/VIDEO/ Nordul Moldovei, în topul dosarelor de corupție electorală: peste 1.800 de sancțiuni, multe anulate în instanță

O descoperire care putea deveni periculoasă a fost tratată cu multă lejeritate în comuna Pepeni, raionul Sîngerei. O dronă găsită pe un câmp de un localnic a fost ținută și analizată de săteni timp de patru zile, fiind chiar transportată cu un motocultor prin localitate. În tot acest timp, nimeni nu a anunțat autoritățile DORIN […]