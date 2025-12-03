FOTO | Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca: șef de secție reținut pentru corupere
SafeNews, 3 decembrie 2025 11:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară mai multe percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca, precum și la un deținut și alte persoane implicate, în cadrul unui dosar penal privind fapte de corupere activă și pasivă. Potrivit materialelor cauzei, un șef de secție din penitenciar este suspectat că ar fi […] Articolul FOTO | Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca: șef de secție reținut pentru corupere apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:30
Peste 40% din piața de droguri a R. Moldova este controlată de un grup gestionat dintr-un stat UE # SafeNews
Peste 40% din piața de droguri a Republicii Moldova este controlată de un grup criminal gestionat dintr-un stat UE. Doi membri ai acestei grupări au fost arestați. Creșterea îngrijorătoare a comercializării narcoticelor se înregistrează pe fundalul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Toate aceste dezvăluiri au fost făcute de Ruslan Cucu, șeful Direcției Antidrog a Inspectoratului Național […] Articolul Peste 40% din piața de droguri a R. Moldova este controlată de un grup gestionat dintr-un stat UE apare prima dată în SafeNews.
11:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară mai multe percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca, precum și la un deținut și alte persoane implicate, în cadrul unui dosar penal privind fapte de corupere activă și pasivă. Potrivit materialelor cauzei, un șef de secție din penitenciar este suspectat că ar fi […] Articolul FOTO | Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca: șef de secție reținut pentru corupere apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
11:10
În perioada octombrie–noiembrie 2025, angajații Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia au documentat și destructurat un grup infracțional specializat în circulația ilegală a drogurilor de tip PVP („sare”) și MDMA, activ pe teritoriul autonomiei. Potrivit poliției, în urma măsurilor speciale de investigație și a achizițiilor de control, au fost identificați doi membri ai grupării, ambii […] Articolul VIDEO | Destructurare de grup de traficanți de droguri în Găgăuzia: doi tineri reținuți apare prima dată în SafeNews.
11:10
Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a declarat miercuri că datorează scuze Coreei de Nord pentru ordinul dat de predecesorul său de a trimite drone şi fluturaşi de propagandă peste graniţă, relatează AFP. „Cred că ar trebui să-mi cer scuze, dar ezit să o spun cu voce tare”, a declarat el într-o conferinţă de presă care a […] Articolul Noul preşedinte sud-coreean spune că datorează scuze Coreei de Nord apare prima dată în SafeNews.
11:00
Un incident a avut loc pe 2 decembrie 2025, în municipiul Ungheni, când o echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții, anunță IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). La ora 09:24, dispeceratul comun de urgență a recepționat un apel pentru acordarea ajutorului […] Articolul Echipă AMU amenințată în timpul unei misiuni: poliția a reținut agresorul apare prima dată în SafeNews.
11:00
FOTO | Parteneriatul moldo-american și cooperarea în domeniul securității, discutate de Igor Grosu și Mihai Popșoi cu senatori și congresmeni SUA # SafeNews
Președintele legislativului, Igor Grosu, și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, au avut întrevederi la Washington cu mai mulți congresmeni și senatori americani. Potrivit oficialilor, dialogul a fost constructiv și s-a concentrat pe parteneriatul moldo-american și intensificarea cooperării în domeniul securității, în contextul situației regionale actuale. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat saltul enorm pe care […] Articolul FOTO | Parteneriatul moldo-american și cooperarea în domeniul securității, discutate de Igor Grosu și Mihai Popșoi cu senatori și congresmeni SUA apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:50
VIDEO | Curier de droguri, prins în flagrant la Rîșcani: peste 150 de pachețele cu hașiș, descoperite de poliție # SafeNews
Un tânăr de 24 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă, după ce a fost surprins în timp ce ascundea pachețele cu droguri în mai multe locații din sectorul Rîșcani al capitalei. Incidentul a avut loc în timpul activităților de patrulare desfășurate în zonă. Potrivit Poliției Capitalei, […] Articolul VIDEO | Curier de droguri, prins în flagrant la Rîșcani: peste 150 de pachețele cu hașiș, descoperite de poliție apare prima dată în SafeNews.
10:40
Fostul șef al Trezoreriei SUA Larry Summers a primit interdicție pe viață de la Asociația Economiștilor Americani # SafeNews
Reputatul economist Larry Summers, care a servit timp de 4 ani ca secretar al Trezoreriei SUA sub fostul președinte democrat Bill Clinton, a fost exclus pe viață marți din Asociația Economiștilor Americani (AEA), în cel mai recent episod al scandalului generat recent de emailurile fostului infractor condamnat Jeffrey Epstein, relatează The Associated Press și Business Insider. AEA nu […] Articolul Fostul șef al Trezoreriei SUA Larry Summers a primit interdicție pe viață de la Asociația Economiștilor Americani apare prima dată în SafeNews.
10:40
Trump a anunțat că administrația sa va deschide conturi de investiții pentru minorii americani, fiecare cu 1.000 de dolari. Aceasta va ajuta copiii din familii cu venituri mici să acumuleze proprii bani până la vârsta de 18 ani. Ministerul Finanțelor al SUA va transfera bani copiilor născuți între 2025 și 2028. Pentru a participa la […] Articolul SUA vor crea conturi de investiții cu 1.000 de dolari pentru copii apare prima dată în SafeNews.
10:30
Un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 50 de ani, a fost arestat în Mirandola, Italia, după ce a încercat să mituiască polițiștii cu 2.000 de euro pentru a evita consecințele unui furt de motorină comis chiar la firma unde lucra. Incidentul a avut loc vineri, 28 octombrie 2025. „Două mii de euro dacă […] Articolul Un moldovean a încercat să mituiască poliția italiană. Ce a comis înainte de arestare? apare prima dată în SafeNews.
10:20
După ce primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a demisionat din funcție, actorul și influencerul, căruia Maia Sandu i-ar fi propus fotoliu de deputat, Emilian Crețu a spus că vrea să vină el la cârma orașului. Mai în glumă, mai în serios, acesta a spus că îl avantajează locația, întrucât este aproape de satul de baștină, […] Articolul VIDE | Emilian Crețu: „Dacă vor fi alegeri noi la Orhei, voi candida” apare prima dată în SafeNews.
10:20
Antreprenorul american Elon Musk a declarat că vicepreședintele SUA, J.D. Vance, ar putea deveni următorul președinte al țării pentru opt ani. Pe 22 noiembrie, el a vorbit prin videoconferință la întâlnirea foștilor angajați ai Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE). Despre acest lucru relatează publicația Politico, citând surse prezente la întâlnire. În timpul discursului, care nu a […] Articolul Musk crede că Vance va fi următorul președinte al SUA apare prima dată în SafeNews.
10:20
Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în România. Hotărârea a fost aprobată în cadrul ședinței de azi a Guvernului. Potrivit reprezentanților MAE, decizia privind rechemarea a fost adoptată în legătură cu expirarea mandatului. Totodată, Executivul a dispus și rechemarea din funcție a ambasadorului R. Moldova în China, Dumitru Braghiș. Articolul Victor Chirilă, rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în România apare prima dată în SafeNews.
10:10
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, a anunțat că demisionează din funcție. Mesajul a fost făcut public printr-o adresare către locuitorii orașului. „Dragi prieteni, stimați locuitori ai Taracliei! Demisionez! Este o decizie dificilă, dar, în condițiile actuale, singura onestă posibilă. Autoritățile nu doresc ca orașul să se dezvolte. Nu au nevoie de o Taraclie prosperă și […] Articolul Veaceslav Lupov demisionează din funcția de primar al Taracliei apare prima dată în SafeNews.
10:00
Vladimir Putin a folosit un amestec de farmec, tergiversări calculate şi ameninţări directe pentru a le arăta trimişilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner poziţia exactă a Rusiei în ceea ce priveşte pacea cu Ucraina, scrie POLITICO. Witkoff, trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, şi Kushner, ginerele lui Trump, s-au bucurat marţi de o […] Articolul POLITICO: Cum au intrat Kushner şi Witkoff în jocul de război al lui Putin apare prima dată în SafeNews.
10:00
Premier Energy Distribution avertizează consumatorii cu privire la apeluri telefonice frauduloase prin care persoane necunoscute solicită date din buletin sub pretextul înlocuirii contoarelor și îi amenință cu deconectarea energiei electrice. Compania subliniază că nu cere niciodată date personale la telefon pentru astfel de intervenții și îndeamnă populația să manifeste vigilență, transmite IPN. Potrivit furnizorului, schimbarea […] Articolul Consumatorii, avertizați despre apeluri false privind înlocuirea contoarelor de lumină apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 3 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 3 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
LIVE | Briefing de presă susținut de către deputații PAS – Valeriu Robu, Mihail Druță și Alic Baraboi # SafeNews
Briefing de presă susținut de către deputații PAS – Valeriu Robu, Mihail Druță și Alic Baraboi. Articolul LIVE | Briefing de presă susținut de către deputații PAS – Valeriu Robu, Mihail Druță și Alic Baraboi apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
09:50
O femeie a încercat să transporte ilicit lingouri și monede presupuse a fi de aur, prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Este vorba despre o nerezidentă, identificată de către polițiștii de frontieră în conlucrare cu funcționarii vamali În timpul controlului de specialitate al pasagerilor de pe ruta Chișinău-Londra, echipa comună a observat în bagajul […] Articolul FOTO | Aeroportul Chișinău: Femeie depistată cu aur nedeclarat în bagaje apare prima dată în SafeNews.
09:50
Patru persoane, dintre care trei minori, la un pas de tragedie după o intoxicație cu monoxid de carbon în raionul Ungheni # SafeNews
Patru persoane, între care trei copii, au fost la un pas de tragedie în dimineața zilei de 3 decembrie 2025, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă defectă. Incidentul a avut loc în localitatea Grozasca, raionul Ungheni. Potrivit Serviciului 112, apelul de urgență a fost înregistrat la ora 01:38. […] Articolul Patru persoane, dintre care trei minori, la un pas de tragedie după o intoxicație cu monoxid de carbon în raionul Ungheni apare prima dată în SafeNews.
09:40
Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) a redus aproximativ 2.000 de angajați în cadrul procesului de optimizare realizat de Casa Albă. O parte dintre angajați au fost concediați, iar alții au plecat din proprie inițiativă sau au acceptat o plecare anticipată cu păstrarea plăților. Despre acest lucru relatează publicația Defense One, citând surse. Numărul exact […] Articolul Personalul Agenției Naționale de Securitate a SUA, redus cu 2.000 de angajați apare prima dată în SafeNews.
09:20
LIVE | Conferință de presă susținută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, dedicată Programului „Europa este Aproape” # SafeNews
Conferință de presă susținută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, dedicată Programului „Europa este Aproape”. Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, dedicată Programului „Europa este Aproape” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Tot mai multe raportări de corupție în MAI. Ministra: „Verificăm inclusiv informațiile apărute pe rețelele sociale” # SafeNews
Numărul raportărilor de tentative de corupție făcute chiar de angajații structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) este în creștere semnificativă. Potrivit ministrului Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, datele indică o schimbare de comportament în interiorul sistemului, deși anul trecut doar 30 din cele 146 de anchete de serviciu s-au soldat cu sancțiuni. Șefa MAI a menționat că […] Articolul Tot mai multe raportări de corupție în MAI. Ministra: „Verificăm inclusiv informațiile apărute pe rețelele sociale” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Europa ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti până în 2027 # SafeNews
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenţei de energia rusă. Acordul va include o interdicţie treptată şi obligatorie din punct de vedere legal în ceea ce […] Articolul Europa ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti până în 2027 apare prima dată în SafeNews.
08:50
Avocatul Andrei Domenco, nemulțumit de lipsa evoluțiilor în dosarul Car Vertical: „Unde a dispărut cazul?” # SafeNews
Avocatul Andrei Domenco readuce în atenția publicului scandalul Car Vertical, canalul de Telegram, pe care au fost încărcate imagini foto și video în ipostaze intime ale unor fete și femei din Moldova, scrie unimedia.md. „Ce s-a mai întâmplat cu dosarul? Subiectele se discută exact atât timp cât fac gălăgie? Trece furtuna din online, rămân victimele […] Articolul Avocatul Andrei Domenco, nemulțumit de lipsa evoluțiilor în dosarul Car Vertical: „Unde a dispărut cazul?” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Profituri record pentru companiile de microfinanțare: aproape 900 de milioane de lei în 2024 # SafeNews
Sectorul de creditare nebancară a continuat să crească în primele nouă luni ale anului 2025, companiile de microfinanțare (OCN) au raportat active totale de peste 20,1 miliarde de lei și un profit net cumulat de circa 900,4 milioane de lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Volumul împrumuturilor acordate a ajuns la aproximativ 15,43 miliarde […] Articolul Profituri record pentru companiile de microfinanțare: aproape 900 de milioane de lei în 2024 apare prima dată în SafeNews.
08:30
VIDEO | Depozit de petrol din regiunea Tambov, în flăcări, după un atac cu drone ucrainene, anunță autoritățile ruse # SafeNews
Un atac cu drone lansat de Ucraina a provocat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Tambov din sud-estul Rusiei, a declarat miercuri guvernatorul Evgheni Pervișov, informează Reuters. „Pompierii și forțele de ordine au sosit prompt la fața locului. Toate forțele și resursele necesare au fost mobilizate”, a declarat el pe aplicația de […] Articolul VIDEO | Depozit de petrol din regiunea Tambov, în flăcări, după un atac cu drone ucrainene, anunță autoritățile ruse apare prima dată în SafeNews.
08:30
Guvernul italian va amâna aprobarea unui decret care ar permite Romei să prelungească furnizarea de echipament militar către Ucraina până anul viitor, au declarat marți surse apropiate acestei chestiuni, pentru agenția de presă Reuters. Amânarea survine pe fondul tensiunilor din cadrul coaliției de dreapta a premierului Giorgia Meloni cu privire la sprijinul acordat Ucrainei împotriva […] Articolul Tensiuni în guvernul Italiei: Ajutorul militar pentru Ucraina, amânat apare prima dată în SafeNews.
08:30
Planul american de pace pentru Ucraina tensionează Alianța: miniștrii NATO se reunesc la Bruxelles # SafeNews
NATO se pregătește pentru o reuniune tensionată, programată pentru joi, în care miniștrii de externe vor discuta un plan de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite, fără consultarea prealabilă a aliaților și în condițiile în care cel mai puternic membru al Alianței va fi reprezentat doar de un ministru adjunct. Întâlnirea are loc la […] Articolul Planul american de pace pentru Ucraina tensionează Alianța: miniștrii NATO se reunesc la Bruxelles apare prima dată în SafeNews.
08:20
În 2024, situațiile de urgență și incendiile din Republica Moldova au provocat moartea a 118 persoane și pagube de aproape 4,85 miliarde de lei.Fenomenele meteorologice extreme, seceta și incendiile la scară largă devin tot mai mult principalele cauze ale accidentelor. În total, 231 de fenomene meteorologice extreme și 1.634 de incendii au avut loc în […] Articolul Pagubele produse de dezastre în 2024 s-au ridicat la aproape cinci miliarde de lei apare prima dată în SafeNews.
08:20
Un sat temporar pentru Jocurile Olimpice din 2026 va fi construit în Italia pentru 38 de milioane de euro # SafeNews
În orașul italian Cortina d’Ampezzo va fi construit un sat format din 377 de case mobile modulare, care va putea găzdui 1.400 de participanți la Jocurile Olimpice și Paralimpice. Jocurile Olimpice de iarnă și Jocurile Paralimpice vor avea loc în orașele italiene Milano și Cortina d’Ampezzo. În timp ce în Milano nu există probleme cu […] Articolul Un sat temporar pentru Jocurile Olimpice din 2026 va fi construit în Italia pentru 38 de milioane de euro apare prima dată în SafeNews.
08:10
Slovenia a înscris în Constituţie dreptul tuturor cetăţenilor de a plăti în numerar, după ce digitalizarea rapidă a tranzacţiilor financiare a stârnit temeri cu privire la dispariţia banilor cash din viaţa de zi cu zi, notează agerpres.ro. Amendamentul constituţional corespunzător, care consacră dreptul de a utiliza bancnote şi monede în toate tranzacţiile bancare şi juridice, a […] Articolul O țară UE apără bancnotele și monedele: plata cash devine drept înscris în Constituție apare prima dată în SafeNews.
08:10
Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică, transmite Reuters. Suspendarea se aplică persoanelor din 19 ţări care erau deja supuse unei interdicţii parţiale de călătorie în luna iunie, […] Articolul SUA suspendă toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene apare prima dată în SafeNews.
08:10
Malaezia anunţă reluarea căutărilor avionului MH370, la mai bine de un deceniu de la dispariţie # SafeNews
Căutările avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines vor fi reluate la sfârşitul lunii decembrie, a anunţat miercuri Ministerul Transporturilor din Malaezia, la mai bine de un deceniu de la dispariţia avionului, transmite AFP. Boeingul 777, care transporta 239 de persoane, a dispărut de pe ecranele radarului pe 8 martie 2014, în timp ce se afla […] Articolul Malaezia anunţă reluarea căutărilor avionului MH370, la mai bine de un deceniu de la dispariţie apare prima dată în SafeNews.
08:00
Maia Sandu susține că riscurile din partea Rusiei la adresa securității Moldovei vor crește, motiv pentru care autoritățile nu trebuie să se relaxeze. Declarația a fost făcută după ședința Consiliului Național de Securitate. Întrebată dacă anunțul făcut de condamnatul fugar Ilan Șor despre închiderea tuturor „proiectelor sociale” din Republica Moldova și retragerea sprijinului politic oferit […] Articolul Sandu: Riscurile din partea Rusiei vor crește. Nu trebuie să ne relaxăm apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
07:50
Ușakov: Întâlnirea dintre Putin și Whitkoff a fost „constructivă”, însă nu există un plan de compromis privind Ucraina # SafeNews
Întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu emisarul american Steve Whitkoff s-a încheiat fără un acord concret privind un posibil plan de pace pentru Ucraina, a declarat consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov. Discuțiile, la care a participat și Jared Kushner, au durat aproape cinci ore. Potrivit lui Ușakov, întâlnirea a fost „utilă și […] Articolul Ușakov: Întâlnirea dintre Putin și Whitkoff a fost „constructivă”, însă nu există un plan de compromis privind Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:50
VIDEO | O vedetă pop cere Casei Albe să nu îi mai folosească muzica și denunță o înregistrare „dezgustătoare” # SafeNews
Vedeta pop americană Sabrina Carpenter a cerut marți Casei Albe să nu se mai folosească muzica ei, după ce administrația Trump a inclus una dintre melodiile ei într-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare, în care sunt arătați agenți ICE arestând oameni, informează Reuters. Înregistrarea, distribuită luni de Casa Albă, conține melodia de succes […] Articolul VIDEO | O vedetă pop cere Casei Albe să nu îi mai folosească muzica și denunță o înregistrare „dezgustătoare” apare prima dată în SafeNews.
07:50
Mașinile Porsche ale unor proprietari ruși au devenit inutilizabile în întreaga țară – pe fondul unor suspiciuni de interferențe deliberate cu semnalul satelit. Sute de proprietari ruși de automobile Porsche au raportat în ultimele zile că vehiculele lor au devenit brusc inutilizabile, în condițiile în care apar tot mai multe temeri privind posibile interferențe deliberate […] Articolul Criză fără precedent: Mașinile de lux ale rușilor se blochează masiv apare prima dată în SafeNews.
07:50
Contrabanda cu muniții este „o problemă mare cu care Republica Moldova se va confrunta în continuare, având un război la hotar”, a declarat marți președinta Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, deși subiectul nu a fost discutat. Pe acest caz, concret, se investigează, dar, dincolo de acest caz, este clar că riscurile sunt […] Articolul Maia Sandu: Contrabanda cu muniții rămâne o problemă majoră pentru Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
07:40
Incident grav în Germania: Muniție militară furată dintr-un camion, în timp ce șoferul dormea # SafeNews
Aproximativ 20.000 de cartușe au fost furate dintr-un camion care transporta muniție a Bundeswehr, armata germană, după ce șoferul unei firme civile de transport a lăsat vehiculul nesupravegheat într-o parcare din apropierea orașului Burg, lângă Magdeburg, transmite SafeNew.md cu referire la Der Spiegel. Incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți. Șoferul, angajat […] Articolul Incident grav în Germania: Muniție militară furată dintr-un camion, în timp ce șoferul dormea apare prima dată în SafeNews.
07:30
Șeful unei rețele de spionaj rusesc, pus sub acuzare în Polonia. El coordona câteva zeci de persoane # SafeNews
Parchetul Naţional din Polonia a anunţat marţi că a pus sub acuzare, în lipsă, un cetăţean rus suspectat că a condus operaţiuni de spionaj şi sabotaj în 2023, relatează AFP, preluată de Agerpres. Conform unui comunicat al parchetului, Mihail Mirgorodski, în vârstă de 28 de ani, este acuzat că a creat şi condus în acea […] Articolul Șeful unei rețele de spionaj rusesc, pus sub acuzare în Polonia. El coordona câteva zeci de persoane apare prima dată în SafeNews.
07:30
FLASH | Putin amenință cu represalii după atacurile asupra petrolierelor rusești din Marea Neagră # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, marți, că ia în considerare măsuri de represalii ca răspuns la atacurile ucrainenilor asupra petrolierelor din flota fantomă a Rusiei, una dintre acestea fiind posibilitatea de a tăia accesul Ucrainei la mare, scrie presa rusă, citată de RBC Ukraine. Întrebat despre atacul asupra tancurilor petroliere din Marea Neagră, Putin […] Articolul FLASH | Putin amenință cu represalii după atacurile asupra petrolierelor rusești din Marea Neagră apare prima dată în SafeNews.
07:30
Echipa feminină de volei a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) a câștigat Cupa Moldovei, după ce a învins formația Dor-UTM în meciul pentru medaliile de aur. Meciul s-a încheiat cu scorul de 3-2 la seturi: 18:25, 25:21, 25:20, 21:25, 15:11. Echipa ASEM a fost condusă de antrenorul Vladimir Chiseliov. Lotul echipei include: Oxana […] Articolul Echipa feminină a ASEM câștigă Cupa Moldovei la Volei apare prima dată în SafeNews.
07:30
Tentativă de asasinat asupra unui candidat la prezidențialele din Peru. „Un început prost de campanie” # SafeNews
Candidatul la prezidenţialele peruane din aprilie 2026 Rafael Belaunde a scăpat marţi unui atac armat la sud de Lima, într-o ţară care se confruntă cu o creştere a violenţelor legate de crima organizată, relatează AFP, preluată de Agerpres. „Au fost trase focuri de armă de pe o motocicletă” asupra vehiculului liderului partidului Libertatea Populară, a […] Articolul Tentativă de asasinat asupra unui candidat la prezidențialele din Peru. „Un început prost de campanie” apare prima dată în SafeNews.
07:20
Pe măsură ce începem să scoatem cutiile cu ornamentele de anul trecut, designerii ne avertizează că nu toate decorațiunile mai sunt potrivite pentru acest sezon. Crăciunul din acest sezon aduce o schimbare majoră în decor: se pune accent pe naturalețe, texturi bogate și simplitate sofisticată, înlocuind artificiile colorate și kitsch-ul tradițional. Piese atemporaleSteaua de pe […] Articolul Decorațiunile de Crăciun care nu mai sunt la modă în acest sezon: Cu ce le înlocuim apare prima dată în SafeNews.
07:10
Violenta juvenilă zguduie Europa: Țara care vrea să reducă vârsta minimă pentru a răspunde penal la 12 ani # SafeNews
Doi copii de 13 ani au atacat proprietarul unui chioșc din Dortmund, folosind o macetă și cauzându-i răni grave, inclusiv amputarea unui deget, readucând în discuție în Germania reducerea vârstei de răspundere penală. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 29 noiembrie, când minorii, un elev sirian și un copil german de origine bulgară, au pătruns […] Articolul Violenta juvenilă zguduie Europa: Țara care vrea să reducă vârsta minimă pentru a răspunde penal la 12 ani apare prima dată în SafeNews.
07:00
Pregătiri pentru Sărbători: Traficul din centrul orașului, blocat temporar. Ce rute se modifică # SafeNews
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada 5 decembrie, ora 09:00 – 6 decembrie, ora 05:00, circulația transportului — inclusiv a transportului public — va fi sistată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin. Măsura este necesară pentru desfășurarea manifestărilor dedicate inaugurării Sărbătorilor […] Articolul Pregătiri pentru Sărbători: Traficul din centrul orașului, blocat temporar. Ce rute se modifică apare prima dată în SafeNews.
06:50
STOP CADRU | Un Ferrari de 400.000 de euro, parcat la balconul unui bloc: Vecinii au rămas fără cuvinte # SafeNews
Locuitorii unui cartier din Viena au asistat, săptămâna trecută, la o scenă demnă de filme: un Ferrari de aproape 400.000 de euro a fost ridicat cu o macara uriașă și așezat cu grijă pe terasa unui apartament. Momentul spectaculos s-a petrecut pe strada Gerasdorfer, în districtul Vienna-Floridsdorf. Oamenii au ieșit din case atrași de zgomotele […] Articolul STOP CADRU | Un Ferrari de 400.000 de euro, parcat la balconul unui bloc: Vecinii au rămas fără cuvinte apare prima dată în SafeNews.
06:40
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, reținută pentru corupție, a fost plasată în arest la domiciliu # SafeNews
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, reținută recent pentru presupuse fapte de corupție, a fost eliberată din închisoare și plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Potrivit Procuraturii Generale, instanța a admis doar parțial solicitarea procurorilor de a prelungi arestul preventiv. „Demersul procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău privind prelungirea măsurii preventive, […] Articolul Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, reținută pentru corupție, a fost plasată în arest la domiciliu apare prima dată în SafeNews.
