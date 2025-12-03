DOC | SIS retrage numele președintelui Siriei de pe lista persoanelor implicate în terorism
SafeNews, 3 decembrie 2025 15:50
Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, cunoscut și sub numele de Abu Mohammed al-Jawlani, a fost exclus de Serviciul de Informații și Securitate din lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă. Ordinul semnat de directorul SIS, Alexandru Musteața, a fost publicat în ediția de
• • •
Acum 10 minute
16:00
Astăzi, 3 decembrie 2025, în comuna Pepeni din raionul Sîngerei a fost descoperită o dronă căzută în apropiere. Anunțul a fost făcut de primarul Oleg Cernei, care a publicat pe pagina sa de Facebook imagini.
Acum 30 minute
15:50
Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale a fost denunțat. Decretul semnat de președintele Maia Sandu a fost publicat în ediția de azi a Monitorului Oficial. De menționat că, acordul a fost semnat în anul 1998 la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În
15:50
Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, cunoscut și sub numele de Abu Mohammed al-Jawlani, a fost exclus de Serviciul de Informații și Securitate din lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă. Ordinul semnat de directorul SIS, Alexandru Musteață, a fost publicat în ediția de
15:40
PAS susține simplificarea importului de automobile pentru cei care revin în Republica Moldova # SafeNews
Cetățenii care revin cu traiul în Republica Moldova vor putea aduce mai ușor bunurile personale. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate propune un proiect de lege care prevede majorarea vechimii admise a mașinilor de la 9 la 12 ani și a valorii vehiculului de la 400 la 550 de mii de lei. Pe lângă
Acum 2 ore
15:00
Ești supraponderal? Va trebui să achiziționezi două bilete. Compania care schimbă regulile de zbor # SafeNews
Compania aeriană Southwest Airlines a anunțat o nouă politică care îi va obliga pe pasagerii care nu încap între cotierele scaunului să cumpere un bilet suplimentar pentru un al doilea loc. Regulile actuale permit pasagerilor plus-size să achite din start un loc în plus sau să ceară gratuit un loc suplimentar la aeroport. Noua regulă
14:50
Ministerul Mediului ia în calcul introducerea unor reguli mai stricte privind utilizarea artificiilor și petardelor, în contextul impactului pe care acestea îl au asupra mediului, faunei și sănătății publice. Anunțul a fost făcut de ministrul Gheorghe Hajder, care a declarat că instituția lucrează la un cadru de reglementare „echilibrat și eficient". Mai mult, acesta susține
14:30
PAS Chișinău acuză un „târg politic” între Igor Dodon și Ivan Ceban: „Roșul devine iar la modă pentru Ceban” # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) Chișinău a publicat o reacție critică după declarațiile liderului PSRM, Igor Dodon, privind disponibilitatea socialiștilor de a-l susține pe primarul Ivan Ceban în Consiliul Municipal Chișinău. În mesajul postat pe pagina formațiunii, PAS afirmă că declarația lui Dodon ar demonstra o „revenire" a lui Ceban la „partidul-mamă, PSRM". Potrivit formațiunii,
14:20
Vlad Filat critică lipsa de transparență în relația cu FMI și cere clarificări publice din partea autorităților # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat a publicat o nouă declarație pe rețelele de socializare, în care critică modul în care autoritățile gestionează relația Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional (FMI) și avertizează că situația actuală ar putea conduce la „o instabilitate financiară sistemică". Filat afirmă că situația actuală reprezintă „un moment în care tonul nu mai
14:10
Fermierii greci pregătesc blocada la granița cu Bulgaria pe fondul întârzierii subvențiilor UE # SafeNews
Fermierii din Grecia s-au îndreptat miercuri spre punctul de trecere a frontierei „Promachonas", la granița cu Bulgaria, cu intenția de a organiza o blocadă în semn de protest. Acțiunea vine în contextul amplificării demonstrațiilor, în ciuda apelului premierului Kyriakos Mitsotakis de a evita „măsurile extreme". Potrivit publicației Ekathimerini, fermierii, crescătorii de animale și apicultorii din
Acum 4 ore
14:00
Irina Vlah anunță demersuri la Consiliul Europei și Comisia de la Veneția în dosarul partidului său # SafeNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", anunță că informează în continuare partenerii internaționali despre procesul judiciar inițiat de Ministerul Justiției împotriva formațiunii pe care o conduce. Vlah anunță că, despre ultimele acțiuni ale formațiunii, inclusiv solicitarea de verificare a constituționalității normelor contestate ale acestei legi scandaloase, i-a informat pe Secretarul General al Consiliului
13:40
Procurorii trimit încă cinci persoane pe banca acuzaților în dosarul pregătirii dezordinilor # SafeNews
Încă cinci persoane învinuite pentru pregătirea dezordinilor în masă în R. Moldova în 2024 vor ajunge pe banca acuzaților. Procurorii PCCOCS au finalizat urmărirea penală în cazul acestora, persoanele fiind acuzate că au participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina, menite să pregătească acțiuni destabilizatoare în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului privind aderarea la UE.
13:40
Un cosmonaut rus, acuzat de spionaj, a fost exclus din misiunea SpaceX. A fotografiat tehnologii secrete # SafeNews
Un cosmonaut rus a fost exclus din viitoarea misiune a SpaceX pe Stația Spațială Internațională (ISS) după ce ar fi încălcat restricțiile americane ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Oleg Artemyev, de la agenția spațială rusă Roscosmos, urma să facă parte din echipajul Crew 12, o misiune cu patru membri programată să decoleze către ISS
13:30
Kyiv Post: O întâlnire planificată la Bruxelles între Zelenski şi delegaţia lui Trump care a fost la Moscova a fost anulată # SafeNews
O întâlnire planificată la Bruxelles între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi delegaţia americană care a fost în vizită la Vladimir Putin, care îl includea pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost anulată. Citând „surse", corespondentul „Kyiv Post" la Washington DC, Alex Raufoglu, a scris pe
13:30
Suspectul afgan în cazul atacului de la Washington asupra a doi militari din Garda Naţională a pledat „nevinovat” # SafeNews
Presupusul autor al atentatului de săptămâna trecută de la Washington, care a vizat a doi militari din Garda Naţională, dintre care unul a decedat, a pledat marţi nevinovat la acuzaţiile aduse, inclusiv cea de omor, relatează AFP. Rahmanullah Lakanwal, un afgan în vârstă de 29 de ani, rănit în timpul arestării sale la locul atacului
13:30
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță: „Bugetul pentru 2026 va avea un deficit mai mare decât estimările inițiale” # SafeNews
Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că proiectul bugetului pentru 2026 prevede un deficit mai mare decât cel estimat inițial. El a subliniat că această perioadă trebuie folosită pentru accelerarea dezvoltării și creșterea investițiilor, astfel încât majorările salariale să fie asigurate sustenabil, fără a mări datoria publică, transmite IPN. Andrian Gavriliță a declarat că obiectivul său
13:20
De ce afacerea Mogherini, cazul de corupție care zguduie UE, riscă să se transforme într-o criză de proporții la Bruxelles # SafeNews
Presupusa implicare în cazul de fraudă anchetat de Parchetul European a doi diplomați care s-au aflat sau se află la vârful politicii externe europene reprezintă o lovitură pentru UE, iar criticii Comisiei Europene au început deja să ia în calcul o nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, scriu Euractiv și Politico. Fosta
13:00
LIVE | Briefing de presă organizat de Comisia Națională Antidrog cu tema „Constatări și măsuri prioritare pentru combaterea traficului și consumului de droguri” # SafeNews
Briefing de presă organizat de Comisia Națională Antidrog cu tema „Constatări și măsuri prioritare pentru combaterea traficului și consumului de droguri".
12:50
VIDEO | Anatolie Nosatîi anunță noi radare de ultimă generație pentru securitatea spațiului aerian # SafeNews
Ministerul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Republica Moldova va achiziționa sisteme noi de apărare, fiind în prezent în proces de identificare a unui contract. „Aceste sisteme sunt la o cerință foarte mare, vor fi sisteme noi, respectiv ele trebuie să fie produse. Nu poți să te duci să le i-ai și să le aduci
12:50
În ultimele două săptămâni, în Republica Moldova au fost confirmate șase focare de boli la animale, anunţă ANSA # SafeNews
În perioada 20 noiembrie – 2 decembrie, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate șase focare de boli animale, dintre care două de Pesta porcină africană (PPA) și patru de rabie, conform datelor oficiale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Detalii despre focarele de Pestă Porcină Africană: Pentru focarele de PPA au fost instituite
12:40
În anul 2026, cetățenii nu vor mai beneficia de compensații în factură la energia electrică, așa cum a fost pe parcursul acestui an. Despre aceasta a anunțat ministra muncii, Natalia Plugaru, după ședința de Guvern din 3 decembrie. „Această compensație în factură se va aplica doar pentru anul curent. Anul viitor nu prevedem această compensație
12:20
Mark Rutte, secretarul general al NATO, a oferit un răspuns rezervat la amenințările lansate de Vladimir Putin la adresa Alianței, scrie SkyNews. Declarațiile au fost făcute miercuri, la Bruxelles, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor NATO. Întrebat de jurnaliști despre afirmațiile președintelui Rusiei, Rutte a ales să nu comenteze în detaliu. El a spus că
12:20
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, afirmă că noile măsuri fiscale orientate spre stimularea investițiilor private ar putea diminua ușor veniturile bugetare într-o primă etapă, însă efectele pe termen mediu vor fi pozitive atât pentru economie, cât și pentru bugetul de stat, scrie bani.md. Potrivit ministrului, reducerea temporară a unor încasări este un preț necesar pentru accelerarea
12:10
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău a anunțat că nu va participa la votarea proiectului de rectificare a bugetului municipal pentru anul curent. Aleșii PSRM își motivează decizia cu încălcările procedurale invocate și avizele negative din partea instituțiilor statului. Totodată, socialiștii acuză Primăria de gestionarea defectuoasă a finanțelor publice și de manipulare politică. Președintele
12:10
„Rusia nu vrea să negocieze nimic altceva decât condițiile capitulării Ucrainei și Occidentului”. Culisele negocierilor fără rezultat dintre Putin și emisarii lui Trump # SafeNews
Trimisul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a ajuns marți pentru a șasea vizită la Moscova, în misiunea sa de a negocia încheierea războiului din Ucraina. Toate semnele și declarațiile oficiale arată că pacea nu este în niciun caz mai aproape, în acest moment, și că pozițiile Moscovei și cele ale Kievului sunt încă ireconciliabile, scriu
Acum 6 ore
12:00
51,4% dintre ucraineni au declarat că intenționează să participe la acțiuni de protest dacă Ucraina va face compromisuri inacceptabile în timpul negocierilor. Datele sunt extrase din rezultatele sondajului realizat de Info Sapiens la comanda Centrului „Noua Europă", relatează „European Truth". Conform datelor obținute, 44,3% dintre respondenți nu sunt dispuși să participe la proteste, iar 4,4%
12:00
Guvernul a aprobat mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece: valoarea maximă scade la 1000 de lei, iar cea minimă rămâne 500 de lei # SafeNews
În sezonul rece 2025–2026, valoarea maximă a compensațiilor pentru încălzire oferite de Guvern a scăzut la 1000 de lei, cu 400 de lei mai puțin decât anul precedent, când suma maximă era de 1400 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 3 decembrie, o hotărâre privind modalitatea de acordare a acestor compensații. Ministrul Muncii
12:00
Pentru prima dată în istorie, Columbia i-a dat în judecată pe Trump și Hegseth pentru uciderea unui pescar # SafeNews
O familie columbiană a depus prima plângere oficială împotriva loviturii letale a SUA asupra bărcilor din Marea Caraibilor. Aceștia susțin că militarii americani au ucis un pescar, nu un traficant de droguri. Familia unui columbian, presupus ucis în urma unui atac al SUA în Marea Caraibelor, a depus la Curtea Interamericană a Drepturilor Omului (IACHR)
11:30
Peste 40% din piața de droguri a R. Moldova este controlată de un grup gestionat dintr-un stat UE # SafeNews
Peste 40% din piața de droguri a Republicii Moldova este controlată de un grup criminal gestionat dintr-un stat UE. Doi membri ai acestei grupări au fost arestați. Creșterea îngrijorătoare a comercializării narcoticelor se înregistrează pe fundalul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Toate aceste dezvăluiri au fost făcute de Ruslan Cucu, șeful Direcției Antidrog a Inspectoratului Național
11:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară mai multe percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca, precum și la un deținut și alte persoane implicate, în cadrul unui dosar penal privind fapte de corupere activă și pasivă. Potrivit materialelor cauzei, un șef de secție din penitenciar este suspectat că ar fi […] Articolul FOTO | Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca: șef de secție reținut pentru corupere apare prima dată în SafeNews.
11:10
În perioada octombrie–noiembrie 2025, angajații Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia au documentat și destructurat un grup infracțional specializat în circulația ilegală a drogurilor de tip PVP („sare”) și MDMA, activ pe teritoriul autonomiei. Potrivit poliției, în urma măsurilor speciale de investigație și a achizițiilor de control, au fost identificați doi membri ai grupării, ambii […] Articolul VIDEO | Destructurare de grup de traficanți de droguri în Găgăuzia: doi tineri reținuți apare prima dată în SafeNews.
11:10
Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a declarat miercuri că datorează scuze Coreei de Nord pentru ordinul dat de predecesorul său de a trimite drone şi fluturaşi de propagandă peste graniţă, relatează AFP. „Cred că ar trebui să-mi cer scuze, dar ezit să o spun cu voce tare”, a declarat el într-o conferinţă de presă care a […] Articolul Noul preşedinte sud-coreean spune că datorează scuze Coreei de Nord apare prima dată în SafeNews.
11:00
Un incident a avut loc pe 2 decembrie 2025, în municipiul Ungheni, când o echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții, anunță IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). La ora 09:24, dispeceratul comun de urgență a recepționat un apel pentru acordarea ajutorului […] Articolul Echipă AMU amenințată în timpul unei misiuni: poliția a reținut agresorul apare prima dată în SafeNews.
11:00
FOTO | Parteneriatul moldo-american și cooperarea în domeniul securității, discutate de Igor Grosu și Mihai Popșoi cu senatori și congresmeni SUA # SafeNews
Președintele legislativului, Igor Grosu, și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, au avut întrevederi la Washington cu mai mulți congresmeni și senatori americani. Potrivit oficialilor, dialogul a fost constructiv și s-a concentrat pe parteneriatul moldo-american și intensificarea cooperării în domeniul securității, în contextul situației regionale actuale. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat saltul enorm pe care […] Articolul FOTO | Parteneriatul moldo-american și cooperarea în domeniul securității, discutate de Igor Grosu și Mihai Popșoi cu senatori și congresmeni SUA apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO | Curier de droguri, prins în flagrant la Rîșcani: peste 150 de pachețele cu hașiș, descoperite de poliție # SafeNews
Un tânăr de 24 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă, după ce a fost surprins în timp ce ascundea pachețele cu droguri în mai multe locații din sectorul Rîșcani al capitalei. Incidentul a avut loc în timpul activităților de patrulare desfășurate în zonă. Potrivit Poliției Capitalei, […] Articolul VIDEO | Curier de droguri, prins în flagrant la Rîșcani: peste 150 de pachețele cu hașiș, descoperite de poliție apare prima dată în SafeNews.
10:40
Fostul șef al Trezoreriei SUA Larry Summers a primit interdicție pe viață de la Asociația Economiștilor Americani # SafeNews
Reputatul economist Larry Summers, care a servit timp de 4 ani ca secretar al Trezoreriei SUA sub fostul președinte democrat Bill Clinton, a fost exclus pe viață marți din Asociația Economiștilor Americani (AEA), în cel mai recent episod al scandalului generat recent de emailurile fostului infractor condamnat Jeffrey Epstein, relatează The Associated Press și Business Insider. AEA nu […] Articolul Fostul șef al Trezoreriei SUA Larry Summers a primit interdicție pe viață de la Asociația Economiștilor Americani apare prima dată în SafeNews.
10:40
Trump a anunțat că administrația sa va deschide conturi de investiții pentru minorii americani, fiecare cu 1.000 de dolari. Aceasta va ajuta copiii din familii cu venituri mici să acumuleze proprii bani până la vârsta de 18 ani. Ministerul Finanțelor al SUA va transfera bani copiilor născuți între 2025 și 2028. Pentru a participa la […] Articolul SUA vor crea conturi de investiții cu 1.000 de dolari pentru copii apare prima dată în SafeNews.
10:30
Un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 50 de ani, a fost arestat în Mirandola, Italia, după ce a încercat să mituiască polițiștii cu 2.000 de euro pentru a evita consecințele unui furt de motorină comis chiar la firma unde lucra. Incidentul a avut loc vineri, 28 octombrie 2025. „Două mii de euro dacă […] Articolul Un moldovean a încercat să mituiască poliția italiană. Ce a comis înainte de arestare? apare prima dată în SafeNews.
10:20
După ce primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a demisionat din funcție, actorul și influencerul, căruia Maia Sandu i-ar fi propus fotoliu de deputat, Emilian Crețu a spus că vrea să vină el la cârma orașului. Mai în glumă, mai în serios, acesta a spus că îl avantajează locația, întrucât este aproape de satul de baștină, […] Articolul VIDE | Emilian Crețu: „Dacă vor fi alegeri noi la Orhei, voi candida” apare prima dată în SafeNews.
10:20
Antreprenorul american Elon Musk a declarat că vicepreședintele SUA, J.D. Vance, ar putea deveni următorul președinte al țării pentru opt ani. Pe 22 noiembrie, el a vorbit prin videoconferință la întâlnirea foștilor angajați ai Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE). Despre acest lucru relatează publicația Politico, citând surse prezente la întâlnire. În timpul discursului, care nu a […] Articolul Musk crede că Vance va fi următorul președinte al SUA apare prima dată în SafeNews.
10:20
Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în România. Hotărârea a fost aprobată în cadrul ședinței de azi a Guvernului. Potrivit reprezentanților MAE, decizia privind rechemarea a fost adoptată în legătură cu expirarea mandatului. Totodată, Executivul a dispus și rechemarea din funcție a ambasadorului R. Moldova în China, Dumitru Braghiș. Articolul Victor Chirilă, rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în România apare prima dată în SafeNews.
10:10
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, a anunțat că demisionează din funcție. Mesajul a fost făcut public printr-o adresare către locuitorii orașului. „Dragi prieteni, stimați locuitori ai Taracliei! Demisionez! Este o decizie dificilă, dar, în condițiile actuale, singura onestă posibilă. Autoritățile nu doresc ca orașul să se dezvolte. Nu au nevoie de o Taraclie prosperă și […] Articolul Veaceslav Lupov demisionează din funcția de primar al Taracliei apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
10:00
Vladimir Putin a folosit un amestec de farmec, tergiversări calculate şi ameninţări directe pentru a le arăta trimişilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner poziţia exactă a Rusiei în ceea ce priveşte pacea cu Ucraina, scrie POLITICO. Witkoff, trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, şi Kushner, ginerele lui Trump, s-au bucurat marţi de o […] Articolul POLITICO: Cum au intrat Kushner şi Witkoff în jocul de război al lui Putin apare prima dată în SafeNews.
10:00
Premier Energy Distribution avertizează consumatorii cu privire la apeluri telefonice frauduloase prin care persoane necunoscute solicită date din buletin sub pretextul înlocuirii contoarelor și îi amenință cu deconectarea energiei electrice. Compania subliniază că nu cere niciodată date personale la telefon pentru astfel de intervenții și îndeamnă populația să manifeste vigilență, transmite IPN. Potrivit furnizorului, schimbarea […] Articolul Consumatorii, avertizați despre apeluri false privind înlocuirea contoarelor de lumină apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 3 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 3 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
LIVE | Briefing de presă susținut de către deputații PAS – Valeriu Robu, Mihail Druță și Alic Baraboi # SafeNews
Briefing de presă susținut de către deputații PAS – Valeriu Robu, Mihail Druță și Alic Baraboi. Articolul LIVE | Briefing de presă susținut de către deputații PAS – Valeriu Robu, Mihail Druță și Alic Baraboi apare prima dată în SafeNews.
09:50
O femeie a încercat să transporte ilicit lingouri și monede presupuse a fi de aur, prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Este vorba despre o nerezidentă, identificată de către polițiștii de frontieră în conlucrare cu funcționarii vamali În timpul controlului de specialitate al pasagerilor de pe ruta Chișinău-Londra, echipa comună a observat în bagajul […] Articolul FOTO | Aeroportul Chișinău: Femeie depistată cu aur nedeclarat în bagaje apare prima dată în SafeNews.
09:50
Patru persoane, dintre care trei minori, la un pas de tragedie după o intoxicație cu monoxid de carbon în raionul Ungheni # SafeNews
Patru persoane, între care trei copii, au fost la un pas de tragedie în dimineața zilei de 3 decembrie 2025, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă defectă. Incidentul a avut loc în localitatea Grozasca, raionul Ungheni. Potrivit Serviciului 112, apelul de urgență a fost înregistrat la ora 01:38. […] Articolul Patru persoane, dintre care trei minori, la un pas de tragedie după o intoxicație cu monoxid de carbon în raionul Ungheni apare prima dată în SafeNews.
09:40
Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) a redus aproximativ 2.000 de angajați în cadrul procesului de optimizare realizat de Casa Albă. O parte dintre angajați au fost concediați, iar alții au plecat din proprie inițiativă sau au acceptat o plecare anticipată cu păstrarea plăților. Despre acest lucru relatează publicația Defense One, citând surse. Numărul exact […] Articolul Personalul Agenției Naționale de Securitate a SUA, redus cu 2.000 de angajați apare prima dată în SafeNews.
09:20
LIVE | Conferință de presă susținută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, dedicată Programului „Europa este Aproape” # SafeNews
Conferință de presă susținută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, dedicată Programului „Europa este Aproape”. Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, dedicată Programului „Europa este Aproape” apare prima dată în SafeNews.
