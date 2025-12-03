FOTO | Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca: șef de secție reținut pentru corupere

07:20

Pe măsură ce începem să scoatem cutiile cu ornamentele de anul trecut, designerii ne avertizează că nu toate decorațiunile mai sunt potrivite pentru acest sezon. Crăciunul din acest sezon aduce o schimbare majoră în decor: se pune accent pe naturalețe, texturi bogate și simplitate sofisticată, înlocuind artificiile colorate și kitsch-ul tradițional. Piese atemporaleSteaua de pe […]