Denis Șova: “Сonsilierii PAS și PSRM au suficiente voturi pentru aprobarea bugetului Chișinăului, dar tergiversează intenționat”
Neaprobarea bugetului capitalei pentru 2025 este rezultatul unei amânări intenționate din partea consilierilor PAS și PSRM, care folosesc ședințele în scopuri politice și mediatice. Declarația a fost făcută de către Denis Șova, consilier în Consiliul Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru, la emisiunea „Glavnoie” de la TVC21. Potrivit lui Șova, comportamentul acestor fracțiuni la ultima ședință a Consiliului Municipal a fost un alt exemplu de ignorare demonstrativă a propriilor obligații: „Din punctul meu de vedere, este doar o pierdere de timp, un alt spectacol pentru a obține like-uri pe Facebook, Instagram și VKontakte. Pentru că, dacă ați urmărit ședința, principala lor pretenție era că, chipurile, nu li se răspunde la întrebări, deși întrebările lor nu aveau nicio legătură cu punctele de pe ordinea de zi.” Consilierul a menționat că a încercat de mai multe ori să asigure buna desfășurare a ședinței, inclusiv prin încercări directe de a readuce consilierii PAS și PSRM în sală. „Ca președinte al ședinței, am oferit de mai multe ori posibilitatea Zinaidei Popa să formuleze personal întrebarea. A fost nu o dată, nu de două, nu de trei sau patru ori… Am mers personal în biroul fiecărei fracțiuni și am încercat să-i invit să se întoarcă în sală, dar, din păcate, nu a reușit.” Potrivit lui Șova, 20 de consilieri — 17 de la PAS și trei de la PSRM — s-au înregistrat pentru a participa, dar apoi au părăsit ședința, dând peste cap cvorumul. El a amintit că pentru fiecare ședință consilierii primesc câte 2.904 lei. Reprezentantul Partidului Nostru a subliniat, de asemenea, că tocmai aceste fracțiuni solicitau anterior să fie discutat bugetul, dar, odată ce subiectul a fost inclus pe ordinea de zi, au insistat să fie scos. „Reprezentanții fracțiunii PAS au propus scoaterea subiectului bugetului de pe ordinea de zi, iar reprezentanții partidului socialiștilor au susținut. Pentru mine, este un nonsens: când strigi că bugetul este necesar, dar având 26 de voturi, scoți subiectul în loc să aduci modificări și să aprobi bugetul.” Șova a adăugat că, având majoritatea, PAS și PSRM pot aproba orice versiune a bugetului — cu orice modificări. „Dacă aveți 26 de voturi ca să scoateți subiectul, aveți aceleași 26 de voturi pentru a aduce orice modificări în buget. Îl schimbați cum considerați necesar și municipiul primește bugetul. De ce nu se întâmplă acest lucru? Nu știu.” Potrivit lui, din cauza blocajelor și a întârzierilor ședințelor, se acumulează sute de probleme nerezolvate care afectează direct locuitorii capitalei.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.