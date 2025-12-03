Alexandru Munteanu a purtat discuții cu Asociația Businessului European privind modernizarea comerțului

10:20

După ce primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a demisionat din funcție, actorul și influencerul, căruia Maia Sandu i-ar fi propus fotoliu de deputat, Emilian Crețu a spus că vrea să vină el la cârma orașului. Mai în glumă, mai în serios, acesta a spus că îl avantajează locația, întrucât este aproape de satul de baștină, […] Articolul VIDE | Emilian Crețu: „Dacă vor fi alegeri noi la Orhei, voi candida” apare prima dată în SafeNews.