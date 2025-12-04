VIDEO | Bărbat din Ialoveni, depistat cu droguri la domiciliu

08:00

Doi bărbați au fost puși sub acuzare în Croația, suspectați că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în mai multe țări europene, a anunțat miercuri procuratura, relatează AFP, conform Agerpres. Potrivit unor relatări din media, cei doi sunt un fost membru al Parlamentului și fiul său în vârstă de 26 de ani.