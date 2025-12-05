„Un instrument de disciplinare politică”. Adela Raileanu critică modificările PAS pentru ședințele Parlamentului: Încearcă să controleze nu doar votul, ci și vocea deputaților

12:30

La două luni de la crima teribilă de la Văsieni, poliția vine cu detalii despre cei doi suspecți și publică momentul reținerii lor, dar și primele declarații pe care le-au făcut. Oamenii legii anunță abia astăzi că au fost încătușați un tânăr de 26 de ani și un minor de 15 ani, deși adolescentul nu mai este după gratii, în acest moment.