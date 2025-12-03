VIDEO | Fără reduceri sau compensații la curent în acest an, explică autoritățile

08:10

Căutările avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines vor fi reluate la sfârşitul lunii decembrie, a anunţat miercuri Ministerul Transporturilor din Malaezia, la mai bine de un deceniu de la dispariţia avionului, transmite AFP. Boeingul 777, care transporta 239 de persoane, a dispărut de pe ecranele radarului pe 8 martie 2014, în timp ce se afla […] Articolul Malaezia anunţă reluarea căutărilor avionului MH370, la mai bine de un deceniu de la dispariţie apare prima dată în SafeNews.