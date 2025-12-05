/FOTO/ Descoperire arheologică la Sîngerei. Cinci complexe funerare din epoca bronzului

11:10

Sărbătorile sunt mai frumoase atunci când casa este în siguranță, iar bradul rămâne intact pe tot parcursul sezonului. Dacă ai pisici sau câini, câteva măsuri simple te pot ajuta să previi accidentele provocate de instalații, globuri sau cabluri. Iată cele mai eficiente 5 sfaturi ca să îți păstrezi bradul frumos și animăluțele protejate. Perioada sărbătorilor […]