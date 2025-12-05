Marea Britanie pregătește transferul a peste 10 miliarde de dolari din activele rusești înghețate către Ucraina

09:30

Primarul Capitalei, Ion Ceban, califică drept presiuni politice perchezițiile matinale ale CNA la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău. Edilul susține că acestea au loc la scurt timp după ce a criticat „creșterea îngijorătoare a datoriilor de stat”. „După ce am anunțat că vom vorbi despre creșterea îngrijorătoare a datoriilor de stat, astăzi ne-am trezit cu noi […] Articolul Primarul Capitalei califică drept presiuni politice perchezițiile matinale la o direcție municipală: Sunt show-uri ale structurilor de drept apare prima dată în ZIUA.md.