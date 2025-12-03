DOC | SIS retrage numele președintelui Siriei de pe lista persoanelor implicate în terorism

09:50

Patru persoane, între care trei copii, au fost la un pas de tragedie în dimineața zilei de 3 decembrie 2025, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă defectă. Incidentul a avut loc în localitatea Grozasca, raionul Ungheni. Potrivit Serviciului 112, apelul de urgență a fost înregistrat la ora 01:38. […] Articolul Patru persoane, dintre care trei minori, la un pas de tragedie după o intoxicație cu monoxid de carbon în raionul Ungheni apare prima dată în SafeNews.