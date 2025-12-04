/VIDEO/ Bălășești va avea propria stație modernă de pompieri: investiție europeană pentru siguranța oamenilor
TV Nord, 4 decembrie 2025 16:50
Comuna Bălășești se pregătește pentru una dintre cele mai importante investiții din ultimii ani: construirea unei stații moderne pentru pompieri, dotată la standarde europene. Proiectul, realizat în parteneriat cu comuna Comarna din România, este finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021 –2027 și își propune să transforme modul în care comunitățile rurale
Acum 30 minute
16:50
Comuna Bălășești se pregătește pentru una dintre cele mai importante investiții din ultimii ani: construirea unei stații moderne pentru pompieri, dotată la standarde europene. Proiectul, realizat în parteneriat cu comuna Comarna din România, este finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021 –2027 și își propune să transforme modul în care comunitățile rurale
16:40
Fostul deputat Adrian Albu, vizat de ANI: avere nejustificată de aproape 900 de mii de lei # TV Nord
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat existența unei averi nejustificate în mărime de 892.985,45 lei în cazul lui Adrian Albu, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit ANI, diferența substanțială a fost identificată între averea dobândită de deputat și membrii familiei sale, pe de o parte, și veniturile oficiale și cheltuielile acestora, pe de
Acum o oră
16:20
Deminări în luna noiembrie: 79 de obiecte explozive, neutralizate de geniștii Armatei Naționale # TV Nord
Unitățile de geniu ale Armatei Naționale au continuat și în luna noiembrie activitățile de asigurare a securității populației, intervenind în mai multe localități din țară pentru neutralizarea munițiilor neexplodate rămase în sol încă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Potrivit Ministerului Apărării, pe parcursul lunii trecute, geniștii au executat 15 misiuni de deminare, în
Acum 2 ore
16:00
Municipiul Edineț a fost ieri gazda unei acțiuni impresionante de solidaritate și bucurie pentru cei mici. „Caravana de Crăciun", o inițiativă derulată de Round Table Moldova, a adus în municipiu 657 de cadouri oferite cu dragoste de familii din Germania, care pregătesc anual daruri pentru copiii din Republica Moldova. Datorită numărului tot mai mare al
15:30
Parlamentul European reafirmă sprijinul puternic pentru parcursul european al Republicii Moldova. Aflat la Chișinău cu ocazia reuniunii Comitetului parlamentar de asociere UE–Republica Moldova, europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat că țara noastră este pregătită să deschidă negocierile de aderare pe anumite capitole și că Parlamentul European „va continua să fie un partener activ în acest proces".
15:20
Europa continuă să surprindă călătorii din întreaga lume cu destinații spectaculoase, experiențe culturale unice și o evoluție constantă a serviciilor turistice. În 2025, cinci orașe și regiuni se remarcă prin excelență, inovație, gastronomie, siguranță și un stil de viață care inspiră. De la luxul absolut din Monaco la vibe-ul artistic al orașului Riga, până la
Acum 4 ore
13:30
Cine este Tatiana Zalevskaia, noua președintă a legislativului nerecunoscut de la Tiraspol. Îl va înlocui pe Krasnoselski # TV Nord
Pe 3 decembrie, Sovietul Suprem al regiunii transnistrene, nerecunoscut internațional s-a reunit în prima ședință a legislaturii a VIII-a, în cadrul căreia au fost confirmate mandatele noilor deputați și a fost desemnată conducerea legislativului local. Tatiana Zalevskaia, deputată în circumscripția nr. 19 „Krasnianski", raionul Slobozia, a fost aleasă în unanimitate în funcția de președintă a
Acum 6 ore
11:50
La Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi" a avut loc recent o nouă reușită medicală. O mămică de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a adus pe lume cel de-al 14-lea copil – o fetiță sănătoasă, cu o greutate de peste 3,7 kg. Nașterea a fost realizată printr-o operație cezariană complexă, care a
11:40
Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026 – „Bugetul Investițiilor Responsabile” # TV Nord
Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, numit „Bugetul Investițiilor Responsabile", un document axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității pe termen lung. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că noul buget este construit astfel încât să stimuleze creșterea economică durabilă și să permită, în anii următori, majorări substanțiale
11:10
În orașul Soroca, un tânăr din Centrul de plasament temporar pentru copiii separați de părinți a reușit să captiveze atenția comunității prin pasiunea și talentul său muzical. Acesta este membru al ansamblului vocal al Centrului de Creație din orașul Soroca și se remarcă printr-un repertoriu muzical variat. Tânărul, care face parte din categoria copiilor separați
Acum 8 ore
10:40
Tinerii din Drochia construiesc comunități incluzive prin participare și dialog la Teatru Forum # TV Nord
În raionul Drochia, tinerii au avut oportunitatea de a participa la sesiuni de instruire dedicate Teatrului Forum, o metodă inovativă care implică activ spectatorii în găsirea soluțiilor la problemele reale cu care se confruntă comunitățile lor. Proiectul INSPIRĂ Moldova, prin intermediul acestor sesiuni, a avut drept scop construirea și dezvoltarea comunităților incluzive, bazate pe principiile
10:30
Un caz șocant de neglijență administrativă a fost raportat în Australia, unde sute de funcționari publici au continuat să primească salariile timp de ani de zile, chiar dacă erau concediați. Această situație a dus la consecințe financiare grave și a ridicat întrebări cu privire la eficiența și securitatea sistemelor administrative guvernamentale. Potrivit informațiilor disponibile, unul
10:00
/VIDEO/ Centrul de Transfuzie a Sângelui din Bălți intră în renovare: instituție strategică inclusă în proiectul național INSPIREE # TV Nord
Centrul de Transfuzie a Sângelui din Bălți va fi modernizat din temelie. Clădirea este printre primele beneficiare ale proiectului INSPIREE – unul dintre cele mai ample programe de eficiență energetică lansate în Republica Moldova. NATALIA GURĂU, asistent medical principal, Centrului Național de Transfuzia Sângelui: „Pentru noi toți, renovarea înseamnă condiții de lucru mai confortabile, un
Acum 24 ore
19:30
/VIDEO/ O dronă de origine necunoscută, plimbată prin Pepeni timp de patru zile. Localnicii au încercat să o dezmembreze înainte să anunțe poliția # TV Nord
O descoperire care putea deveni periculoasă a fost tratată cu multă lejeritate în comuna Pepeni, raionul Sîngerei. O dronă găsită pe un câmp de un localnic a fost ținută și analizată de săteni timp de patru zile, fiind chiar transportată cu un motocultor prin localitate. În tot acest timp, nimeni nu a anunțat autoritățile DORIN
19:00
Care sunt direcțiile prioritare de dezvoltare pentru anul 2026 ale Consiliului Raional Glodeni, care este bugetul instituției, dar și problemele cu care se confruntă direcțiile consiliului raional discutăm astăzi la Factor Decizional cu Oxana Albu, președinta raionului Glodeni. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
17:50
/VIDEO/ Nichita Feraru are nevoie în continuare de sprijin. Băiețelul de 4 ani crede într-o copilărie frumoasă # TV Nord
Este greu de imaginat că acest copil plin de viață duce o luptă atât de grea. La doar patru ani, Nichita Feraru din raionul Glodeni se confruntă cu un diagnostic dur: cancer în stadiul III. De la vizita noastră din iunie 2025, situația lui s-a schimbat vizibil. Datorită solidarității oamenilor, familia a reușit să strângă
17:30
Precizările Poliției: Bărbat din Pepeni a transportat acasă o dronă găsită pe câmp, fără a anunța autoritățile # TV Nord
Astăzi, în localitatea Pepeni din raionul Sîngerei, polițiștii au fost sesizați despre existența unei drone descoperite în afara localității. Dispozitivul nu era activ și nu se afla în zbor în momentul observării. Oamenii legii au stabilit că drona fusese găsită sâmbătă de un localnic pe un deal din apropiere. În loc să anunțe Poliția, acesta
Ieri
16:50
Azi abordăm una dintre cele mai sensibile și totodată urgente probleme cu care se confruntă municipiul Bălți și întreaga țară – consumul și traficul de droguri. Un fenomen care afectează tineri, familii și întreaga comunitate și care necesită atât acțiune fermă, cât și înțelegere medicală și socială. Invitații noștri sunt Vladimir Gașco, Șef al Serviciului
16:20
/FOTO/ Casa de Cultură din Cubolta se transformă. Lucrările de reparație sunt în plină desfășurare # TV Nord
Primăria comunei Cubolta din raionul Sîngerei, în parteneriat cu comuna Lunca Banului din județul Vaslui, România, a lansat un proiect transfrontalier amplu, finanțat de Uniunea Europeană, care prevede modernizarea și dotarea Caselor de Cultură din cele două localități. Inițiativa are drept scop revitalizarea vieții culturale, reducerea disparităților dintre mediul rural și urban în ceea ce
14:10
În ultimele decenii, interesul pentru promovarea unui stil de viață sănătos a crescut semnificativ în contextul schimbărilor epidemiologice globale și al creșterii prevalenței bolilor cronice netransmisibile. Alimentația dezechilibrată, sedentarismul, consumul de substanțe nocive și lipsa unor practici elementare de prevenție contribuie anual la milioane de decese evitabile la nivel mondial, conform estimărilor Organizației Mondiale a
13:10
Percheziții CNA la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupție. Un șef de secție a fost reținut # TV Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au efectuat în această dimineață o serie de percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca, într-un dosar penal ce vizează fapte de corupere pasivă și corupere activă. Potrivit anchetatorilor, un șef de secție al instituției este bănuit că ar fi solicitat și primit bani,
13:00
/VIDEO/ Geniști la fel ca bărbații: Povestea femeilor din Armata Națională, aflate în linia întâi în Kosovo # TV Nord
175 de obiecte explozive și peste șapte mii de cărtușe au adunat pacifiștii noștri în Kosovo în cei 11 ani de misiune sub egida KFOR. Și dacă ați crezut că detașamentele de geniu sunt formate exlusiv din bărbați, vă înșelați. Femeile noastre demonstrează că sunt bune și în misiuni de pace, indiferent dacă sunt cu
12:20
Familiile din Republica Moldova vor beneficia, în sezonul rece 2025–2026, de compensații la încălzire cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de Miniștri a aprobat astăzi Hotărârea de Guvern care reglementează modalitatea de acordare a sprijinului financiar destinat acoperirii costurilor energetice. Ca și anul trecut, compensațiile vor fi oferite sub formă de plată monetară,
11:50
Pielea este cel mai mare organ al corpului și primul care reacționează la rutina noastră zilnică. De multe ori ne concentrăm pe produse scumpe sau tendințe din online, dar ignorăm exact acele obiceiuri mici care ne afectează sănătatea pielii pe termen lung. Fără să observăm, anumite gesturi zilnice pot provoca acnee, iritații, îmbătrânire prematură sau
11:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a raportat, în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, apariția a două focare de Pestă porcină africană (PPA) și patru focare de Rabie pe teritoriul Republicii Moldova. Noile cazuri au fost confirmate atât la animale domestice, cât și la sălbatice, ceea ce menține un nivel ridicat de risc
11:00
Ministerul Educației și Cercetării a prezentat un set de modificări la Codul Educației, care vizează reorganizarea instituțiilor de învățământ cu un număr redus de elevi. Noile reguli, anunțate de ministrul Dan Perciun în cadrul unei conferințe de presă din 2 decembrie, urmăresc optimizarea rețelei școlare și garantarea accesului la educație de calitate. Potrivit propunerilor, gimnaziile
11:00
/FOTO/ Barajul de la Costești va fi reparat și modernizat pentru prima dată după 20 de ani # TV Nord
Barajul de la Costești-Stânca va fi supus unor lucrări ample de reparație și modernizare pentru prima dată în ultimele două decenii. Anunțul a fost făcut la Nodul Hidrotehnic Costești, raionul Rîșcani, de către ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu directorul IP „Apele Moldovei", Nicu Belitei. Nodul Hidrotehnic Costești-Stânca reprezintă un obiectiv strategic administrat în comun
10:20
Valul de demisii din rândul primarilor susținuți anterior de gruparea Șor continuă. După ce ieri edilul orașului Orhei, Tatiana Cociu, a anunțat că își depune mandatul, astăzi a venit rândul primarului din Taraclia, Veaceslav Lupov, să părăsească funcția. Lupov a declarat că principala cauză a demisiei ar fi blocarea proiectelor sociale destinate locuitorilor orașului, presiunile
09:40
O nerezidentă a fost identificată de polițiștii de frontieră în colaborare cu funcționarii vamali pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”-Chișinău. Incidentul s-a produs în timpul controlului pasagerilor de la ruta Chișinău–Londra, când echipa mixtă a observat în bagajul femeii mai multe obiecte ce păreau a fi de valoare. În urma verificărilor amănunțite, autoritățile au descoperit două […] Acest articol Pasageră prinsă cu lingouri și monede nedeclarate pe Aeroportul „Eugen Doga” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi întrevederi separate cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, și cu Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Discuțiile au vizat importanța Bisericii în dezvoltarea unei societăți solidare, bazate pe empatie și sprijin reciproc. „Rolul Bisericii este important pentru răspândirea bunătății, […] Acest articol Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu ÎPS Vladimir și ÎPS Petru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
2 decembrie 2025
19:50
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „Bună dimineața din nordul Moldovei, mai exact de la Bălți. TV Nord, te invită într-o aventură din seria „Descoperă Nordul” cu locuri autentice, oameni frumoși și povești care merită descoperite. Înainte să pornim la drum, o oprire la McDonald’s pentru a ne lua cafeaua de dimineață și de data aceasta […] Acest articol /VIDEO/ Descoperă nordul Republicii Moldova împreună cu McDonald’s a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
Polițiștii din Rîșcani au stopat un automobil BMW condus haotic de un bărbat de 27 de ani, originar din același oraș. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta nu deține permis de conducere, iar testarea a confirmat faptul că se afla sub influența drogurilor. Încă un caz similar a fost documentat de polițiștii din Soroca. […] Acest articol Șoferi drogați și fără permis, depistați la Rîșcani și Soroca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia trece printr-o perioadă tensionată. O parte dintre locuitori vor ca primărița Angela Moroșan să fie demisă din funcție, iar pentru asta au început procedurile pentru organizarea unui referendum local. Comisia Electorală Centrală a aprobat deja un Grup de Inițiativă format din 20 de săteni, care trebuie acum să colecteze […] Acest articol /VIDEO/ Hăsnășenii Mari, în prag de referendum. Ce spun oamenii din sat și primărița a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
Planul de pace propus de SUA a fost revizuit din nou după negocierile americano-ucrainene, afirmă Zelenski # TV Nord
Negociatorii americani și ucraineni au revizuit din nou la tratativele desfășurate duminică și luni în Florida propunerea de acord-cadru de pace menit să încheie războiul cu Rusia, document propus inițial de SUA și deja revizuit în urmă cu o săptămână după o primă serie de tratative americano-ucrainene la Geneva, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir […] Acest articol Planul de pace propus de SUA a fost revizuit din nou după negocierile americano-ucrainene, afirmă Zelenski a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Plahotniuc, discurs în fața instanței: „Cer o șansă de a-mi demonstra nevinovăția și a face lumină în furtul miliardului” # TV Nord
Vladimir Plahotniuc se declară nevinovat și spune că cere o șansă de a demonstra aceasta. Procurorii îl acuză pe inculpat că ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase în mod fraudulos din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în sumă totală de 39 284 000 USD și 3 518 705 EUR, scrie Ziarul de Gardă. Marți, […] Acest articol Plahotniuc, discurs în fața instanței: „Cer o șansă de a-mi demonstra nevinovăția și a face lumină în furtul miliardului” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Agenția „Moldsilva” anunță lansarea oficială a vânzărilor de pomi de Crăciun pentru sezonul sărbătorilor de iarnă 2025. Începând cu 1 decembrie, întreprinderile silvice din subordine pun la dispoziția populației și agenților economici 37.789 de pomi de Crăciun, crescuți în pepinierele proprii. Oferta din acest an include 30.250 de molizi, 7.519 pini și 20 de brazi, […] Acest articol Moldsilva dă start vânzărilor oficiale de pomi de Crăciun pentru sezonul 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
„Antreprenoriatul cere responsabilitate, asumare și dezvoltare continuă” – Corina Muntean, antreprenoare, clientă Microinvest # TV Nord
Te gândești demult să înveți engleza, dar nu găsești timp sau motivație? Corina Muntean, fondatoarea școlii de engleză Friendly School, clientă Microinvest, știe cum să te ajute. De 9 ani dezvoltă o școală în care învățarea devine accesibilă, plăcută și eficientă. În acest interviu, tânăra antreprenoare a împărtășit câteva dintre principiile ei de succes: educație […] Acest articol „Antreprenoriatul cere responsabilitate, asumare și dezvoltare continuă” – Corina Muntean, antreprenoare, clientă Microinvest a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Procuratura Soroca anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată a cauzei în care doi tineri, de 20 și 22 de ani, sunt acuzați de omor comis cu deosebită cruzime asupra unui bărbat din satul Ocolina, raionul Soroca. Potrivit probelor administrate în dosar, în noaptea de 14 septembrie 2025, cei doi au mers […] Acest articol Doi tineri trimiși în judecată pentru omor cu deosebită cruzime la Ocolina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate pentru evaluarea riscurilor la adresa țării # TV Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), în contextul intensificării riscurilor de securitate informațională și cibernetică, dar și al creșterii fenomenului finanțării ilegale care afectează stabilitatea statului. Potrivit Președinției, membrii CNS vor examina cele mai recente amenințări hibride la adresa Republicii Moldova, inclusiv campaniile de dezinformare și […] Acest articol Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate pentru evaluarea riscurilor la adresa țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Inspectorii de mediu din Rîșcani, în colaborare cu angajații Inspectoratului de Poliție Rîșcani, au desfășurat în ultimele zile o serie de razii de monitorizare și verificare a grupurilor de vânători la iepuri de câmp. Scopul principal al acțiunilor a fost prevenirea braconajului și asigurarea respectării legislației în domeniul cinegetic. În urma controalelor efectuate pe teren, […] Acest articol Controale la Rîșcani. Vânătorii luați prin surprindere, sancțiuni aplicate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
Utilizarea surselor de încălzire cu încălcarea regulilor de securitate a provocat o deflagrație în după-amiaza zilei de 1 decembrie 2025, într-o gospodărie din orașul Cupcini, raionul Edineț. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24. Potrivit informațiilor preliminare, într-o locuință s-a produs o deflagrație a unui cazan pe combustibil solid. În urma exploziei, […] Acest articol Deflagrație puternică într-o gospodărie din Cupcini a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Sărbătorile sunt mai frumoase atunci când casa este în siguranță, iar bradul rămâne intact pe tot parcursul sezonului. Dacă ai pisici sau câini, câteva măsuri simple te pot ajuta să previi accidentele provocate de instalații, globuri sau cabluri. Iată cele mai eficiente 5 sfaturi ca să îți păstrezi bradul frumos și animăluțele protejate. Perioada sărbătorilor […] Acest articol Top 5 sfaturi ca să îți protejezi bradul de pisici și câini și să nu se rănească a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Polițiștii din Bălți au reținut doi bărbați de 23 și 28 de ani, membri ai unei grupări infracționale specializate în distribuirea de droguri. Unul dintre suspecți a fost surprins în timp ce ascundea substanțe narcotice în mai multe locații din municipiu, iar la scurt timp a fost identificat și reținut și al doilea membru al […] Acest articol /VIDEO/ Doi bărbați din Bălți, prinși în timp ce distribuiau droguri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 8.000.000 de lei, atribuită unei companii din Chișinău care activează în domeniul construcțiilor. Potrivit datelor din dosarul penal, faptele au fost comise în perioada 2019–2022. Anchetatorii mai indică faptul că persoanele din conducerea companiei […] Acest articol Procurorii PCCOCS au descoperit o schemă de evaziune fiscală de 8 milioane lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:40
În noaptea de 1 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost suspendată temporar, după ce autoritățile ucrainene au raportat un atac cu drone asupra orașului Bolgrad, în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a anunțat că pe radare au […] Acest articol Atac cu drone lângă frontieră. PTF Giurgiulești–Reni a fost temporar închis a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
1 decembrie 2025
18:00
/VIDEO/ Gimnaziul din Singureni va purta numele fostului ministru al Educației, Leonid Bujor # TV Nord
Gimnaziul din satul Singureni, raionul Rîșcani, a fost redenumit în cinstea lui Leonid Bujor, fost deputat și ministru al Educației. Evenimentul a adunat rude, colegi, prieteni și locuitori ai satului, iar elevii spun că poartă cu onoare și responsabilitate acest nume. „A fost un eveniment foarte plăcut, frumos care ne-a creat la toți impresii bune […] Acest articol /VIDEO/ Gimnaziul din Singureni va purta numele fostului ministru al Educației, Leonid Bujor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
CEC a înregistrat grupul de inițiativă pentru organizarea unui referendum local de revocare a primarului din Hăsnășenii Mari, Drochia # TV Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat înregistrarea unui grup de inițiativă format din 20 de persoane, care va colecta semnături în vederea inițierii unui referendum local pentru revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Potrivit deciziei aprobate, grupul are termen până la 30 ianuarie 2026 pentru a acumula cel puțin 10% din numărul cetățenilor cu […] Acest articol CEC a înregistrat grupul de inițiativă pentru organizarea unui referendum local de revocare a primarului din Hăsnășenii Mari, Drochia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
Vitezomani și sustrași de telefon. Peste 3600 de încălcări rutiere, înregistrate în weekend pe drumurile din țară # TV Nord
Inspectoratul Național de Securitate Publică anunță că, pe parcursul weekendului, polițiștii au documentat peste 3600 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor efectuate la nivel național. Potrivit INSP, cele mai grave abateri țin de conducerea în stare de ebrietate: 35 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului […] Acest articol Vitezomani și sustrași de telefon. Peste 3600 de încălcări rutiere, înregistrate în weekend pe drumurile din țară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Tot mai multe vize electronice falsificate depistate pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău # TV Nord
Poliția de Frontieră anunță o creștere semnificativă a cazurilor de prezentare a vizelor electronice falsificate la trecerea frontierei Republicii Moldova. Doar în luna noiembrie, polițiștii au identificat 23 de vize electronice falsificate, toate depistate pe sensul de intrare în țară, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Potrivit autorităților, persoanele care încearcă să intre în […] Acest articol Tot mai multe vize electronice falsificate depistate pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
Poliția din Edineț a intervenit sâmbătă dimineață la un accident rutier produs la ieșirea din oraș, pe traseul M5, în zona unei curbe periculoase. Potrivit constatărilor preliminare, un bărbat de 34 de ani, aflat la volanul unui automobil Skoda, având ca pasager un bărbat de 35 de ani, a pierdut controlul volanului. Mașina a derapat, […] Acest articol /FOTO/ Mașină răsturnată la Edineț. Șoferul, prins ulterior cu 0,60 mg/l alcool a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
