentul nu mai este după gratii, în acest moment.
Acum 12 ore
12:10
(video) Hașiș vândut printre bănci: Patru elevi de la un colegiu sportiv, reţinuţi pentru comercializarea drogurilor în instituţii de învăţământ # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii de la Botanica, au destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor de tip hașiș, preponderent în instituțiile de învățământ din capitală.
12:00
O pană majoră la Cloudflare a afectat mai multe site-uri web la nivel global. A picat chiar și DownDetector, site-ul care monitorizează întreruperile globale # UNIMEDIA
Cloudflare, una dintre cele mai mari companii de infrastructură internet, a picat din nou, vineri, 5 decembrie, fiind afectate mai multe site-uri web la nivel global, scrie adevarul.ro.
12:00
Dmitri Torner, despre vizita misiunii FMI în R. Moldova: Avem nevoie mai mult ca oricând de relații bune # UNIMEDIA
Politicianul Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI), care și-a început ieri lucrul în Republica Moldova, este enormă.
